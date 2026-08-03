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Un hombre de Florida enfrenta la pena de muerte por el asesinato de una británica con la que contactó en un sitio de fetiches

La víctima, de 32 años, viajó desde Inglaterra tras casi dos años de intercambios por internet. El proceso judicial comenzará en noviembre

Díptico horizontal con dos retratos. Izquierda: un hombre canoso con barba gris, mirada hacia adelante. Derecha: una mujer joven con cabello oscuro y collar choker
Una tutora de música de Portsmouth viajó sola a Florida en octubre de 2025. Nunca regresó. Lo que ocurrió en el intervalo es materia de un juicio por asesinato que comienza en noviembre (Marion County Sheriff’s Office/Facebook)
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El 11 de octubre de 2025, desde un Airbnb en el monte de Reddick, Florida, Sonia Exelby le escribió a una amiga a través de la app Discord lo que ella misma describió como su última comunicación. “Mi tiempo se acabó“, escribió.

Tenía 32 años, había volado desde Portsmouth, Inglaterra, y el hombre que la tenía encerrada le había devuelto el teléfono brevemente mientras se duchaba.

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Seis días después, investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) encontraron su cuerpo enterrado en un bosque del condado de Marion, con cuatro heridas de arma blanca en el costado.

Terreno con hierba y ramas secas. Hay cinta de seguridad amarilla con letras negras que dicen "DO NOT CROSS" arrugada sobre el suelo
En Marion Oaks fueron hallados los restos de Sonia Exelby el 17 de octubre de 2025, seis días después de que ella enviara su último mensaje desde un Airbnb cercano (WKMG News 6 ClickOrlando)

Los protagonistas

Exelby era tutora de música, la menor de 6 hermanos y llevaba 15 años con la misma pareja. Su familia la describió, en un comunicado emitido a través de la Policía de Hampshire y recogido por Sky News, como “una persona verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera”.

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“Podía tocar el piano sin esfuerzo y cuando cantaba tenía la voz de un ángel”, agregaron. Su vida también tuvo otra dimensión. Según un documento del condado de Marion citado por Sky News, Exelby “llevaba mucho tiempo luchando con problemas de salud mental”.

Durante sus veinte años se volvió progresivamente retraída y buscó vínculos en comunidades de internet. En 2024, las autoridades del Reino Unido frustraron un intento previo de viajar a Estados Unidos para reunirse con personas dispuestas a matarla violentamente, según constan en los registros judiciales del caso.

Primer plano de una mujer con cabello castaño ondulado, labios rojos, delineador de ojos y blusa oscura con un collar. Fondo claro difuminado
Sonia Exelby tenía pareja desde hacía 15 años, daba clases de piano y era la menor de seis hermanos. Sus padres dijeron en julio de 2026 que querían que la recordaran por la vida que vivió, no por cómo terminó (Sonia Exelby/Facebook)

Dwain Hall, de 53 años al momento de su detención, vivía en Ocala y administraba un negocio de asistencia en carretera.

En el sitio de fetiches donde conoció a Exelby usaba el nombre de usuario “alphasadist”. Una página de Facebook atribuida a él mostraba fascinación por Anubis, el dios egipcio del inframundo.

Hall se autodescribía como sádico y operaba bajo el alias “Darkwolf” en sus interacciones en línea.

Hombre con barba, gafas y corte de pelo rapado, vestido con camisa a rayas rojas y blancas, y una placa de identificación, sentado junto a otros hombres con uniformes a rayas naranjas
Dwain Hall, de Ocala, administraba un negocio de asistencia en carretera y usaba el alias "alphasadist" en la plataforma donde conoció a Exelby. Se declaró inocente. Rechazó la cadena perpetua como acuerdo y espera juicio (COURT TV)

Dos años de mensajes

En 2023, Exelby publicó en un sitio de fetiches que buscaba a alguien dispuesto a abusar sexualmente de ella y matarla, según los expedientes judiciales citados por Fox News. Hall respondió.

Durante los dos años siguientes intercambiaron mensajes sobre bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la asesinara. Hall inició lo que él mismo llamó un proceso de “mentoría”.

