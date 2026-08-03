Ola de calor: así se derritió una estatua congelada frente al Museo del Hielo en Seúl

Un video en time-lapse muestra cómo se derrite un palacio de hielo mientras una ola de calor azota Corea del Sur

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Bastaron 36 minutos para que un bloque de hielo se derritiera bajo el calor abrasador que azota la capital surcoreana, donde las temperaturas alcanzaron los 36,7°C este lunes. El bloque, tallado con la forma de un palacio tradicional coreano, se instaló frente al Museo del Hielo y terminó por desplomarse repentinamente, dejando al descubierto de fondo la entrada del Palacio Gyeongbokgung.

El bloque de hielo con forma de palacio tradicional coreano, instalado frente al Museo del Hielo de Seúl, que tardó 36 minutos en derretirse bajo la ola de calor récord. (Captura de pantalla/Reuters)

Una ola de calor récord golpea la península coreana, con temperaturas que se disparan en todo el país mientras las autoridades amplían las medidas de emergencia y los residentes buscan alivio en refugios climatizados, playas y parques acuáticos.

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La alerta máxima llega a Seúl por primera vez

Un niño juega en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Los meteorólogos informaron este lunes que el calor extremo, antes concentrado en el sudeste del país, se está extendiendo hacia el área metropolitana de Seúl y otras regiones del oeste. La Administración Meteorológica de Corea (KMA) emitió su primera alerta de ola de calor severa para partes de Seúl y la vecina provincia de Gyeonggi, mientras las alertas de nivel máximo se mantienen vigentes en regiones del sur como Busan, Ulsan, Gyeongsang del Sur y partes de Gwangju y Jeolla del Sur.

En el arroyo Cheonggyecheon, en pleno centro de Seúl, donde la ciudad organiza un festival de agua de verano con zonas de chapoteo temporales, familias enteras se reunieron para escapar del calor. Entre ellas, Park Jin-woo, de 39 años, que llevó a sus dos hijas a refrescarse en el arroyo. “Cuarenta grados no era un número que soliéramos ver en Corea, pero ahora parece que lo vemos todo el tiempo”, contó a Reuters.

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Niños juegan en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Otros residentes, como Kim Tae-hyang, de 19 años, y Lee Hyeon-seok, de 20, se acercaron al lugar tras enterarse de que se podía entrar al agua. “Aunque hace un calor tremendo, se siente bastante refrescante acá”, dijo Kim. En las calles de Gwanghwamun, los peatones circulaban con sombrillas y abanicos para paliar el sol.

Una mujer moja sus pies para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Lee Ju-byoung, de 43 años, resumió el clima que se vive en la ciudad: “Creo que hemos llegado a un punto en que es casi imposible hacer vida diaria en Seúl sin una sombrilla. Esta crisis climática se ha convertido en algo que los ciudadanos sentimos en nuestra propia piel”.

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Un récord de 122 años

Niños juegan en una fuente para refrescarse en una plaza pública junto al río Han, en medio de la ola de calor que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Datos difundidos el domingo por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea mostraron que 14 personas murieron y 1.889 sufrieron enfermedades relacionadas con el calor desde mediados de mayo.

La KMA informó además que la ciudad sudoriental de Yangsan registró 42,5°C el domingo, la temperatura más alta medida en 122 años de observaciones meteorológicas en el país.

(Con información de Reuters)