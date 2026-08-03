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Por qué se ha hecho viral el consejo de llevar una hoja de laurel en la funda del celular

La ciencia explica cuál es el efecto real que tienen los objetos sobre la percepción de la suerte, como en el caso del laurel

Un teléfono móvil oscuro con una funda transparente y una hoja de laurel seca entre ambos, sobre una superficie de madera, con una taza al fondo.
Llevar una hoja de laurel en la funda del celular se volvió viral en redes sociales como Instagram y TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En redes sociales se ha hecho viral llevar una hoja de laurel en la funda del celular. Un gesto que tiene una larga historia llena de simbolismos, pero que la psicología y la ciencia tienen claro que sus efectos no alteran la realidad.

En la antigua Grecia y Roma el laurel era usado para coronar poetas, atletas y generales, convirtiendo esta planta en un símbolo de prosperidad en la búsqueda de metas personales y profesionales. Lo que lleva a muchos usuarios a creer que llevar una hoja les ayudaría a tener más suerte en su día a día.

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La historia de la viralización de la hoja de laurel en el celular

El fenómeno se popularizó en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios compartieron sus experiencias y consejos sobre cómo utilizar la hoja de laurel como amuleto. Las publicaciones suelen incluir frases como “atrae la prosperidad” o “abre caminos”.

La explicación simbólica tiene raíces profundas. El laurel, desde la época clásica, representa victoria y éxito. En la vida diaria, esa simbología se traduce en gestos como guardar la hoja entre el teléfono y la funda, escribir palabras clave, fechas o deseos sobre la hoja, o incluso reemplazarla periódicamente para mantener la intención “fresca”.

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Un teléfono celular negro con una funda transparente tiene una hoja de laurel verde debajo de la funda, todo sobre una mesa de madera clara.
La costumbre incluye guardar la hoja entre el teléfono y la funda, escribir deseos y reemplazarla de forma periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verdad sobre esta costumbre: qué dice la ciencia

Quienes defienden el uso del laurel aseguran que el amuleto ayuda a mantener el foco, persistir en proyectos y atraer oportunidades. Para muchos, la hoja actúa como una especie de ancla mental, un recordatorio constante de sus metas y deseos. Algunos lo ven como un refuerzo de la intención diaria, otros como una protección simbólica ante las dificultades o la “mala suerte”.

Desde un punto de vista científico, no hay pruebas de que una hoja de laurel, por sí sola, tenga el poder de atraer riqueza, éxito o fortuna. El laurel es una hierba con usos culinarios y medicinales; sus hojas contienen compuestos antioxidantes y aceites esenciales, pero no existe evidencia de que influyan en la realidad exterior más allá de su valor simbólico.

La psicología ofrece una visión más matizada sobre la efectividad de estos rituales. Diversos especialistas sostienen que los objetos con carga simbólica pueden tener un impacto positivo en la motivación, la organización personal y la reducción de la ansiedad.

Buena suerte
La psicología sostiene que los objetos simbólicos pueden influir en la motivación, la organización personal y la reducción de la ansiedad.

Según la psicóloga Patricia Ramírez, la suerte no reside en rituales ni supersticiones, sino que depende en parte de la actitud y la gestión emocional. “Hay una parte de la suerte que depende de nosotros”, sostiene la especialista, quien destaca la importancia de la preparación, la perseverancia y la autoestima para “crear” buena fortuna.

La ciencia ha estudiado estos comportamientos desde distintas disciplinas. La estadística, según National Geographic, demuestra que los hechos fortuitos existen y que, a largo plazo, la probabilidad tiende a equilibrarse: habrá momentos de “buena” y “mala” suerte, pero ninguno está predeterminado por un objeto específico.

La física, por su parte, sostiene que todo suceso tiene una causa, aunque no siempre sea posible conocerla. Solo en el mundo cuántico existe el azar puro, según investigaciones recientes; en la vida cotidiana, lo que llamamos suerte suele ser la suma de variables que escapan a nuestro control o comprensión.

Un grupo de personas festeja en un patio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios citados por National Geographic y Richard Wiseman indican que la suerte se relaciona con la probabilidad, la percepción y la apertura a las oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, la clave radica en la percepción y la actitud. Estudios en psicología, como los del investigador Richard Wiseman, muestran que las personas consideradas “afortunadas” tienden a estar más abiertas a las oportunidades, a confiar en su intuición y a gestionar el fracaso de forma constructiva.

La mente, el foco y la preparación son elementos mucho más decisivos que cualquier ritual externo. Llevar una hoja de laurel puede servir como recordatorio de esas actitudes, aunque su poder no radique en la planta sino en el significado que la persona le atribuye.

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