Con el tiempo, el vínculo adquirió una dimensión financiera: el acuerdo al que llegaron, según los registros, fue de USD 4.000 en efectivo a cambio de que Hall ejecutara lo que ella pedía. También elaboraron una “historia de cobertura” para sus familias.

Exelby dejó evidencia en su computadora que describía el viaje como una visita a personas que podrían “abusarla sexualmente, torturarla y asesinarla”.

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
Entre 2023 y 2025, Hall y Exelby construyeron online un vínculo que mezcló fetiches, dinero y un plan. La plataforma donde se encontraron los conectó sin filtros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada

El 10 de octubre de 2025, Exelby voló al Aeropuerto Regional de Gainesville, en el norte de Florida. Tenía pasaje de vuelta para el día 13.

Antes de recogerla, Hall hizo una parada en un Walmart de Gainesville donde compró limpiador de armas, 15 metros (50 pies) de cuerda, desodorante en spray y cuerda de paracaídas de nailon. Después de pagar, volvió a buscar una pala.

La secuencia quedó registrada en recibos y cámaras de vigilancia del local, revisadas por el FDLE. Luego llevó a Exelby a un Airbnb que ella misma había reservado en Reddick, a unos 40 minutos al sur.

Exterior de un Walmart con su letrero visible, estacionamiento con vehículos, palmeras, arbustos y una carretera bajo un cielo azul despejado
Una pala, cuerda de paracaídas y limpiador de armas. Hall hizo dos viajes al mostrador de caja antes de ir al aeropuerto a recoger a Exelby. Las cámaras del local registraron cada compra (Google Maps)

Los mensajes del 11 de octubre

Al día siguiente, mientras Hall se duchaba, Exelby tomó su teléfono y le escribió a una amiga por Discord. Los investigadores describieron los mensajes como “largos y a veces inconexos”.

En ellos relató que “la noche anterior había sido muy mala”, que Hall la tenía encerrada y le había quitado el teléfono porque “no confiaba” en ella.

“Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para cocinar”, escribió Exelby, según consta en el expediente. Luego: “Estoy tan, tan asustada. Estoy tan rota y con tanto dolor. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí acostada”. Sus últimas palabras en el chat fueron: “Lo siento. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo y trato de ser rápida y se me acabó el tiempo”.

Ese mismo día, la cuenta bancaria del negocio de Hall realizó 7 cargos a la tarjeta de débito de Exelby en un lapso de unos 10 minutos. Solo pudo cobrarle USD 1.200 antes de que la tarjeta fuera rechazada.

Exelby aprovechó los minutos en que Hall se duchaba para escribirle a una amiga. Fue la última vez que alguien fuera de ese Airbnb supo que seguía viva (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Exelby aprovechó los minutos en que Hall se duchaba para escribirle a una amiga. Fue la última vez que alguien fuera de ese Airbnb supo que seguía viva (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El video borrado

También el 11 de octubre, Hall filmó un video con su dispositivo y lo borró tres segundos después. El FDLE lo recuperó. Dura cuatro minutos y 16 segundos.

Muestra a Exelby con golpes visibles, sentada en un mueble del Airbnb, mientras la voz de Hall se escucha fuera de cámara dirigiendo sus respuestas.

Según la declaración jurada del expediente, Exelby “casi nunca mira hacia la cámara, se muestra visiblemente perturbada con lágrimas en los ojos, exhala profundamente y es muy reticente a responder”.

Cuando Hall le pregunta por qué está allí, Exelby responde: “Porque soy una persona horrible”. Cuando él insiste en cómo querría morir, ella titubea y dice que quiere ser apuñalada. Al preguntarle si actuó bajo coerción, sacude la cabeza en silencio.

Mujer de cabello castaño y ojos oscuros sonriendo ligeramente, con un top amarillo y una correa con rayas, frente a una ventana con el reflejo del cielo
Hall grabó el video y lo eliminó 3 segundos después. El FDLE lo recuperó de todas formas. En él se ve a una mujer golpeada respondiendo preguntas que alguien le formula desde detrás de la cámara (Sonia Exelby/Facebook)

El hallazgo

Exelby no abordó su vuelo de regreso el 13 de octubre. Su familia la reportó desaparecida. Los cargos a su tarjeta, realizados desde la cuenta del negocio de Hall, condujeron a los investigadores directamente a él.

