Avanza la nominación de Todd Blanche al Departamento de Justicia de EE. UU.

Todd Blanche quedó más cerca de ser confirmado al frente del Departamento de Justicia tras ofrecer garantías por escrito sobre un polémico fondo de compensación (REUTERS/Jonathan Ernst)

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Dos senadores republicanos destrabaron este lunes la nominación de Todd Blanche para dirigir de forma permanente el Departamento de Justicia, después de que el funcionario emitiera una orden que descarta de forma expresa, “más allá de toda duda”, la creación de un fondo de USD 1.800 millones destinado a compensar a aliados del presidente Donald Trump que aseguran haber sido procesados injustamente.

Los senadores John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte habían condicionado su apoyo a una confirmación escrita que sepultara la posibilidad de reactivar ese instrumento. La preocupación no era abstracta: el proyecto había provocado rechazo de demócratas y republicanos por la posibilidad de que personas condenadas o acusadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pudieran aspirar a pagos.

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En una declaración conjunta, los dos senadores agradecieron a Blanche y a su equipo por las negociaciones y señalaron que esperan votar pronto para impulsar su nominación fuera del comité. Ambos dejarán el Capitolio cuando terminen sus mandatos en enero.

Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis condicionaron su apoyo a Todd Blanche a una confirmación escrita sobre el fin del fondo vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 (Reuters)

La negociación también acotó la inmunidad fiscal pactada con Trump

La pulseada no se limitó al fondo. Cornyn y Tillis también exigieron que el Departamento de Justicia redujera el alcance de otra parte del acuerdo, la que otorgaba inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump y miembros de su familia.

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De acuerdo con la aclaración escrita obtenida por los senadores, esa inmunidad ‘se aplica por sus términos solo de manera retroactiva' a los reclamos que estuvieran abiertos al momento del acuerdo. El texto precisa además que no protege al presidente frente al examen de futuras declaraciones impositivas.

La candidatura de Blanche había quedado en suspenso la semana pasada, cuando el Comité Judicial aplazó una votación prevista para el jueves por la mañana después de que Tillis y Cornyn dijeran que necesitaban más garantías de la administración antes de aportar los votos necesarios.

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Tras ese aplazamiento, Trump escribió en redes sociales que podría retirar la nominación y volver a presentarla una vez que ambos senadores abandonen sus bancas el año próximo. El sábado, incluso amenazó con seguir adelante con el fondo si los dos republicanos bloqueaban la confirmación.

Todd Blanche llegó al Departamento de Justicia tras ser abogado defensor de Trump y desde abril quedó al frente del organismo después del despido de Pam Bondi (REUTERS/Ken Cedeno)

Trump siguió defendiendo la idea de compensar a acusados por el asalto al Capitolio

El domingo por la noche, el presidente insistió en justificar la iniciativa. Sobre las personas procesadas por el ataque al Capitolio que podían haberse beneficiado del fondo, dijo: "Sus vidas fueron destruidas“.

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Trump añadió: “Esto sería un reembolso por el dolor que sufrieron. A mucha gente le gusta”. Esas declaraciones reforzaban las dudas de los legisladores que reclamaban una garantía formal de que el mecanismo no podría revivirse con facilidad.

Blanche llegó al Departamento de Justicia el año pasado como fiscal general adjunto, después de haber sido abogado defensor de Trump en sus causas penales. Ascendió al cargo principal en abril, cuando el presidente despidió a Pam Bondi por su frustración ante la falta de resultados en los intentos de procesar a sus adversarios políticos.

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Aunque Blanche sostuvo que no estaba haciendo campaña para quedarse con el puesto de forma permanente, The Associated Press señala que desde que asumió aceleró medidas para impulsar la agenda de la administración Trump y profundizar investigaciones sobre personas a las que el presidente considera enemigos.