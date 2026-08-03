Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

El opositor ruso Boris Nadezhdin afirma que ahora se encuentra fuera de Rusia

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El político opositor y pacifista ruso Borís Nadezhdin, crítico de la guerra en Ucrania y del presidente Vladímir Putin, confirmó este lunes que abandonó Rusia, en un video publicado desde París que lo muestra de pie frente a la Torre Eiffel.

“Tengo buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, de momento no estoy en Rusia. Ahora necesito evaluar mi situación y decidir cómo seguir adelante. Escribiré sobre mis planes más adelante”, dijo el político, de 63 años, en su canal de Telegram.

Una de las últimas voces críticas que quedaba en el país

El político opositor Borís Nadezhdin comparece ante un tribunal en Dolgoprudny, región de Moscú, Rusia, el 17 de julio de 2026, en la audiencia por "símbolos extremistas" que derivó en su multa e inhabilitación como candidato. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Nadezhdin era uno de los pocos políticos que criticaban abiertamente a Putin y la ofensiva de Moscú en Ucrania que permanecía en Rusia. Casi todos los críticos del Kremlin están presos, exiliados o muertos.

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El opositor buscaba postularse a un escaño en el pueblo de Dolgoprudny, cerca de Moscú, en las estrictamente controladas elecciones legislativas de septiembre. Pero en julio las autoridades lo declararon “agente extranjero” —una designación que conlleva mayor escrutinio estatal y una fuerte connotación estigmatizante en Rusia—, lo detuvieron brevemente y lo multaron con unos 1.000 rublos (13 dólares) por exhibir "símbolos extremistas“, en una audiencia tan tensa que debieron llamar a paramédicos tras un pico en su presión arterial.

Boris Nadezhdin durante la audiencia en la que fue condenado por exhibir "símbolos extremistas“.

Los cargos se originaron en un video de 2023 que mostró brevemente una imagen del fallecido líder opositor Alexei Navalny, condenado por extremismo en un caso ampliamente considerado de motivación política. Nadezhdin rechazó la acusación como “absurda” y argumentó que, tras la muerte de Navalny, las autoridades debieron haberlo retirado de la lista de extremistas y terroristas.

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“Silenciado” y forzado a abandonar la política

El opositor ruso Boris Nadezhdin (c) atiende a los medios a su salida del tribunal en el que fue declarado culpable de extremismo, cargo que le impidió postularse a las legislativas de septiembre. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Ante la presión —que técnicamente lo habría inhabilitado como candidato—, Nadezhdin anunció que abandonaba su campaña, asegurando que había sido "silenciado" y "expulsado de la política“. El político había dicho previamente que consideraba mudarse al extranjero, pero que se le había prohibido salir de Rusia; no quedó claro por su video del lunes si esa prohibición fue levantada o si salió del país pese a ella.

El mes pasado había declarado a la agencia AFP que las autoridades lo atacaban porque estaban “nerviosas” por su popularidad.

Un veterano crítico del Kremlin

El opositor y exaspirante presidencial ruso Borís Nadezhdin en el tribunal, antes de anunciar el suspenso de su campaña legislativa y abandonar Rusia. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Nadezhdin, político con trayectoria desde los años noventa, trabajó como asesor de Serguéi Kiriyenko —hoy uno de los principales asesores de Putin— y luego se desempeñó como legislador y concejal municipal.

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En 2024 había intentado postularse a la presidencia contra Putin, recolectando decenas de miles de firmas de apoyo, pero la Corte Suprema rusa lo excluyó de la papeleta al considerar inválidas más de 9.000 de esas firmas, cifra suficiente para descalificarlo. Putin enfrentó entonces una oposición meramente simbólica y logró un quinto mandato con facilidad.

El Kremlin busca preservar su dominio

El presidente ruso Vladímir Putin junto a Serguéi Kiriyenko, primer subjefe de la Administración Presidencial y ex jefe de Nadezhdin en los años 90. (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El oficialista partido Rusia Unida busca mantener su predominio en la cámara baja del Parlamento en una contienda frente al Partido Comunista y otras fuerzas que votan en sintonía con el Kremlin en temas clave. La campaña se da en medio de señales de creciente hartazgo con la guerra en Ucrania, agravada por la escasez de combustible y las dificultades económicas, un clima que reduce aún más la tolerancia de las autoridades hacia incluso la oposición simbólica.

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Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, las autoridades rusas intensificaron su ofensiva contra la disidencia y la libertad de expresión, con una persecución sostenida contra organizaciones de derechos humanos, medios independientes y críticos del Kremlin. Cientos de personas fueron encarceladas y miles más huyeron del país.