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Un incendio forestal arrasó con 300 hectáreas en el suroeste de Miami-Dade

El siniestro surgió el domingo en plena zona de sequía severa de los Everglades, obligó a cerrar la Tamiami Trail y a evacuar preventivamente el parque de safari más cercano al área afectada

Incendio forestal con llamas de color naranja y amarillo que se propagan sobre la vegetación baja y generan densas columnas de humo gris
El incendio Bluegill consumió más de 300 hectáreas de vegetación en los Everglades del suroeste de Miami-Dade (NBC South Florida)
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Un incendio de vegetación desatado en los Everglades del suroeste de Miami-Dade consumió más de 300 hectáreas (equivalentes a 750 acres) desde el domingo y llegó al lunes sin ningún porcentaje de contención, según informó el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).

El fuego, bautizado como incendio Bluegill, obligó al cierre temporal de la autopista U.S. 41 —conocida como Tamiami Trail— y a la evacuación preventiva del Everglades Safari Park.

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El siniestro se inició alrededor del mediodía del domingo en las inmediaciones del kilómetro marcador 25 de la U.S. 41, en una zona ubicada a unos 11 kilómetros (7 millas) al oeste de Miami.

Según reportó NBC South Florida, las llamas iluminaron el cielo nocturno con tonos anaranjados mientras densas columnas de humo gris se elevaban sobre la llanura húmeda. El Servicio Nacional de Parques denominó oficialmente al siniestro como incendio Bluegill. El origen del fuego permanece bajo investigación.

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Grandes llamas anaranjadas y humo rojizo cubren el fondo de la imagen, con siluetas oscuras de vegetación en primer plano
Llamas anaranjadas iluminaron el cielo nocturno sobre la Tamiami Trail desde el domingo. El Servicio Nacional de Parques bautizó el siniestro como incendio Bluegill (NBC South Florida)

La sequía detrás del fuego

Aunque la zona registra precipitaciones durante el verano, meteorólogos indicaron que el área donde se desarrolló el incendio atraviesa condiciones de sequía severa a extrema.

La falta de agua estancada en esa franja del humedal dejó expuesta una capa de turba altamente combustible. Aemás, cada episodio de lluvia libera humedad que vuelve a evaporarse con rapidez, sin que ello aporte alivio real al déficit hídrico acumulado.

Miami acumula un déficit de precipitaciones de 28 centímetros (11 pulgadas) en lo que va del año, de acuerdo con los datos meteorológicos difundidos por NBC 6. Ese déficit contrasta con localidades cercanas como Fort Lauderdale, donde algunos vecindarios registraron entre 5 y 7,5 centímetros (2 a 3 pulgadas) de lluvia en las últimas jornadas.

Las tormentas de la noche del domingo, que en algunos puntos del área solo dejaron entre 0,6 y 2,5 centímetros (un cuarto y una pulgada) de precipitación, colaboraron con las cuadrillas de combate, aunque no fueron suficientes para detener el avance del fuego.

Múltiples columnas de humo oscuro se elevan sobre una zona de vegetación verde. En primer plano, una carretera con dos vehículos policiales y conos de tráfico naranjas
Un tramo de la U.S. 41 fue cerrado en ambas direcciones mientras el humo y las llamas se aproximaban a la calzada (NBC South Florida)

Cierre vial y evacuación preventiva

Tramos de la U.S. 41 fueron cerrados en ambas direcciones durante las horas más críticas del domingo, mientras las llamas y el humo se aproximaban a la calzada. Videos captados por conductores que circulaban por la Tamiami Trail —y difundidos por la cuenta Only in Dade— mostraron el fuego avanzando a metros del asfalto.

El tramo afectado fue reabierto al tráfico ese mismo día, aunque las autoridades emitieron una advertencia para los conductores: los vientos cambiantes podrían reducir la visibilidad en cualquier momento.

La Policía Miccosukee ordenó la evacuación del Everglades Safari Park, situado en las inmediaciones del área afectada, como medida de precaución. WSVN informó que no hubo estructuras amenazadas ni heridos reportados.

Unidades del Miami-Dade Fire Rescue, el Florida Forest Service y el Everglades National Parks Service trabajaron en forma coordinada para evitar que el fuego alcanzara negocios o infraestructura vial. Asimismo, los bomberos lograron mantener las llamas alejadas de las propiedades, pero el fuego avanzó sin restricciones sobre la vegetación.

Una fila de vehículos de emergencia, incluyendo un camión de bomberos y un camión de servicios, en una carretera con conos de tráfico al anochecer
Diferentes unidades trabajaron en forma coordinada para evitar que el fuego alcanzara negocios e infraestructura vial (NBC South Florida)

Sin contención al amanecer del lunes

Al amanecer del lunes, poco más de 300 hectáreas ya estaban carbonizados y la contención era del 0%, según la última actualización del USFS. Las cuadrillas permanecieron en el terreno con la previsión de continuar las labores de control durante toda la jornada.

El medio CBS News Miami señaló que los reportes oficiales en línea siguen siendo limitados mientras las autoridades trabajaban para obtener información más precisa sobre el comportamiento del fuego.

El pronóstico meteorológico incluye más lluvias para los próximos días sobre el sur de Florida, aunque los especialistas advirtieron que las precipitaciones aisladas no garantizan una mejoría inmediata en las condiciones de sequía que alimentan el incendio.

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