Estados Unidos

Donald Trump habló por primera vez sobre el caso Lindsay Clancy: “Hizo algo horrible”

Tras la nulidad del juicio, el mandatario dijo en una rueda de prensa que “habrá un precio que tendrá que pagar” la acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts

Tras la anulación del proceso en Massachusetts, el mandatario se refirió públicamente por primera vez a la causa y afirmó que la mujer “hizo algo horrible” (Fox News).
Guardar

Durante una rueda de prensa, Donald Trump se refirió al caso de Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos, poco después de la declaración de nulidad del juicio por la falta de un veredicto unánime.

Consultado por periodistas, el presidente de Estados Unidos calificó lo ocurrido como una “tragedia horrible” y afirmó que “habrá un precio”, aunque no opinó sobre cuál debería ser la resolución judicial.

PUBLICIDAD

Hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor. Pero se sabrá cuál es el precio que tendrá que pagar. Habrá un precio. Será una institución psiquiátrica o cárcel o algo así. Pero supongo que pasarán por otro juicio. Es una pena”, declaró el mandatario.

Lindsay Clancy admitió las muertes, pero alegó insanía por psicosis posparto

En enero de 2023, Lindsay Clancy envió a quien entonces era su esposo a hacer un recado y mató a sus tres hijos, de 5 años, 3 años y 8 meses, con bandas de ejercicio en el sótano de su vivienda. Luego, saltó desde una ventana del segundo piso y quedó paralizada de la cintura hacia abajo, informó Associated Press.

PUBLICIDAD

La acusada admitió haber cometido el crimen y se declaró no culpable al argumentar que no debía ser considerada penalmente responsable, ya que padecía psicosis posparto, precisó CBS News.

La defensa sostuvo durante el juicio que había perdido contacto con la realidad y que escuchó una voz que le ordenó matar a los niños y quitarse la vida.

Por su parte, la fiscalía argumentó que Clancy atravesaba un cuadro de depresión y agotamiento, pero que comprendía sus actos y actuó de forma deliberada.

Una mujer y un hombre sonrientes sostienen a dos niños pequeños con los rostros difuminados, al aire libre frente a árboles y una valla blanca
Lindsay Clancy admitió las muertes de sus hijos, pero alegó insanía por psicosis posparto (Facebook).

El jurado quedó dividido 11 a 1 y el juez anuló el proceso

El juicio se extendió durante seis semanas y el jurado deliberó durante 36 horas. En notas enviadas al juez William Sullivan, los integrantes explicaron que no lograban alcanzar una decisión unánime.

Los jurados debían decidir entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

Pese a las advertencias de Sullivan y a la lectura de las instrucciones jurídicas Tuey-Rodríguez, destinadas a impulsarlos a considerar posturas opuestas, el jurado envió una nota en la que comunicaban que la votación estaba 11 a 1, indicó Fox News.

Según el abogado defensor Kevin Reddington, la mayoría se inclinaba por absolver a su clienta, consignó The New York Times. En consecuencia, solicitó excluir al único integrante del jurado que no respaldaba la absolución.

El juez rechazó el pedido, aunque demoró la declaración formal de nulidad para permitir una apelación ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, reportó CBS News.

Cuando el máximo tribunal estatal decidió no intervenir, el proceso fue anulado y los jurados quedaron desvinculados.

El próximo paso dependerá de la fiscalía, que deberá evaluar si insiste con un nuevo juicio, abandona los cargos o alcanza un acuerdo con la defensa.

Por el momento, Lindsay Clancy deberá presentarse a una audiencia de seguimiento el 29 de septiembre, señaló ABC News.

El jurado del juicio contra Lindsay Clancy quedó dividido 11 a 1 tras seis semanas de audiencias y 36 horas de deliberación (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool).
El jurado del juicio contra Lindsay Clancy quedó dividido 11 a 1 tras seis semanas de audiencias y 36 horas de deliberación (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool).

Dirigentes políticos cuestionaron la nulidad del juicio y respaldaron al jurado disidente

De acuerdo con Fox News, la nulidad del juicio generó diversas reacciones entre figuras políticas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la anulación del juicio como un “error judicial”: “Las víctimas merecían mucho más que un tribunal de farsa”.

El representante republicano de Ohio, Michael Rulli, elogió al único jurado que no respaldó la absolución: “De 12 personas, solo UNA tuvo el coraje de exigir que una asesina en serie respondiera por sus actos. Eso no es solo valentía. Es heroísmo”.

La representante Nancy Mace escribió en X: “No sé quién necesita escuchar esto, pero Lindsay Clancy no es la víctima aquí”.

En una segunda publicación, manifestó: “12 jurados en el estrado. Y solo uno se negó a olvidar a los niños”.

En un tercer mensaje, agregó: “Ese jurado es un patriota y un héroe”.

Temas Relacionados

Donald TrumpMassachusettsLindsay ClancyEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

El resultado marca un fuerte repunte para las salas tras varios años afectados por la pandemia, las huelgas de la industria y el avance de las plataformas digitales

De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

Miami-Dade elimina 12 rutas de autobús y recorta horarios nocturnos en el presupuesto aprobado en primera votación

El condado definirá el 17 de septiembre si las reducciones al transporte público se hacen efectivas, tras una nueva audiencia con la comunidad

Miami-Dade elimina 12 rutas de autobús y recorta horarios nocturnos en el presupuesto aprobado en primera votación

Fraude a Medicare por USD 34,8 millones: condenan a prisión a dos hombres que vendieron equipos médicos innecesarios

La maniobra involucró siete compañías en Florida, llamadas telefónicas a beneficiarios y órdenes clínicas obtenidas mediante pagos ilegales

Fraude a Medicare por USD 34,8 millones: condenan a prisión a dos hombres que vendieron equipos médicos innecesarios

Caen los homicidios en EEUU, pero la violencia doméstica alcanza un récord entre recortes de fondos y un 75% de víctimas mujeres

Un estudio del FBI revela que los delitos violentos con dentro del hogar crecieron de forma sostenida desde 2020. Expertos advierten que la falta de recursos económicos impide frenar una crisis que ignora las señales de riesgo

Caen los homicidios en EEUU, pero la violencia doméstica alcanza un récord entre recortes de fondos y un 75% de víctimas mujeres

Así son las estrictas reglas del exclusivo Indian Creek de Miami

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady, Ivanka Trump y Jared Kushner figuran entre los residentes alcanzados por el código de 103 páginas que regula cómo construir, mantener y usar estas propiedades

Así son las estrictas reglas del exclusivo Indian Creek de Miami

TECNO

Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

Un mismo número en dos iPhone: así funciona la nueva herramienta Handoff de iOS 27

El MIT creó un sistema para descifrar el razonamiento detrás de las decisiones de los autos autónomos

Códigos de Free Fire para hoy sábado 5 de septiembre de 2026: cómo canjear recompensas gratis

Todo sobre GPT-6 Astra de OpenAI: cómo funciona, precio por tokens y disponibilidad en ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

Perdió la pierna en un accidente en Survivor Greece: ahora demanda al reality por 100 millones de dólares

De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

Theo James explicó por qué no quiere ser James Bond y reveló el costo que tendría para su vida privada

Alan Ritchson cuenta cómo reconstruyó su vida tras una crisis de salud mental

MUNDO

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica

El régimen de Irán amenazó con intensificar sus ataques contra buques estadounidenses en Medio Oriente

El embajador de EEUU ante la OTAN dijo que la alianza no tolerará acciones de guerra híbrida contra sus miembros