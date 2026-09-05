Acusado por el presunto asesinato de su esposa, estaba bajo fianza y volvió a la cárcel tras un atropello con fuga en Denver

Un juez ordenó el arresto de Barry Morphew tras un atropello con fuga en Denver mientras estaba en libertad bajo fianza por el presunto asesinato de Suzanne Morphew

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Un juez ordenó el arresto de Barry Morphew tras un choque con fuga en Denver, mientras permanecía en libertad bajo fianza por el presunto asesinato de su esposa, Suzanne Morphew. El acusado fue detenido el viernes e ingresado en la cárcel del condado de Boulder, según informó AP.

La fiscalía informó que el incidente ocurrió el 28 de agosto, cuando Morphew viajaba al Aeropuerto Internacional de Denver, presuntamente para recoger a una de sus hijas. Según el documento judicial presentado por los fiscales, ese traslado incumplió las condiciones de su libertad bajo fianza.

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Morphew estaba en libertad bajo una fianza de USD 3 millones. Las restricciones fijadas el año pasado le impedían salir de su domicilio en el sur de Colorado, salvo por motivos laborales y otras circunstancias limitadas.

La audiencia para revisar las condiciones de libertad

La jueza Amanda Hopkins fijó una audiencia para revisar si mantiene, endurece o modifica la libertad bajo fianza de Barry Morphew

La fiscal de distrito Anne Kelly cuestionó el viaje al aeropuerto en la presentación judicial. “Acudir al aeropuerto con cualquier propósito que no sea el trabajo constituye un incumplimiento de su fianza”.

De acuerdo con registros judiciales en línea, la jueza de distrito del condado de Alamosa, Amanda Hopkins, fijó una audiencia para el martes para revisar la situación de la fianza. La medida será analizada después de la presentación fiscal sobre el accidente y el traslado a Denver.

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La discusión sobre las restricciones se desarrolla mientras Morphew espera el juicio por la muerte de Suzanne Morphew. El acusado se declaró inocente y enfrenta un debate previsto para el próximo verano.

La fiscalía sostiene que el hallazgo de los restos de Suzanne Morphew en 2023 permitió avanzar con la acusación contra su esposo. Los restos óseos fueron encontrados en un camino de tierra del sur de Colorado, tres años después de que la mujer fuera reportada como desaparecida.

Los investigadores no detectaron signos de traumatismo en los restos. Sin embargo, la fiscalía afirmó que la médula ósea contenía rastros de un cóctel de fármacos utilizado para tranquilizar fauna silvestre.

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El expediente también sostiene que Morphew era la única persona del área, además de funcionarios de vida silvestre, autorizada para usar esos químicos. Los rastros de fármacos forman parte de los elementos que la acusación buscará presentar durante el juicio.

La desaparición que activó una búsqueda en Colorado

Suzanne Morphew desapareció el 10 de mayo de 2020 en el sur de Colorado y su bicicleta fue hallada abandonada cerca de un puente

De acuerdo con lo informado por AP, Suzanne Morphew desapareció el 10 de mayo de 2020, cuando vivía con su familia en el sur de Colorado. Ese día, una vecina alertó a las autoridades después de no poder encontrarla en su vivienda.

En la casa había vehículos de la familia, pero faltaba la bicicleta que Suzanne Morphew solía utilizar. Poco después, los equipos de búsqueda encontraron el rodado abandonado cerca de un puente, lo que orientó inicialmente los operativos hacia caminos, áreas montañosas y cursos de agua próximos.

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Las autoridades desplegaron rescatistas, agentes y voluntarios para recorrer la zona. La búsqueda se extendió durante meses sin que se conociera el paradero de la mujer, mientras la investigación reunía testimonios y analizaba los movimientos de las personas cercanas a ella.

Barry Morphew sostuvo entonces que había salido temprano por trabajo y que regresó tras recibir el aviso de que su esposa no respondía los llamados. También planteó distintas hipótesis sobre lo que podría haberle ocurrido, entre ellas un accidente durante un paseo en bicicleta, un atropello, un secuestro o el ataque de un animal.

La investigación continuó abierta durante los años siguientes. El hallazgo de los restos en 2023 modificó el rumbo de la causa, que pasó a centrarse en las circunstancias de la muerte de Suzanne Morphew y en la acusación presentada contra su marido.

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Las restricciones que estaban vigentes

Barry Morphew se declaró inocente y espera el juicio por la muerte de Suzanne Morphew, previsto para el próximo verano

La actual detención de Morphew no modifica por sí sola la acusación por la muerte de Suzanne Morphew. El arresto está vinculado a la presunta violación de las condiciones establecidas para su libertad bajo fianza.

La fiscalía considera que el traslado al Aeropuerto Internacional de Denver no se ajustó a las excepciones que le permitían salir de su casa. El documento judicial indica que el acusado viajaba para recoger a una de sus hijas, una actividad que Kelly cuestionó al pedir la revisión de la medida.

La audiencia prevista para el martes permitirá a la jueza Hopkins evaluar si mantiene, endurece o modifica las condiciones impuestas a Morphew. La resolución se conocerá mientras el acusado aguarda el juicio previsto para el próximo verano.

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