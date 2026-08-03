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Quién es el único hispano en la lista de los 15 fugitivos más buscados por el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Condenado a 35 años por asesinato, José Fernando Bustos-Díaz se fugó de una cárcel tejana en 2010 junto a otro recluso y desde entonces permanece libre pese a la investigación federal activa

Dos fotografías de la cabeza de un hombre con la cabeza rapada y marcas en la piel, una de frente y otra de perfil derecho
José Fernando Bustos-Díaz es el único hispano en la lista de los 15 fugitivos más buscados del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals Service)
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El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service, USMS) mantiene en su lista de los 15 fugitivos más buscados a José Fernando Bustos-Díaz, el único hispano incluido en esa nómina, que la agencia federal reserva para los prófugos de mayor prioridad.

Bustos-Díaz acumula más de 15 años como fugitivo tras escapar de una prisión de Texas en 2010, donde purgaba una condena de 35 años por asesinato.

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El USMS lo incorporó formalmente a esa lista el 26 de enero de 2021. Hasta ese momento, el caso había permanecido en manos del Grupo de Trabajo de Fugitivos Lone Star, la unidad especializada del Servicio de Alguaciles que inició la investigación tras la fuga. La agencia ofrece una recompensa de hasta USD 25.000 por información que conduzca directamente a su captura.

Retrato de un hombre en una página web oficial con el logo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, nombre, motivo de búsqueda y recompensa
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos incorporó a José Fernando Bustos-Díaz a su lista de máxima prioridad el 26 de enero de 2021 (U.S. Marshals Service)

El crimen y la condena

En 2005, Bustos-Díaz se declaró culpable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas provocadas por golpes y armas punzocortantes. Un tribunal lo sentenció a 35 años de prisión, y fue trasladado a una instalación del Departamento de Justicia Criminal de Texas para cumplir la pena.

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El USMS también señaló que Bustos-Díaz es el principal sospechoso en un segundo homicidio, aunque no trascendió información adicional sobre ese caso. La agencia lo considera armado y peligroso, y advierte a la población que no intente aprehenderlo por cuenta propia.

La fuga de la Unidad Dolph Briscoe

El 6 de abril de 2010, Bustos-Díaz escapó de la Unidad Dolph Briscoe del Departamento de Justicia Criminal de Texas, ubicada en el condado de Frio. Lo hizo junto a otro interno, Octavio Ramos-López, tras abrir un agujero en la cerca perimetral del penal. Las autoridades emitieron de inmediato órdenes de captura contra ambos.

La investigación posterior llevó a los agentes hasta Reynosa, Tamaulipas, donde —con apoyo de autoridades mexicanas— Ramos-López fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Bustos-Díaz, en cambio, logró evitar esa operación y desde entonces permanece en paradero desconocido.

Complejo de edificios azules con techos metálicos, rodeado por césped verde y vallas, bajo un cielo con nubes. Un mástil se alza en el centro
La fuga de Bustos-Díaz de la Unidad Dolph Briscoe ocurrió junto a Octavio Ramos-López después de que ambos abrieran un agujero en la cerca perimetral (U.S. Marshals Service)

Señas particulares y posible paradero

Según la ficha oficial del USMS, Bustos-Díaz nació el 7 de diciembre de 1988. Mide 1,73 metros (5 pies 8 pulgadas), pesa aproximadamente 73 kilos (160 libras), tiene cabello negro y ojos cafés.

Entre sus características físicas más distintivas se encuentran cicatrices de acné en el rostro y tatuajes de un corazón con una cruz en la mano izquierda, además de los nombres “Vanessa” en la cara interior de la muñeca izquierda y “Lizeth” en la muñeca derecha.

Las autoridades estiman que Bustos-Díaz podría encontrarse en México desde su fuga, y consideran probable que reciba asistencia de familiares y conocidos tanto en ese país como en Estados Unidos. La localización de su compañero de escape en Reynosa reforzó esa hipótesis, aunque el USMS no precisó públicamente cuál sería su ubicación actual.

Cómo aportar información

Quien disponga de datos sobre el paradero de Bustos-Díaz puede comunicarse con el USMS a través de la línea 1-877-WANTED-2 o mediante el sitio web de la agencia.

Los residentes de Texas también pueden contactar a la Patrulla de Caminos del estado a través de la línea de Texas Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477), o enviar una pista de forma anónima a través del sitio web y la aplicación móvil del programa Texas 10 Most Wanted. El anonimato de quienes aporten información está garantizado por ley.

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