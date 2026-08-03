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Tiroteo en Yonkers dejó un muerto, cuatro adolescentes heridos y un menor de 15 años detenido

Un hombre de 20 años falleció por un disparo en la espalda y cuatro jóvenes de entre 14 y 16 años quedaron heridos de gravedad en un ataque registrado el domingo en el condado de Westchester

Un oficial de policía de Yonkers de espaldas, con uniforme negro y gorra, parado frente a un vehículo policial y cinta amarilla que dice 'POLICE LINE DO NOT CROSS'
Un hombre de 20 años perdió la vida y cuatro jóvenes resultaron gravemente heridos en el tiroteo del domingo por la noche en Yonkers (FNTV)
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Un joven de 20 años murió y cuatro adolescentes resultaron baleados en un tiroteo que sacudió la ciudad de Yonkers, en el condado de Westchester, Nueva York, el domingo por la noche.

Un menor de 15 años fue detenido en el lugar de los hechos minutos después del ataque. Las autoridades calificaron el incidente como un acto dirigido y descartaron cualquier amenaza para la comunidad en general.

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El Departamento de Policía de Yonkers (YPD) recibió el llamado de emergencia alrededor de las 8:43 p.m. del domingo. Al llegar a la intersección de Elm Street y Palisade Avenue, los agentes encontraron a cinco personas con heridas de bala.

El más grave de los casos fue el de un hombre de 20 años, quien presentaba un disparo en la espalda y fue declarado muerto en el lugar. Los cuatro sobrevivientes —de 14, 15, 15 y 16 años— fueron trasladados al hospital, donde permanecen en estado crítico pero estable, tal y como dijo el YPD en su comunicado oficial.

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Calle oscura con cinta de seguridad amarilla, coches de policía con luces encendidas, varios agentes y personas, una tienda de campaña blanca
Los cuatro adolescentes heridos permanecen hospitalizados en estado crítico pero estable; las autoridades esperan que todos sobrevivan (FNTV)

Un sospechoso arrestado en la escena

Mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas, los agentes tomaron bajo custodia a un adolescente de 15 años en el mismo lugar del tiroteo.

El YPD no precisó de inmediato si el menor enfrentará cargos formales, pero confirmó que los investigadores recuperaron un arma de fuego cargada y evidencia balística en el área.

La detención se produjo sin necesidad de un operativo adicional, lo que sugiere que el sospechoso no intentó huir tras el ataque.

Los uniformados delimitaron dos zonas distintas con cinta de seguridad durante la noche. Una se extendió en las inmediaciones de la Ultimate Gas Station, ubicada en la esquina de New School Street y Elm Street. La otra quedó establecida más arriba sobre Palisade Avenue. Ambas áreas fueron procesadas por personal forense en las horas siguientes.

Una estación de servicio con cuatro surtidores de combustible, dos vehículos, un local comercial con banderas, una calle y edificios
La zona frente a la Ultimate Gas Station, en la esquina de New School Street y Elm Street, fue uno de los dos puntos delimitados por la policía durante la investigación nocturna (Google Maps)

Las víctimas: cuatro menores entre los heridos

El rango de edades de los heridos llama la atención: tres de los cuatro sobrevivientes son menores de 16 años, y el más joven tiene apenas 14.

NBC New York precisó que no queda claro si las cinco víctimas eran los blancos del ataque, a pesar de que la policía de Yonkers calificó el hecho como un episodio dirigido. CBS New York informó que los cuatro adolescentes permanecen hospitalizados en condición crítica pero estable, con pronóstico de vida favorable.

ABC7 reportó que los investigadores recuperaron además evidencia balística adicional en el lugar, lo que amplía el trabajo forense más allá del arma confiscada al sospechoso detenido. La magnitud de las pruebas recolectadas apunta a que la escena del crimen abarcó un área considerable de la intersección.

Tres agentes de policía y dos vehículos patrulla con luces intermitentes en una calle por la noche, con cinta de seguridad amarilla y carpa de unidad forense
Cuatro jóvenes quedaron hospitalizados tras el ataque; la policía investiga el móvil de un tiroteo dirigido que sacudió a la comunidad de Westchester (FNTV)

La investigación, aún abierta

El YPD aseguró que el tiroteo fue un hecho puntual y que no existe riesgo para los residentes de los alrededores. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el posible móvil ni sobre la identidad de las víctimas.

Fox 5 NY afirmó que la policía tampoco aclaró si el adolescente arrestado tiene algún vínculo previo con los heridos o con la persona fallecida.

La investigación continúa activa. El YPD comprometió la divulgación de más información a medida que avance el caso, aunque no fijó un plazo para nuevas actualizaciones. La fiscalía del condado de Westchester tampoco emitió declaraciones hasta el momento.

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