Las imágenes que muestran por primera vez la fachada del Kennedy Center sin el nombre de Trump

El 12 de junio, los trabajadores instalaron andamios antes de retirar el nombre del presidente Donald Trump del Kennedy Center (Craig Hudson/The Washington Post).

Nuevas fotografías muestran que el nombre del presidente Donald Trump fue retirado del Kennedy Center, ofreciendo la primera imagen pública de la fachada del recinto de artes escénicas desde que los operarios retiraron las letras por orden judicial.

Las imágenes fueron tomadas la semana pasada dentro del andamio cubierto con lona que ocultó la identificación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas durante los nueve días transcurridos desde que los operarios retiraron. Las imágenes fueron proporcionadas inicialmente a The Washington Post por el grupo activista Hands Off the Arts, antes de que The Post las obtuviera y verificara de forma independiente.

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“Esta es la imagen que la administración Trump no quiere que nadie vea, por lo que es aún más importante que la gente tenga la oportunidad de presenciar cuando están ganando”, dijo Mallory Miller, cofundadora de Hands Off the Arts.

El 12 de junio, un equipo de 14 personas instaló andamios para cumplir con el plazo impuesto por un tribunal para retirar el nombre de Trump. Los trabajadores no cumplieron con el plazo y retiraron las letras alrededor de las 3 de la madrugada del sábado. Los abogados del Kennedy Center confirmaron en un documento judicial presentado esa misma mañana que el trabajo se había realizado.

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Pero el centro dejó los andamios y las lonas en su lugar. Durante nueve días, barricadas custodiadas por guardias de seguridad impidieron el acceso a la gente y bloquearon la vista del exterior.

Las nuevas fotos muestran dos filas de paneles cuadrados en blanco, con letras negras apenas visibles debajo. En fotos anteriores, el nombre de Trump ocupaba la parte inferior de las dos filas en blanco.

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Una fotografía tomada la semana pasada muestra la fachada del Kennedy Center sin el nombre del presidente Donald Trump, tras su retirada (Obtenida por The Washington Post).

En un comunicado emitido la semana pasada, la portavoz del Kennedy Center, Roma Daravi, dijo que las lonas y los andamios “permanecerán colocados mientras los equipos atienden las necesidades de mantenimiento del mármol y los paneles del techo”.

El viernes, los abogados de la representante Joyce Beatty (demócrata por Ohio), miembro de la junta directiva cuya demanda provocó la destitución, acusaron a Trump y a sus aliados en la junta de “sabotear deliberadamente la emblemática fachada del Kennedy Center para satisfacer la vanidad de los demandados o alimentar egos heridos”.

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Los fideicomisarios “parecen estar socavando activamente la restauración del nombre del Kennedy Center, en un mezquino acto de desafío”, escribieron.

El lunes por la noche, los demócratas de la Cámara de Representantes en el Comité de Transporte e Infraestructura, que supervisa el Centro Kennedy y otros edificios federales, dijeron que el centro debería retirar “el andamiaje de la vergüenza”.

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“Ahora que los tribunales obligaron al presidente Trump a retirar su nombre del monumento conmemorativo de otro hombre”, dijeron en una publicación de X, “es hora de volver a la normalidad”.

© 2026, The Washington Post