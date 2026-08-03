Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la selección de Estados Unidos: firmó hasta la Copa del Mundo de 2030

Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección masculina de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, según anunció la Federación de Fútbol de Estados Unidos (Reuters/Blake Dahlin)

Guardar

Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030. La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció el acuerdo este lunes, tras semanas de conversaciones que se aceleraron después de la Copa del Mundo de 2026.

El nuevo contrato llega después de un ciclo de 31 partidos en el que el director técnico argentino registró 17 victorias, 12 derrotas y dos empates. En el Mundial de 2026, Estados Unidos avanzó hasta octavos de final, terminó primero en el Grupo D con triunfos sobre Paraguay y Australia, venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final y cayó 4-1 frente a Bélgica.

PUBLICIDAD

Según ESPN, la extensión se prolonga hasta la Copa del Mundo de 2030 y mantiene en el cuerpo técnico a los asistentes Jesús Pérez, Miguel D’Agostino y Toni Jiménez, además de Sebastián Pochettino y Silvia Tuyà. La renovación también incluye una mayor inversión en la selección masculina.

La federación informó que ese respaldo económico se sostiene con una donación filantrópica de liderazgo de Kenneth C. Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel y fundador de Griffin Catalyst. También aportan Scott Goodwin, Adam Freede y varios socios comerciales.

PUBLICIDAD

Además de dirigir otro ciclo mundialista, Pochettino y su equipo asesorarán a la federación en el desarrollo del programa completo de selecciones nacionales, el fútbol juvenil, la formación de entrenadores, la colaboración con las ligas profesionales y otras áreas técnicas de la estructura futbolística, de acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El nuevo contrato amplía el papel de Pochettino dentro de la federación

El nuevo contrato de Mauricio Pochettino llegó después de 31 partidos con 17 victorias, 12 derrotas y dos empates en la selección de Estados Unidos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ese alcance ayuda a explicar por qué la continuidad del DT no se limita al resultado del Mundial. La dirigencia interpretó que durante sus 22 meses de gestión se instaló una base cultural dentro del programa, con estándares dentro y fuera del campo y con una idea de grupo por encima de las individualidades.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo y secretario general de la federación JT Batson sostuvo en un comunicado que Pochettino y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos y que el nuevo proyecto permitirá construir sobre el progreso de la selección y el impulso institucional. Batson añadió que la meta incluye competir para ganar Mundiales masculinos y convertir al fútbol en el deporte más practicado en cada comunidad.

La presidenta de la federación Cindy Parlow Cone dijo que el entrenador construyó una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, en el proceso y entre ellos. Añadió que ese rasgo, junto con el trabajo del cuerpo técnico, es precisamente lo que la organización quiere seguir financiando para el presente y el futuro de la selección masculina.

PUBLICIDAD

“Ahora es un nuevo comienzo”

La renovación de Pochettino mantiene a su cuerpo técnico y suma una mayor inversión para la selección masculina de Estados Unidos (Europa Press)

La continuidad no estaba asegurada. Pochettino había hablado en otras ocasiones de su deseo de volver al fútbol europeo de clubes y fue vinculado con puestos en AC Milan y Real Madrid, por lo que se esperaba su salida al terminar el contrato que vencía al final del Mundial de 2026.

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado antes del torneo y se intensificaron en las últimas semanas. El relator argentino nacionalizado estadounidense Andrés Cantor fue el primero en informar que el diálogo avanzaba y días antes del anuncio Parlow Cone dijo a Apple TV que las conversaciones con el entrenador y su equipo marchaban “muy bien”.

PUBLICIDAD

Según The New York Times, Pochettino reconoció este lunes ante un pequeño grupo de periodistas estadounidenses que esta etapa abre un reinicio. “Ahora es un nuevo comienzo”, aseguró. “Es un buen momento para renovar esa mentalidad, esa cultura y esa filosofía, y para empezar a crear una nueva era del fútbol estadounidense, de la selección nacional masculina de Estados Unidos… pensando que cada jugador tendrá la posibilidad de unirse a nosotros si rinde bien”.

El nuevo acuerdo amplía el papel de Pochettino, que asesorará a la federación en selecciones nacionales, fútbol juvenil, formación de entrenadores y trabajo con ligas profesionales (Reuters/Steven Bisig)

El argentino, de 54 años, había asumido en septiembre de 2024 tras la eliminación de Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa América de 2024. Después de una reconstrucción durante 2025, llegó al Mundial con señales de crecimiento y recibió una oferta de renovación incluso antes de que el equipo asegurara el primer puesto de su grupo.

PUBLICIDAD

La derrota ante Bélgica en octavos alteró ese clima. El 4-1 fue presentado como la peor caída de Estados Unidos en una Copa del Mundo en 36 años, un golpe que enfrió la euforia de una campaña que había ilusionado al país.

El próximo ciclo incluye eliminatorias y una cláusula de salida anticipada

Pochettino destacó que la conexión con los aficionados y el entorno del equipo fue clave en su decisión, y sostuvo que Estados Unidos tiene el talento y la organización necesarios para acortar la distancia con las mejores selecciones del mundo (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

Pochettino explicó que la conexión con los fanáticos, la organización y el entorno del equipo fue un factor central en su decisión. En una mesa redonda con periodistas afirmó: “Creo que la conexión, la cosa mágica que pasó durante la Copa del Mundo en la conexión con la gente, por supuesto, con toda la organización y todo, fue un factor para tomar esa decisión”.

PUBLICIDAD

También planteó que la distancia entre Estados Unidos y las mejores selecciones del mundo no es tan amplia. “Creo que seremos capaces de hacer las cosas de una manera diferente. Creo que reducir esa brecha es posible”, dijo.

“Creo que es posible porque tenemos el talento, tenemos la organización, tenemos la capacidad de crear una gran atmósfera en el campo y tenemos a nuestros aficionados, la ayuda de nuestros amigos, la gente que realmente cree en el fútbol”.

PUBLICIDAD

Estados Unidos afrontará el reto de las eliminatorias para el Mundial 2030, un proceso que no enfrentó como coanfitrión en 2026, y el nuevo acuerdo con Pochettino incluye cláusulas de protección ante una posible salida anticipada, aunque no se revelaron detalles sobre los términos del contrato (San Diego REUTERS/Mike Blake)

El próximo ciclo presenta un desafío que no existió en 2026: las eliminatorias mundialistas. Estados Unidos no necesitó clasificarse para el último torneo porque fue coanfitrión junto con Canadá y México, aunque la clasificación de seis selecciones de Concacaf al Mundial de 2030 debería facilitar el camino.

La continuidad tampoco elimina todos los riesgos. En el pasado los entrenadores Bob Bradley, Jürgen Klinsmann y Gregg Berhalter fueron despedidos antes de completar un segundo ciclo mundialista, mientras que Bruce Arena llegó a 2006 pero quedó eliminado en la fase de grupos sin ganar un partido.

Una fuente con conocimiento directo de las conversaciones dijo a ESPN que el nuevo acuerdo contiene una “protección mutua” en caso de que la relación termine antes del vencimiento del contrato.

The New York Times, en tanto, añadió que no se hicieron públicos los términos específicos, incluidas las cláusulas de rescisión o las condiciones para una salida anticipada si Pochettino decide aceptar un cargo en el fútbol de clubes europeo.