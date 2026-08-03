Michigan registró las primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: dos fallecidos en un brote que ya supera los 11.000 casos

Las autoridades de Michigan confirmaron este lunes los dos primeros fallecimientos por ciclosporiasis en Estados Unidos, en un brote que no da señales de desaceleración (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

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Dos personas fallecieron en Michigan a causa de la ciclosporiasis, una enfermedad intestinal producida por el parásito Cyclospora cayetanensis, en el marco del brote más extenso que enfrentó el estado en décadas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) lo confirmó este lunes 3 de agosto, en una de las actualizaciones diarias que las autoridades vienen ofreciendo desde que el seguimiento del brote comenzó el 22 de junio. El total de casos confirmados en el estado asciende a 11.234, con 193 hospitalizaciones registradas.

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Ambas víctimas tenían afecciones previas que, de acuerdo con el MDHHS, pudieron haberse complicado por la infección y la deshidratación que esta genera. La entidad no divulgó datos de identidad ni de edad, y descartó entregar información adicional sobre estos dos casos.

“La ciclosporiasis no suele ser una enfermedad mortal. La muerte por esta causa es poco frecuente en los Estados Unidos”, precisó el organismo en un comunicado oficial.

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El parásito Cyclospora cayetanensis se transmite a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal y puede provocar síntomas durante semanas si no recibe tratamiento (CDC)

Qué es la ciclosporiasis y cómo afecta al organismo

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito Cyclospora cayetanensis. Los síntomas más comunes son diarrea acuosa frecuente, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y distensión abdominal.

En algunos pacientes también se registran vómitos, dolores musculares y cefalea. Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio y pueden persistir desde dos días hasta varias semanas.

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El Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, explicó a NBC News que la deshidratación es la principal amenaza: la pérdida sostenida de líquidos por diarrea y vómitos puede comprometer gravemente a personas con el sistema inmune debilitado.

Schaffner también señaló que el tratamiento estándar es el antibiótico Bactrim, aunque personas con buena salud general suelen recuperarse sin medicación. “Sin tratamiento, la enfermedad puede durar semanas y manifestarse de forma intermitente”, advirtieron las autoridades sanitarias del condado de Wayne en un comunicado recogido por CBS News.

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La enfermedad intestinal causa diarrea acuosa, fatiga y náuseas, y puede derivar en una deshidratación grave en pacientes con condiciones de salud previas o sistemas inmunes debilitados (Freepik)

La expansión del brote: 70 condados afectados y fronteras cruzadas

El brote se detectó por primera vez en el condado de Monroe a fines de junio y se propagó con rapidez. Al 3 de agosto, el MDHHS contabiliza afectaciones en 70 de los 83 condados del estado.

Wayne y Oakland concentran cada uno más de 1.000 casos, mientras que otros 10 condados —entre ellos Ingham, Genesee y Washtenaw— superan los 300 casos reportados.

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CBS News reportó que las cifras de Michigan difieren de las del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dado que el organismo federal solo incluye en sus registros los casos confirmados por laboratorio, mientras que el estado incorpora también los casos probables.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades tiene registros del brote en 45 estados, aunque sus cifras solo contemplan casos confirmados por laboratorio y no incluyen los casos probables contabilizados por Michigan (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)

El CDC trabaja junto a las autoridades estatales para actualizar los conteos a medida que se dispone de nueva información. En un año normal, Michigan registra alrededor de 50 casos de ciclosporiasis.

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El impacto del brote trascendió la frontera con Canadá. La Unidad de Salud del Condado Windsor-Essex, en la provincia de Ontario, alertó a sus residentes sobre los riesgos de viajar a Michigan.

Al 31 de julio, esa región registraba 24 casos de ciclosporiasis en lo que va del año, frente a un promedio anual de apenas tres. Las investigaciones locales identificaron viajes a Michigan como exposición común en la mayoría de los casos recientes.

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Las investigaciones epidemiológicas señalaron a la lechuga iceberg proveniente del centro de México como el vector más probable del contagio, lo que generó una caída visible en las ventas del producto en supermercados de todo el país (CBS Mornings/Taylor Farms)

Taco Bell, Taylor Farms y la cadena de responsabilidades legales

Desde el 13 de julio, las investigaciones epidemiológicas apuntaron a la lechuga y las verduras de ensalada como fuente probable del contagio. El 24 de julio, el CDC informó que un proveedor de lechuga de la cadena Taco Bell estaba vinculado al brote.

Ese proveedor fue identificado como Taylor Farms con sede en México, que abastece con lechuga iceberg al país. La empresa emitió un retiro voluntario de toda su producción como medida de precaución.

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No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comunicó posteriormente que los resultados que implicaban a Taylor Farms podrían haber sido un “falso positivo”, por lo que su responsabilidad directa aún no fue establecida.

Fox 2 Detroit informó que el abogado Ron Simon ya presentó la primera demanda judicial contra Taco Bell y Taylor Farms, y anticipó que se sumarán más acciones legales en las próximas semanas. “Taylor Farms y Taco Bell tienen 30 días para responder a la demanda”, dijo Simon al medio local.

La empresa emitió un retiro voluntario de toda su producción de lechuga iceberg tras ser señalada por el CDC, aunque la FDA advirtió que los resultados que la vinculaban al brote podrían haber sido un falso positivo (REUTERS/Demian Sanchez)

El brote de 2026 excede ampliamente los límites de Michigan. De acuerdo con NBC News, la temporada actual de ciclosporiasis es inusualmente extensa, con casos reportados en 45 estados del país y múltiples clusters activos de forma simultánea.

Una encuesta de CBS News publicada el 26 de julio reveló que cuatro de cada diez estadounidenses redujeron o dejaron de comprar productos frescos a raíz del brote, con una caída visible en las ventas de lechuga en supermercados y en la afluencia a restaurantes cuyas cartas incluyen ese ingrediente como base.

Wayne County Public Health inició el 30 de julio una encuesta comunitaria para identificar posibles fuentes de contagio y frenar la propagación.