Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Ryan Reynolds contó que una de las bromas de Mayday no estaba en el guion original y surgió en pleno rodaje (Apple TV)

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Ryan Reynolds incorporó una broma improvisada a una escena de Mayday, la película que protagoniza como un piloto de la Marina de Estados Unidos derribado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El actor, de 49 años, explicó que la ocurrencia surgió durante el rodaje, aunque destacó que el guion de Jonathan Goldstein y John Francis Daley ofrecía una base sólida y exigió pocas modificaciones. El largometraje, que también cuenta con Kenneth Branagh y Maria Bakalova, ya está disponible en Apple TV desde el 4 de septiembre.

La frase surgió durante una escena con Kenneth Branagh

La frase improvisada de Ryan Reynolds surgió en una secuencia con Kenneth Branagh durante el estreno de Mayday en Nueva York. (Captura Instagram Apple TV)

Reynolds recordó la secuencia en la que intervino con una línea fuera del libreto durante el estreno de la película en Nueva York. En ella, el personaje interpretado por Kenneth Branagh destruye el piso del departamento de su hija. Mientras el hombre abre un agujero en la vivienda, el personaje de Reynolds dirige una pregunta a la joven: “¿Es propietaria o alquila?”.

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El actor explicó que esa intervención no formaba parte de la versión original del diálogo. “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”, afirmó Reynolds en declaraciones a People.

Para él, la frase tenía un tono cotidiano que contrastaba con la situación de la escena y por eso podía funcionar. “Por alguna razón, funciona en ese momento. Es una de esas cosas pedantes y molestas de las que uno se enamora”, agregó.

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El guion de “Mayday” dejó poco espacio para correcciones

Ryan Reynolds dijo que el guion de Jonathan Goldstein y John Francis Daley en Mayday era sólido y dejó poco espacio para correcciones. (Composición Infobae: YouTube/Apple TV)

La historia de Mayday se desarrolla en 1987, cuando un aviador estadounidense cae detrás de las líneas enemigas en territorio soviético. Tras el derribo, el protagonista debe formar una alianza con un exagente de la KGB, encarnado por Branagh. La película plantea la relación entre ambos personajes en un escenario marcado por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Reynolds sostuvo que el libreto escrito por Goldstein y Daley evitó que el elenco tuviera que intervenir de forma constante sobre los remates o los diálogos. “Había un guion increíble, así que no hubo mucho de ‘¿cómo arreglo ese chiste malo o esa…?’”, señaló.

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El actor dejó inconclusa la frase, pero remarcó que el texto ya tenía resueltos esos aspectos. “Todo estaba muy bien. Pero me gusta probar distintas cosas”, añadió.

Reynolds prepara opciones, pero decide frente a la cámara

Ryan Reynolds explicó que suele preparar múltiples opciones de diálogo e improvisación, pero decide qué funciona frente a la cámara. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El protagonista de Deadpool indicó que su relación con la improvisación cambia según cada proyecto. Cuando tiene participación en el proceso de escritura, llega al set con múltiples alternativas para una misma situación. Esas opciones pueden ser líneas para su personaje, respuestas para sus compañeros de reparto o variaciones de una broma que todavía no tiene una forma definitiva.

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“En algunas películas escribo de verdad, así que estás reescribiendo. Llenaría mi teléfono con alternativas, como 100 alternativas, no solo para mí, sino para mis compañeros de reparto y todo eso”, explicó.

Reynolds precisó que esas posibilidades no siempre pasan a la filmación. Su utilidad depende de la escena, del intercambio entre los actores y de la manera en que se organiza el rodaje.

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Para el intérprete, una idea puede parecer eficaz antes de llegar al estudio, pero perder fuerza cuando se prueba en el contexto concreto de la secuencia. “Tienes que llegar, ver el espacio”, afirmó.

También advirtió que una broma pensada con anticipación puede no encajar con el ritmo de la actuación. “Si intentas hacer algo que pensaste de antemano la noche anterior, es probable que no funcione”, concluyó.

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