El 17 de octubre, el FDLE encontró el cuerpo en una tumba poco profunda en un área boscosa de Marion Oaks. En las capas superiores de tierra, junto al cuerpo, estaba la etiqueta de la pala comprada en Walmart.

Ese mismo día, agentes del Sheriff del condado detuvieron a Hall en la Interestatal 75, cerca de Ocala, mientras conducía su Jeep Cherokee negro.

Autopista con cuatro carriles, barrera de seguridad, semirremolque azul, automóviles, árboles, vegetación seca y cielo azul con nubes
Siete días después de la desaparición de Exelby, agentes del Sheriff lo vieron circular por la I-75 en su Jeep Cherokee negro. Lo detuvieron en la banquina (Google Maps)

Antes de ser arrestado, según los registros, Hall le había enviado un mensaje a un amigo por Facebook sobre un paquete con “objetos personales preciosos y valiosos”. “Necesitaré esto de vuelta en 6 meses si esta tormenta pasa sin consecuencias duraderas”, escribió.

Los investigadores recuperaron el paquete: contenía un brazalete y un cuchillo negro de 17,7 centímetros (7 pulgadas) “diseñado para perforar y apuñalar”, con la inscripción grabada “Dorkworf, el extremo puntiagudo va en el otro”.

El amigo explicó que era una burla del alias Darkwolf. El análisis de ADN confirmó que la sangre en la hoja era de Exelby.

Facebook Marketplace
Antes de ser interceptado, Hall le mandó a un amigo un paquete con instrucciones de guardarlo seis meses. Dentro había un cuchillo con sangre. El amigo cooperó con la investigación (Reuters)

La investigación y el proceso judicial

Hall fue detenido el 18 de octubre de 2025 por el presunto uso fraudulento de la tarjeta de débito de Exelby.

El 17 de noviembre, el FDLE lo arrestó formalmente por asesinato en primer grado con premeditación y secuestro. En su primera comparecencia, se declaró inocente.

Sus declaraciones ante la policía fueron contradictorias: primero negó conocer a la víctima, luego admitió el contacto sexual pero lo describió como no deseado y finalmente reconoció que durante dos años habían hablado sobre “bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la matara”.

Un hombre con camisa a cuadros sentado en un sofá oscuro, frente a una mujer con chaqueta oscura y placa que le habla en una sala de paredes claras
Hall negó conocer a Exelby. Luego dijo que tuvieron sexo pero que él no quiso. Luego describió dos años de mensajes sobre bondage y muerte. Cada versión la dio ante los mismos investigadores (The Telegraph)

Según Court TV, que cubrió la audiencia del 22 de abril de 2026, la fiscalía informó al juez que la única oferta de negociación sobre la mesa era cadena perpetua. Hall la rechazó.

El juicio arranca el 16 de noviembre de 2026 en el condado de Marion, con selección de jurado ese día, y se estima una duración de una semana.

Hall podría enfrentar la pena de muerte si es condenado. Hasta la fecha, su representante legal no respondió a solicitudes de comentario de los medios.

Un hombre con uniforme de rayas rojas y blancas está de pie en un tribunal junto a un abogado. Un agente de seguridad y otras personas están detrás
El proceso arranca en noviembre de 2026 con selección de jurado. La fiscalía no ofrece otro trato que la cadena perpetua. Hall lo rechazó. El jurado podría habilitar la pena capital (COURT TV)

El después

Hall permanece detenido sin fianza en la Cárcel del Condado de Marion con 6 cargos por delitos graves. La Policía de Hampshire lleva adelante el componente británico de la investigación.

Los padres de Sonia Exelby hablaron públicamente por primera vez en julio de 2026, en un comunicado emitido a través de Hampshire. “La vida no siempre fue fácil para ti, pero tu vida fue mucho más que las dificultades que enfrentaste”, escribieron. “Fuiste muy querida y siempre lo serás. Te echamos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Te queremos muchísimo, siempre y para siempre”.

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