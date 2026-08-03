Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Ola de calor: así se derritió una estatua congelada frente al Museo del Hielo en Seúl

Un bloque con la forma de palacio tradicional surcoreano tardó 36 minutos en derretirse bajo temperaturas de 36,7°C, mientras la región enfrenta su primera alerta máxima por calor extremo en la capital y ya suma 14 muertos desde mediados de mayo

Un video en time-lapse muestra cómo se derrite un palacio de hielo mientras una ola de calor azota Corea del Sur
Guardar

Bastaron 36 minutos para que un bloque de hielo se derritiera bajo el calor abrasador que azota la capital surcoreana, donde las temperaturas alcanzaron los 36,7°C este lunes. El bloque, tallado con la forma de un palacio tradicional coreano, se instaló frente al Museo del Hielo y terminó por desplomarse repentinamente, dejando al descubierto de fondo la entrada del Palacio Gyeongbokgung.

El bloque de hielo con forma de palacio tradicional coreano, instalado frente al Museo del Hielo de Seúl, que tardó 36 minutos en derretirse bajo la ola de calor récord. (Captura de pantalla/Reuters)
El bloque de hielo con forma de palacio tradicional coreano, instalado frente al Museo del Hielo de Seúl, que tardó 36 minutos en derretirse bajo la ola de calor récord. (Captura de pantalla/Reuters)

Una ola de calor récord golpea la península coreana, con temperaturas que se disparan en todo el país mientras las autoridades amplían las medidas de emergencia y los residentes buscan alivio en refugios climatizados, playas y parques acuáticos.

PUBLICIDAD

La alerta máxima llega a Seúl por primera vez

Un niño juega en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Un niño juega en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Los meteorólogos informaron este lunes que el calor extremo, antes concentrado en el sudeste del país, se está extendiendo hacia el área metropolitana de Seúl y otras regiones del oeste. La Administración Meteorológica de Corea (KMA) emitió su primera alerta de ola de calor severa para partes de Seúl y la vecina provincia de Gyeonggi, mientras las alertas de nivel máximo se mantienen vigentes en regiones del sur como Busan, Ulsan, Gyeongsang del Sur y partes de Gwangju y Jeolla del Sur.

En el arroyo Cheonggyecheon, en pleno centro de Seúl, donde la ciudad organiza un festival de agua de verano con zonas de chapoteo temporales, familias enteras se reunieron para escapar del calor. Entre ellas, Park Jin-woo, de 39 años, que llevó a sus dos hijas a refrescarse en el arroyo. “Cuarenta grados no era un número que soliéramos ver en Corea, pero ahora parece que lo vemos todo el tiempo”, contó a Reuters.

PUBLICIDAD

Niños juegan en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Niños juegan en el agua para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Otros residentes, como Kim Tae-hyang, de 19 años, y Lee Hyeon-seok, de 20, se acercaron al lugar tras enterarse de que se podía entrar al agua. “Aunque hace un calor tremendo, se siente bastante refrescante acá”, dijo Kim. En las calles de Gwanghwamun, los peatones circulaban con sombrillas y abanicos para paliar el sol.

Una mujer moja sus pies para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Una mujer moja sus pies para refrescarse en el arroyo Cheonggyecheon, en medio de una ola de calor récord que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Lee Ju-byoung, de 43 años, resumió el clima que se vive en la ciudad: “Creo que hemos llegado a un punto en que es casi imposible hacer vida diaria en Seúl sin una sombrilla. Esta crisis climática se ha convertido en algo que los ciudadanos sentimos en nuestra propia piel”.

Un récord de 122 años

Niños juegan en una fuente para refrescarse en una plaza pública junto al río Han, en medio de la ola de calor que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Niños juegan en una fuente para refrescarse en una plaza pública junto al río Han, en medio de la ola de calor que golpea a Corea del Sur, en Seúl. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Datos difundidos el domingo por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea mostraron que 14 personas murieron y 1.889 sufrieron enfermedades relacionadas con el calor desde mediados de mayo.

