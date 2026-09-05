Estados Unidos

Gastaron USD 2 millones en adaptar su casa en Nueva York para que su perro tuviera todas las comodidades y ahora la ponen a la venta

Transformaron cada rincón pensando en Buster, su collie barbudo. La propiedad fue remodelada con detalles únicos y espacios exclusivos para su mascota

Un hombre con camisa amarilla, una mujer con blusa blanca y un perro de pelaje rizado se encuentran frente a varios árboles.
Howard y Suze Rubin pusieron a la venta por USD 2,9 millones su casa en Pound Ridge, Nueva York, remodelada para su perro Buster (Cortesía del Dr. Howard A. Rubin)
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Howard y Suze Rubin pusieron a la venta por USD 2,9 millones una casa en Pound Ridge, Nueva York, que compraron y remodelaron en función de Buster, su collie barbudo. La vivienda, conocida como “Buster’s Retreat” (“El refugio de Buster”), salió al mercado mientras la pareja considera regresar a Florida.

La propiedad fue adquirida en 2019 por USD 1,825 millones y ocupa cerca de 465 metros cuadrados sobre un terreno de alrededor de 11.170 metros cuadrados. La casa, construida hacia 1995, tiene cuatro dormitorios y se encuentra en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York.

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Según informó The Wall Street Journal, los Rubin invirtieron cerca de USD 2 millones después de la compra. Las obras contemplaron intervenciones en la infraestructura de la vivienda, además de una cocina y baños nuevos, y adaptaciones específicas para la vida cotidiana de Buster.

La mudanza desde Boca Raton

Casa de dos pisos con fachadas de madera y grandes ventanales, un patio con césped verde, sillas de exterior y piscina al costado
La propiedad de Westchester fue comprada en 2019 por USD 1,825 millones y suma cerca de 465 metros cuadrados sobre un terreno de 11.170 metros cuadrados (Cortesía del Dr. Howard A. Rubin)

Antes de instalarse en Pound Ridge, Howard y Suze Rubin vivían en Boca Raton. La pareja resolvió trasladarse a Nueva York porque las altas temperaturas y la humedad de Florida reducían las posibilidades de que Buster jugara afuera durante el verano.

Howard Rubin, consultor tecnológico y profesor emérito de informática en Hunter College, explicó la situación al diario estadounidense: “Aquí hace calor en verano y no se puede salir a jugar”.

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La búsqueda de un entorno más fresco fue el punto de partida para adquirir una vivienda con terreno, piscina y espacios amplios. Luego de concretar la compra, los dueños transformaron distintos sectores de la propiedad para que el perro pudiera usarlos con mayor comodidad.

El nombre “Buster’s Retreat” resume el lugar que el animal ocupa en la dinámica familiar. Las reformas abarcaron desde áreas para jugar y descansar hasta recursos para evitar la exposición prolongada al sol y a las superficies calientes.

Las reformas en la piscina y el jardín

Un perro de pelaje marrón de pie en la sección de spa de una piscina rectangular al aire libre rodeada de vegetación y rocas
La piscina fue modificada con dos plataformas para que Buster pudiera estar junto al agua y tomar sol sin necesidad de nadar (Cortesía del Dr. Howard A. Rubin)

Uno de los cambios más visibles fue la incorporación de dos plataformas en la piscina. Los sectores fueron diseñados para que Buster pudiera permanecer cerca del agua y tomar sol sin necesidad de nadar.

Howard Rubin contó que el perro disfruta de la piscina, aunque no se sumerge para nadar. “Le encanta el agua, pero no nada. Nunca la usamos. Es suya”, afirmó. De acuerdo con el relato publicado por The Wall Street Journal, el propio Howard nunca utilizó la piscina desde que la vivienda fue acondicionada.

El borde de la pileta fue renovado con una plataforma de material compuesto que desvía el calor y evita que las patas del perro entren en contacto con una superficie demasiado caliente. Buster suele acostarse allí y observar a los jardineros cuando trabajan en la propiedad.

El terreno también cuenta con césped artificial y un área cercada que la pareja identifica como el patio de juegos de Buster. Para ofrecerle protección durante las horas de mayor temperatura, los Rubin instalaron sombrillas y plantaron arces japoneses en distintos puntos del jardín. “No queremos que se le quemen sus piececitos”, dijo Howard.

Las habitaciones, los televisores y los juguetes

Un perro peludo de pelaje blanco y marrón sentado sobre un suelo de madera frente a un cartel impreso con su imagen
La casa tiene nueve televisores, ventanas de piso a techo y habitaciones de invitados que Buster usa a diario, mientras la venta avanza por el deseo de Suze Rubin de regresar a Florida (Cortesía del Dr. Howard A. Rubin)

Las adaptaciones no quedaron limitadas a los exteriores. Según Howard Rubin, Buster utiliza las habitaciones de invitados como espacios adicionales dentro de la casa y se mueve entre los distintos ambientes a lo largo del día.

La vivienda tiene nueve televisores distribuidos en diferentes sectores. Buster suele mirar Paw Patrol, el programa que prefiere cuando permanece en el interior, de acuerdo con la información difundida por The Wall Street Journal y las imágenes mostradas por CNN.

La casa también tiene ventanas de piso a techo, que le permiten observar el movimiento del exterior. Por las noches, Buster cambia de cama dentro de la vivienda, mientras sus juguetes están guardados en distintos sectores preparados para él.

“Para él es como una fiesta todo el día”, afirmó Howard Rubin sobre la vida de Buster en la propiedad. Luego resumió las decisiones tomadas por la pareja desde la compra de la casa: “No diría que hemos renunciado a parte de nuestra vida por él, pero sí que hemos cambiado nuestra vida por él”.

La venta responde al deseo de Suze Rubin de regresar a Florida. Sally Slater, agente inmobiliaria de Douglas Elliman, consideró que la propiedad puede atraer a compradores interesados en una residencia terminada y lista para habitar. “La gente está dispuesta a pagar un precio superior por propiedades llave en mano”, dijo a The Wall Street Journal.

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