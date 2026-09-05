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Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

El empresario de 43 años se encontraba de vacaciones con su esposa cuando sufrió una complicación fatal tras la intervención cosmética en su miembro viril

Igho “Tiny” Ubiribo, influencer que murió en Tailandia tras procedimiento estético en su miembro viril
Igho “Tiny” Ubiribo tenía 43 años cuando murió tras sufrir una embolia pulmonar en Tailandia (Redes sociales)
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La muerte de Igho “Tiny” Ubiribo, un empresario e influencer británico-nigeriano de 43 años, vuelve a ser noticia seis meses después debido a las conclusiones de una investigación forense en Londres

Ubiribo falleció el 6 de marzo tras sufrir una embolia pulmonar durante un viaje a Tailandia. La forense Jean Harkin determinó que el procedimiento cosmético al que se había sometido para aumentar el tamaño de su pene provocó la complicación fatal, según informó TMZ.

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Ubiribo, conocido en redes sociales como Denisi o Ego, había viajado a Bangkok junto con su esposa, Danielle Simba Allen. Durante su estadía en la capital tailandesa, el acaudalado influencer acudió a una clínica cuyo nombre no fue revelado. Allí recibió 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína mediante inyecciones en el pene.

Igho “Tiny” Ubiribo, influencer que murió en Tailandia tras procedimiento estético en su miembro viril
La esposa de Ubiribo informó a los médicos sobre las inyecciones que había recibido antes de perder el conocimiento.(Redes sociales)

Después del procedimiento, Ubiribo y su esposa acudieron a una sesión de masajes. Durante la actividad, comenzó a sentir dolor en el pecho y se desmayó dos veces. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Sukhumvit, donde al principio podía responder las preguntas de los médicos. Allen informó al personal sanitario sobre las inyecciones que había recibido su cónyuge.

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Los médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar y recomendaron una tomografía computarizada, pero Ubiribo perdió el conocimiento antes de que pudiera realizarse el examen. Luego fue trasladado a cuidados intensivos, donde el personal médico intentó reanimarlo durante más de 100 minutos. Murió en las primeras horas del 6 de marzo.

La investigación que esclareció la causa de muerte

La causa del fallecimiento quedó establecida durante una investigación en el Inner West London Coroners’ Court. Un examen post mortem realizado en Reino Unido encontró material celular en los pulmones de Ubiribo que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en el procedimiento. El hallazgo también coincidió con los resultados de la autopsia realizada en Tailandia.

Igho “Tiny” Ubiribo, influencer que murió en Tailandia tras procedimiento estético en su miembro viril
La investigación forense estableció una relación entre el procedimiento cosmético y la embolia que provocó su muerte. (Redes sociales)

A partir de esta evidencia, la forense Jean Harkin concluyó que Ubiribo murió a causa de una embolia pulmonar provocada por el procedimiento cosmético. Durante la investigación, su médico de cabecera en Londres también informó que el empresario había sido sometido anteriormente a una operación en las articulaciones y que tenía prediabetes y gota. No se reportaron otras enfermedades relevantes.

Una vida de lujo y exposición en redes

Ubiribo tenía alrededor de 185.000 seguidores en Instagram y era conocido por mostrar sus propiedades, viajes y otros aspectos de su lujoso estilo de vida. Según TMZ, poseía una vivienda valorada en 1,1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles, además de un apartamento de unos 600.000 dólares en Londres.

En 2022 se casó con Danielle Simba Allen, diseñadora de moda y socialité anglo-zimbabuense, durante una ostentosa ceremonia celebrada en Zimbabwe.

Igho “Tiny” Ubiribo, influencer que murió en Tailandia tras procedimiento estético en su miembro viril
Igho “Tiny” Ubiribo tenía 43 años cuando murió tras sufrir una embolia pulmonar en Tailandia (Redes sociales)

Su relación ocupaba un lugar importante en sus publicaciones. En junio de 2025, Ubiribo dedicó un mensaje a su esposa: “Te aprecio más de lo que las palabras pueden expresar; esto es para siempre y estoy totalmente entregado. Te amo profundamente”, según E! News.

Allen también compartía imágenes de los viajes que realizaban juntos. En una publicación sobre un viaje de 30 días por tres continentes, cuatro países y 10 ciudades, escribió: “A mi esposo, superaste todas las expectativas. Gracias por un verano tan memorable”.

El funeral del empresario se realizó en Londres en mayo. Su cuerpo fue sepultado en un ataúd dorado cuyo costo fue reportado en cientos de miles de dólares.

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Igho “Tiny” Ubiribo tenía 43 años cuando murió tras sufrir una embolia pulmonar en Tailandia (Redes sociales)

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