La KMA informó además que la ciudad sudoriental de Yangsan registró 42,5°C el domingo, la temperatura más alta medida en 122 años de observaciones meteorológicas en el país.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Corea del SurSeúlMuseo del Hielo de SeúlOla de calorCambio climáticoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán fomenta la tensión en Medio Oriente: negó nuevas conversaciones con EEUU y ejecutó a dos presuntos espías de Israel

El régimen de Teherán salió al cruce del anuncio de Donald Trump sobre negociaciones y sostuvo que el único canal abierto es con Omán, enfocado en garantizar el tránsito y la seguridad en el estrecho de Ormuz

Irán fomenta la tensión en Medio Oriente: negó nuevas conversaciones con EEUU y ejecutó a dos presuntos espías de Israel

La sequía del Danubio obligó a Hungría a apagar su única planta nuclear y a Rumania a dinamitar un canal

El segundo río más largo de Europa, en mínimos históricos tras meses de calor extremo, ya golpea la producción eléctrica en Hungría, Serbia, Rumania y Bulgaria, y frena el tráfico fluvial en todo el continente

La sequía del Danubio obligó a Hungría a apagar su única planta nuclear y a Rumania a dinamitar un canal

Ucrania lanzó un ataque contra un centro logístico de Wildberries a unos 180 kilómetros al este de Moscú

Kiev busca presionar al Kremlin y acusa a la compañía de vender equipamiento militar, mientras Moscú reportó 131 aparatos interceptados durante la noche

Ucrania lanzó un ataque contra un centro logístico de Wildberries a unos 180 kilómetros al este de Moscú

El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,2%, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%. La baja se produjo después de que Donald Trump ordenara suspender nuevos ataques y afirmara que las nuevas conversaciones con Teherán comenzarán este lunes

El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

La reunión ocurrió en medio de las preocupaciones por el estado de salud de la dirigente, de 81 años. Desde la toma del poder por parte del Ejército en 2021, la ubicación exacta de la ex mandataria y sus condiciones de salud fueron difíciles de confirmar debido a las restricciones impuestas por las autoridades

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Bolívar presentó las supuestas pruebas del fraude electoral: insiste en que Iván Cepeda no perdió

Gustavo Bolívar presentó las supuestas pruebas del fraude electoral: insiste en que Iván Cepeda no perdió

Femicidio en Pilar: los rasguños en el cuello y las cámaras de seguridad que delataron al sospechoso

Eva Ferrer se pronunció tras la filtración de audios que salpicarían a Verónica Alcocer en presunto manejo irregular de dineros: “Fueron grabadas de forma ilegal”

Periodista cartagenero anunció que fue agredido mientras cubría evento de Iván Cepeda en Cartagena: “Me pellizcó, me dijo vendido”

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 3 de agosto

INFOBAE AMÉRICA

La azúcar salvadoreña se posiciona como la mayor exportación agroindustrial en lo que va de 2026, según el Banco Central

La azúcar salvadoreña se posiciona como la mayor exportación agroindustrial en lo que va de 2026, según el Banco Central

Honduras registra 437 protestas en 2026 y nueve de cada diez demandas no reciben respuesta

Irán fomenta la tensión en Medio Oriente: negó nuevas conversaciones con EEUU y ejecutó a dos presuntos espías de Israel

Los Viejos de Agosto: Tradición y cultura en las fiestas agostinas de San Salvador

La sequía del Danubio obligó a Hungría a apagar su única planta nuclear y a Rumania a dinamitar un canal

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

Natalia Oreiro protagoniza una de las comedias románticas latinoamericanas del año

El CEO de DC explicó por qué el manga y anime superaron al cómic de superhéroes: “Su mercado es más grande que el nuestro”

Mick Jagger recordó su reacción al escuchar “The Jean Genie” de David Bowie: “Dios mío, me has robado todas mis cosas”

Anya Taylor-Joy reveló cómo fueron las extenuantes madrugadas de rodaje en “Dune: Messiah”