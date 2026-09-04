Decomisan 100,8 kilos de presunta cocaína valuados en casi USD 3 millones durante dos operativos en la frontera

La cocaína incautada en Laredo fue valuada por CBP en USD 2.967.148 y los casos quedaron bajo investigación de HSI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisó 100,8 kilogramos de presunta cocaína en dos procedimientos realizados en agosto en el puerto de entrada de Laredo, Texas. La agencia valuó la droga en USD 2.967.148 y remitió los casos a Investigaciones de Seguridad Nacional para determinar quiénes participaron en los intentos de contrabando.

Los hallazgos ocurrieron en dos puentes internacionales utilizados para el tránsito comercial: Colombia Solidarity Bridge y World Trade Bridge. Los agentes detectaron los cargamentos durante inspecciones secundarias a camiones con remolque, con apoyo de perros especializados y sistemas de revisión no intrusiva.

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El primer operativo permitió el decomiso de 36,6 kilos de cocaína. El segundo sumó otros 64,2 kilos. CBP difundió la información el 2 de septiembre y señaló que también incautó uno de los remolques involucrados, aunque no precisó a cuál de los dos procedimientos correspondía.

Cuántos kilos de cocaína decomisó CBP en Laredo

Los dos procedimientos dejaron un total de 100,8 kilos de presunta cocaína incautados en los cruces fronterizos de Laredo. La cifra equivale a 222,21 libras, la unidad de medida que utilizó CBP en su comunicado.

La carga decomisada tenía un valor estimado de USD 2.967.148 en el mercado ilegal, según el cálculo de la agencia federal. Ese monto resulta de sumar los USD 1.077.357 atribuidos al primer cargamento y los USD 1.889.791 correspondientes al segundo.

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El procedimiento de mayor volumen fue el registrado en el World Trade Bridge, donde los agentes hallaron 64,2 kilos. Esa cantidad representó más de la mitad de la droga detectada en los dos operativos.

CBP no informó el peso de la mercancía legal que llevaban los vehículos ni detalló de qué forma estaban ocultos los paquetes dentro de los remolques. El comunicado tampoco indicó la cantidad de paquetes ni la nacionalidad de los conductores.

CBP decomisó 100,8 kilos de presunta cocaína en dos procedimientos realizados en agosto en el puerto de entrada de Laredo, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurrió en el puente Colombia Solidarity de Laredo

El primer decomiso ocurrió el viernes 21 de agosto en el puente Colombia Solidarity, situado en el área del puerto de entrada de Laredo. Un agente de CBP seleccionó un camión tractor Volvo modelo 2011, que arrastraba un remolque, para una inspección de control.

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El vehículo fue sometido a un examen con una unidad canina y con un sistema de inspección no intrusiva. Después de esas revisiones, los agentes encontraron 36,6 kilogramos de presunta cocaína dentro del remolque.

La droga pesaba 80,68 libras, de acuerdo con el informe oficial. CBP estimó que el cargamento alcanzaba un valor de USD 1.077.357.

La agencia no señaló si el camión transportaba un producto declarado ante las autoridades ni dio detalles sobre el manifiesto de carga de ese vehículo. Tampoco informó si el conductor fue detenido, imputado o entregado a otra autoridad.

La falta de esos datos limita la información pública disponible sobre el primer caso. La investigación a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) deberá establecer la procedencia del cargamento, el destino que tenía previsto y las personas que podrían estar vinculadas con el traslado.

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Cómo detectaron 64 kilos de cocaína en el World Trade Bridge

El segundo operativo tuvo lugar el 24 de agosto en el World Trade Bridge, otro cruce comercial de Laredo. En esa oportunidad, un agente de CBP envió a inspección secundaria a un camión tractor Freightliner T3 modelo 2007.

El conductor había declarado que transportaba “autopartes”, según el comunicado. La unidad arrastraba un remolque y fue examinada por agentes, perros detectores y equipos de inspección no intrusiva.

Los controles permitieron localizar 64,2 kilogramos de presunta cocaína dentro del remolque. El cargamento tenía un peso de 141,53 libras y un valor estimado de USD 1.889.791.

La cantidad hallada en ese cruce fue 27,6 kilos superior a la detectada tres días antes en el puente Colombia Solidarity. También concentró cerca de dos tercios del valor total asignado a las dos incautaciones.

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CBP no precisó si las autopartes declaradas eran parte de la carga que transportaba el vehículo, ni explicó si existía alguna relación entre esa mercancía y el ocultamiento de la droga. La agencia tampoco identificó a eventuales sospechosos ni difundió información sobre arrestos.

Los agentes de CBP detectaron los cargamentos en inspecciones secundarias a camiones con remolque con apoyo de perros especializados y sistemas no intrusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dijo CBP sobre los decomisos de cocaína en la frontera de Texas

El director del puerto de Laredo, Alberto Flores, atribuyó las incautaciones a los mecanismos de control desplegados por los agentes en los pasos fronterizos.

“Estos importantes decomisos de cocaína subrayan la vigilancia y el enfoque de aplicación de la ley de nuestros agentes de primera línea de CBP en el puerto de entrada de Laredo”, afirmó Flores en el comunicado.

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El funcionario sostuvo que los oficiales recurrieron a su capacitación, tecnología y recursos caninos para identificar los cargamentos. También señaló que la agencia busca interrumpir los intentos de contrabando y aplicar las leyes estadounidenses en la frontera.

Las declaraciones forman parte de una comunicación institucional de CBP sobre los procedimientos. El texto no incluyó testimonios de investigadores de HSI ni información adicional sobre los avances de las pesquisas abiertas tras las dos incautaciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entre sus funciones se encuentran los controles de ingreso de personas y mercancías por las fronteras terrestres, aéreas y marítimas del país.

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Quién investiga la droga decomisada por CBP en Laredo

CBP confirmó que incautó los narcóticos y uno de los remolques asociados con los procedimientos. La agencia no aclaró si el vehículo quedó vinculado al primer operativo, al segundo o a ambos casos.

La investigación fue asignada a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos por su sigla en inglés HSI. El comunicado señaló que esa división investiga los decomisos, sin ofrecer precisiones sobre medidas judiciales, órdenes de arresto o acusaciones formales.

Las autoridades deberán determinar si los dos cargamentos guardan relación entre sí o si se trató de hechos independientes. La información difundida no establece un vínculo entre los vehículos, sus conductores, las empresas de transporte ni las rutas utilizadas.

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Tampoco se conocieron detalles sobre el supuesto origen de la cocaína antes de llegar a Laredo ni sobre el lugar al que pretendían llevarla dentro de Estados Unidos. Esos elementos forman parte de las cuestiones pendientes en la investigación federal.