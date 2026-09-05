Una falsa médica realizaba intervenciones estéticas en un spa de Miami y terminó arrestada tras causar graves heridas a varias clientas

Latonya Shanice Starks fue arrestada en el sur de Florida por ofrecer procedimientos estéticos sin licencia en un spa de Miami (Captura de video)

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Latonya Shanice Starks fue arrestada el 2 de septiembre en el sur de Florida, acusada de ofrecer procedimientos estéticos sin licencia en un local de Liberty City.

La investigación se originó a partir de las denuncias de tres clientas que reportaron lesiones, dolor y hospitalizaciones después de recibir inyecciones, según la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

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De acuerdo con los informes de arresto citados por el canal local Local 10 News, Starks, de 33 años, se presentaba en redes sociales como “Dra. Lori”, aunque no tenía licencia médica. Las autoridades sostienen que operaba Lori Dior Miami Med Spa, en el 5789 de la avenida 7 del noroeste, en el vecindario de Liberty City.

La acusada promocionaba sus servicios mediante la cuenta de Instagram @loridior_beautyspa.

Los detectives determinaron que el establecimiento no tenía autorización estatal y que Starks había recibido previamente una orden de cese y desistimiento en Georgia por operaciones similares, según la documentación policial.

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La sustancia que habría sido aplicada a una clienta

Dos hermanas que pagaron por inyecciones en caderas y glúteos terminaron con abscesos, cicatrices y dolor después de los procedimientos estéticos (Departamento Correccional de Miami-Dade)

Uno de los expedientes corresponde a una mujer que llegó al establecimiento después de conocer los tratamientos ofrecidos en Instagram. Según la investigación, buscaba un procedimiento anunciado como Sculptra y presentado como una inyección para disolver grasa.

Sin embargo, el informe policial sostiene que la sustancia aplicada pudo haber sido Lemon Bottle, un producto extranjero para disolver grasa que no cuenta con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La mujer afirmó que, después de las aplicaciones, el material comenzó a salir por la piel en las zonas tratadas.

La denunciante sufrió una reacción médica adversa grave y requirió hospitalizaciones repetidas durante aproximadamente tres meses, de acuerdo con Local 10 News.

El reporte también señala que la mujer, que había quedado embarazada en enero, vinculó las complicaciones y los medicamentos que debió tomar con un aborto espontáneo ocurrido meses después.

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El segundo caso involucró a dos hermanas que acudieron al spa para recibir inyecciones en las caderas y los glúteos. Una de ellas declaró que Starks le aplicó una sustancia que creyó que era Sculptra en los glúteos y el abdomen mediante una aguja del tipo utilizado para administrar insulina.

Según los investigadores, una detective indicó que Sculptra suele administrarse con una jeringa más grande, ya que sus partículas pueden obstruir una aguja de insulina.

La mujer pagó USD 1.200 por el procedimiento y otros USD 650 para que su hermana, que había viajado desde Kentucky para celebrar su cumpleaños, recibiera inyecciones como regalo.

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Las lesiones, el arresto y los cargos

Starks enfrenta cargos por ofrecer servicios de salud sin licencia, causar lesiones graves y posesión de armas de fuego y quedó bajo arresto domiciliario (Captura de video)

Después de los procedimientos, las dos hermanas comenzaron a sufrir bultos e irritación. De acuerdo con NBC Miami, una resonancia magnética detectó abscesos demasiado profundos para ser drenados por completo, por lo que una de ellas necesitó la intervención de un cirujano.

Las autoridades señalaron que ambas pacientes debieron someterse a tratamientos para drenar abscesos y reparar cicatrices, y que continuaban con dolor en las zonas intervenidas.

Una de las mujeres aseguró que perdió su empleo debido a las ausencias provocadas por las consultas médicas y los procedimientos necesarios para atender las lesiones.

Durante la pesquisa, los agentes revisaron publicaciones de la cuenta asociada a Lori Dior Miami Med Spa.

Según Local 10 News, algunos videos mostraban a Starks afirmando que ya no realizaba inyecciones y pidiendo a los usuarios que dejaran de contactarla para solicitarlas. Otras publicaciones promocionaban capacitaciones y una máquina para aumento de glúteos.

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Starks fue localizada durante una parada de tránsito cerca de su vivienda en Aventura. En el auto, los agentes encontraron agujas, vendajes, un recipiente para objetos punzantes y empaques rotulados como Sculptra 150. Luego, con una orden judicial, registraron su apartamento y hallaron equipos médicos y cosméticos adicionales.

La acusada afirmó que las aplicaciones las realizaba una enfermera registrada llamada “Kate”, pero no aportó apellido, teléfono ni credenciales que permitieran identificarla. Starks enfrenta tres cargos por ofrecer servicios de salud sin licencia y causar lesiones graves, además de dos imputaciones por posesión de armas de fuego siendo delincuente convicta.

Según NBC Miami, quedó bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.