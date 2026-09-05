Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

Bill Gates, cofundador de Microsoft, reconoce que no tiene todas las soluciones para la regulación de la IA, pero sostiene que gobiernos, especialistas y la sociedad deben participar en crear reglas para esta tecnología.

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Bill Gates, uno de los empresarios más influyentes en la historia de la tecnología, lanzó una advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial: sus efectos negativos podrían llegar a superar a sus beneficios si la sociedad y los gobiernos no actúan con suficiente rapidez para anticipar y reducir los riesgos.

La reflexión surge a partir de un reciente memorándum publicado por el cofundador de Microsoft, en el que analizó el rápido progreso de los modelos de IA y los desafíos que plantea su creciente capacidad.

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“Me sorprendie la falta de participación fuera de la industria en cuanto a los problemas que se plantearán y cómo evitar o minimizar los posibles efectos negativos de la IA”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

Bill Gates cuestionó la falta de participación en la regulación de la IA. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Gates explicó que decidió escribir sobre el tema debido a dos factores principales: el avance que han experimentado estas tecnologías y la falta de participación, fuera de la propia industria tecnológica, en el debate sobre sus posibles consecuencias.

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Para el empresario, el desarrollo actual de la IA está avanzando a un ritmo que obliga a ampliar la discusión. En su opinión, no basta con que las grandes compañías tecnológicas, los desarrolladores y los especialistas en informática decidan cómo debe evolucionar esta tecnología. También considera necesaria la participación de expertos en otras áreas y de instituciones capaces de analizar sus efectos sociales.

El rápido avance de la IA preocupa a Bill Gates

Gates reconoció que las capacidades alcanzadas por los modelos de inteligencia artificial lo han sorprendido. El empresario, que durante décadas estuvo directamente involucrado en el desarrollo de la industria tecnológica, aseguró que su experiencia le permite comprender que las innovaciones pueden evolucionar mucho más rápido de lo que inicialmente imagina el público.

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Ese es uno de los principales motivos de su preocupación. Según explicó, algunas personas todavía consideran que los sistemas de inteligencia artificial verdaderamente avanzados están a varias generaciones de distancia. Sin embargo, Gates no comparte esa percepción y cree que muchos de los desafíos relacionados con estas herramientas podrían llegar antes de lo esperado.

Bill Gates asegura que está sorprendido con el avance de la IA. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS.

Por ese motivo, hizo un llamado a aumentar la participación de especialistas que no pertenecen directamente al sector tecnológico. El objetivo, según su planteamiento, es identificar los posibles problemas antes de que se conviertan en situaciones difíciles de controlar.

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Gates reconoció además que su posición en esta ocasión es diferente de la que suele adoptar en otros análisis sobre tecnología. Habitualmente optimista respecto a la capacidad de la innovación para resolver problemas, admitió que en el caso de la inteligencia artificial existe la posibilidad de que los efectos negativos sean mayores que los positivos si no se establecen límites y mecanismos adecuados.

Una discusión que, según Gates, necesita más voces

El empresario señaló que no tiene todas las respuestas sobre cómo enfrentar los riesgos de la IA. De hecho, considera que algunos de los desafíos requerirán un esfuerzo global y la participación de personas con conocimientos en diferentes campos.

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Esta preocupación está relacionada con uno de los debates centrales sobre la inteligencia artificial: quién debe decidir cómo se desarrolla y utiliza una tecnología que puede afectar al empleo, la educación, la seguridad digital, la información y otros ámbitos de la vida cotidiana.

Bill Gates señala que los efectos positivos que trae la IA podrían verse rebasadas por lo negativo si no se regula correctamente.

Para Gates, el debate no debería limitarse a los responsables de crear los modelos. Científicos, especialistas en políticas públicas, organizaciones sociales y expertos en áreas específicas también deberían intervenir en la búsqueda de soluciones.

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El objetivo no sería frenar por completo el desarrollo tecnológico, sino encontrar una forma de aprovechar sus capacidades mientras se reducen los posibles daños.

La IA también puede convertirse en una herramienta para resolver problemas globales

A pesar de sus advertencias, Gates mantiene una visión positiva sobre el potencial de la inteligencia artificial. Durante su intervención recordó que esperaba participar en este debate desde una perspectiva vinculada a su trabajo filantrópico y a la búsqueda de soluciones para problemas globales.

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Entre los posibles usos que mencionó se encuentra el desarrollo de nuevas herramientas para ayudar a los agricultores que enfrentan los efectos del cambio climático. También destacó el potencial de la IA para acelerar avances científicos y sanitarios, incluyendo la posibilidad de desarrollar soluciones que permitan reducir o incluso erradicar enfermedades como la malaria.

Bill Gates cree que la IA se puede usar correctamente para solucionar problemas globales, pero debe de ser regulada. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Esta doble visión resume la postura de Gates: la inteligencia artificial podría convertirse en una de las herramientas más importantes para resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad, pero sus beneficios no están garantizados.

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El desafío, según el empresario, consiste en actuar antes de que las capacidades de estas tecnologías superen la capacidad de las sociedades para regularlas y controlarlas.

Gates considera que su voz debería ser solo una entre muchas. Su principal mensaje es que la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial debe incorporar a más personas y más sectores, porque las decisiones que se tomen ahora podrían determinar si esta revolución tecnológica termina generando más beneficios que riesgos.