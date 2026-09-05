Donald Trump habló por primera vez sobre el caso Lindsay Clancy: “Hizo algo horrible”

Tras la anulación del proceso en Massachusetts, el mandatario se refirió públicamente por primera vez a la causa y afirmó que la mujer “hizo algo horrible” (Fox News).

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Durante una rueda de prensa, Donald Trump se refirió al caso de Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos, poco después de la declaración de nulidad del juicio por la falta de un veredicto unánime.

Consultado por periodistas, el presidente de Estados Unidos calificó lo ocurrido como una “tragedia horrible” y afirmó que “habrá un precio”, aunque no opinó sobre cuál debería ser la resolución judicial.

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“Hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor. Pero se sabrá cuál es el precio que tendrá que pagar. Habrá un precio. Será una institución psiquiátrica o cárcel o algo así. Pero supongo que pasarán por otro juicio. Es una pena”, declaró el mandatario.

Lindsay Clancy admitió las muertes, pero alegó insanía por psicosis posparto

En enero de 2023, Lindsay Clancy envió a quien entonces era su esposo a hacer un recado y mató a sus tres hijos, de 5 años, 3 años y 8 meses, con bandas de ejercicio en el sótano de su vivienda. Luego, saltó desde una ventana del segundo piso y quedó paralizada de la cintura hacia abajo, informó Associated Press.

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La acusada admitió haber cometido el crimen y se declaró no culpable al argumentar que no debía ser considerada penalmente responsable, ya que padecía psicosis posparto, precisó CBS News.

La defensa sostuvo durante el juicio que había perdido contacto con la realidad y que escuchó una voz que le ordenó matar a los niños y quitarse la vida.

Por su parte, la fiscalía argumentó que Clancy atravesaba un cuadro de depresión y agotamiento, pero que comprendía sus actos y actuó de forma deliberada.

Lindsay Clancy admitió las muertes de sus hijos, pero alegó insanía por psicosis posparto (Facebook).

El jurado quedó dividido 11 a 1 y el juez anuló el proceso

El juicio se extendió durante seis semanas y el jurado deliberó durante 36 horas. En notas enviadas al juez William Sullivan, los integrantes explicaron que no lograban alcanzar una decisión unánime.

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Los jurados debían decidir entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

Pese a las advertencias de Sullivan y a la lectura de las instrucciones jurídicas Tuey-Rodríguez, destinadas a impulsarlos a considerar posturas opuestas, el jurado envió una nota en la que comunicaban que la votación estaba 11 a 1, indicó Fox News.

Según el abogado defensor Kevin Reddington, la mayoría se inclinaba por absolver a su clienta, consignó The New York Times. En consecuencia, solicitó excluir al único integrante del jurado que no respaldaba la absolución.

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El juez rechazó el pedido, aunque demoró la declaración formal de nulidad para permitir una apelación ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, reportó CBS News.

Cuando el máximo tribunal estatal decidió no intervenir, el proceso fue anulado y los jurados quedaron desvinculados.

El próximo paso dependerá de la fiscalía, que deberá evaluar si insiste con un nuevo juicio, abandona los cargos o alcanza un acuerdo con la defensa.

Por el momento, Lindsay Clancy deberá presentarse a una audiencia de seguimiento el 29 de septiembre, señaló ABC News.

El jurado del juicio contra Lindsay Clancy quedó dividido 11 a 1 tras seis semanas de audiencias y 36 horas de deliberación (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool).

Dirigentes políticos cuestionaron la nulidad del juicio y respaldaron al jurado disidente

De acuerdo con Fox News, la nulidad del juicio generó diversas reacciones entre figuras políticas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la anulación del juicio como un “error judicial”: “Las víctimas merecían mucho más que un tribunal de farsa”.

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El representante republicano de Ohio, Michael Rulli, elogió al único jurado que no respaldó la absolución: “De 12 personas, solo UNA tuvo el coraje de exigir que una asesina en serie respondiera por sus actos. Eso no es solo valentía. Es heroísmo”.

La representante Nancy Mace escribió en X: “No sé quién necesita escuchar esto, pero Lindsay Clancy no es la víctima aquí”.

En una segunda publicación, manifestó: “12 jurados en el estrado. Y solo uno se negó a olvidar a los niños”.

En un tercer mensaje, agregó: “Ese jurado es un patriota y un héroe”.