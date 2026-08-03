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Irán fomenta la tensión en Medio Oriente: negó nuevas conversaciones con EEUU y ejecutó a dos presuntos espías de Israel

El régimen de Teherán salió al cruce del anuncio de Donald Trump sobre negociaciones y sostuvo que el único canal abierto es con Omán, enfocado en garantizar el tránsito y la seguridad en el estrecho de Ormuz

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear
Irán negó que vaya a iniciar nuevas conversaciones con EEUU.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní desmintió que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para finalizar la guerra, que ya entra en su sexto mes. La declaración de la cancillería iraní respondió de manera directa a los dichos del mandatario estadounidense, quien había asegurado a la prensa que decidió no atacar a la república islámica para relanzar la vía diplomática.

A pesar de este anuncio, la cancillería iraní negó el lunes la existencia de negociaciones en curso con Estados Unidos. El portavoz, Esmail Baqai, afirmó en rueda de prensa semanal: “Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”.

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Desde el 28 de febrero, Washington y Teherán se encuentran en guerra tras un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. A pesar de algunos periodos de relativa calma, propiciados por negociaciones diplomáticas intermitentes, la reanudación de los ataques el mes pasado elevó el temor de un recrudecimiento del conflicto.

Donald Trump aseguró que existe un marco de acuerdo y dijo que las conversaciones incluirían el estrecho de Ormuz y la desnuclearización iraní. (EFE/ARCHIVO)
Donald Trump aseguró que existe un marco de acuerdo y dijo que las conversaciones incluirían el estrecho de Ormuz y la desnuclearización iraní. (EFE/ARCHIVO)

El presidente Trump había amenazado con golpear a Irán “muy fuerte” y, según informes de prensa, evaluaba nuevos ataques, incluyendo posibles objetivos en infraestructuras energéticas. No obstante, el sábado, Trump declaró que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa y anunció la inminencia de nuevas negociaciones para el lunes.

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El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Irán cerró este corredor estratégico, disparando contra buques mercantes, lo que ha afectado el libre tránsito que existía antes de la guerra. Teherán ahora insiste en mantener el control y cobrar peajes, posición rechazada por Estados Unidos.

El domingo, Baqai declaró que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán, país situado al lado opuesto del estrecho, para establecer una nueva ruta comercial. “Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes —ni la ruta del norte ni la del sur—, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, aseguró el portavoz.

El acuerdo propuesto no implicaría la reapertura completa del estrecho, por donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Irán cerró el estrecho de Ormuz, atacó buques mercantes y ahora busca mantener el control de una vía clave para el tránsito de hidrocarburos. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán cerró el estrecho de Ormuz, atacó buques mercantes y ahora busca mantener el control de una vía clave para el tránsito de hidrocarburos. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump afirmó el domingo que las nuevas conversaciones abordarían la situación en Ormuz y, en última instancia, la desnuclearización iraní. Insistió en que la guerra era necesaria para contrarrestar el programa nuclear de Irán, aunque Teherán sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles.

El mandatario indicó que las negociaciones comenzarían el lunes por la tarde, aunque no ofreció detalles sobre el lugar ni los participantes. Añadió que Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar —socios de Estados Unidos— le habían pedido posponer los ataques, que, según Trump, habrían sido “los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Washington que no atacara. No es la primera vez que Trump anuncia la proximidad de un acuerdo para terminar la guerra y luego retoma las hostilidades. Un intento anterior de alto el fuego, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó y, desde entonces, Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

El lunes, el órgano de prensa del poder judicial iraní, Mizan, anunció la ejecución de Omid Behzad y Pouria Safvat, condenados por espionaje a favor de Israel. Según la publicación, ambos fueron ahorcados por transmitir coordenadas de emplazamientos militares a agentes del Mosad. No se informó sobre la fecha de su detención ni detalles del juicio.

Irán ejecutó a Omid Behzad y Pouria Safvat por espionaje para Israel en un contexto de aumento de ejecuciones denunciado por Amnistía Internacional y otras ONG. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Irán ejecutó a Omid Behzad y Pouria Safvat por espionaje para Israel en un contexto de aumento de ejecuciones denunciado por Amnistía Internacional y otras ONG. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La televisión estatal iraní indicó que los dos hombres fueron condenados por espionaje durante la guerra iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y durante una ofensiva previa en junio de 2025.

Irán es el segundo país con más ejecuciones después de China, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Las ejecuciones se han multiplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. En 2025, las autoridades ejecutaron al menos 1.639 personas, la cifra más alta desde 1989, según las ONG Iran Human Rights y Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM).

Amnistía Internacional denunció recientemente una “escalada” de ejecuciones, tras el ahorcamiento de dos hombres que participaron en manifestaciones multitudinarias entre finales de 2025 y principios de 2026 en Irán.

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