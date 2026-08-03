España levantó la Copa del Mundo pero el IRS se queda con una parte de sus USD 50 millones por impuestos

España ganó la Copa del Mundo 2026 y el premio de USD 50 millones de la FIFA puede quedar alcanzado por impuestos en Estados Unidos y en España (REUTERS/Mike Segar)

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La victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo aseguró el primer título mundial masculino del país en más de una década, sino que también incluyó un premio de USD 50 millones de la FIFA.

Aunque el trofeo ya está en Madrid, una parte del dinero del premio podría terminar en Washington. Esto se debe a que muchos de los jugadores, el equipo técnico y los árbitros que obtuvieron ingresos durante el torneo también pueden haber contraído obligaciones fiscales en Estados Unidos.

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No termina ahí: los jugadores españoles también tendrán implicaciones fiscales en su país. Según RCM Legal, 17 de los 26 jugadores españoles estarán obligados a pagar impuestos a la nación europea. “Quienes sean residentes fiscales en España tributan por su renta mundial”, señaló RCM Legal en un informe.

“Esta es la situación de los jugadores internacionales que juegan para clubes españoles, como Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona”, remarcó la revisión.

El IRS considera que los atletas internacionales tributan por los ingresos vinculados con servicios prestados en Estados Unidos durante el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Conocido coloquialmente como “jock tax”, los atletas que prestan servicios en Estados Unidos generalmente están sujetos a tributación estadounidense sobre los ingresos obtenidos por esos servicios, incluso si no son residentes.

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Los artistas y actores también pueden estar sujetos a estas implicaciones fiscales. Por su parte, la FIFA aseguró regularmente exenciones fiscales de sus países anfitriones desde 2010, año en que la selección española levantó por última vez el prestigioso trofeo de la Copa del Mundo.

Desde entonces, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar otorgaron alivio fiscal a la FIFA y a los equipos por sus implicaciones tributarias. Estados Unidos, sin embargo, no parece seguir los mismos pasos.

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El manual fiscal del IRS para la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece que los atletas internacionales están sujetos al impuesto federal sobre la renta “relacionado con servicios prestados en Estados Unidos”.

El IRS, la Agencia de Ingresos de Canadá y el SAT de México acordaron asignar la compensación de la Copa del Mundo según la cantidad de partidos jugados en cada país anfitrión (REUTERS/Ken Cedeno)

Los tratados fiscales alivian la carga tributaria de los atletas

Esto se produce después de un acuerdo conjunto entre el IRS, la Agencia de Ingresos de Canadá y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México para encontrar un método razonable de asignación de la compensación de la Copa Mundial de la FIFA y las retenciones fiscales.

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El consenso alcanzado determinó que la compensación fiscal se calcularía en función de la cantidad de partidos disputados en cada país anfitrión en comparación con el total de partidos del equipo. “Estados Unidos no está haciendo una doble imposición aquí”, aseguró Richard Konigsberg, socio líder nacional de entretenimiento y medios en EisnerAmper. Además, remarcó: “Esto trata realmente de qué país recibe el impuesto”.

La diferencia es relevante porque España, como decenas de otros países, tiene un tratado bilateral de impuestos con Estados Unidos diseñado específicamente para evitar la doble imposición. Sin estos tratados, los atletas teóricamente podrían deber impuestos completos en ambos países.

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En cambio, Konigsberg indicó que los tratados eliminan en gran medida ese resultado. “Si tienes un residente español que obtuvo ingresos en Estados Unidos”, explicó, “su país de origen podría otorgarle un crédito por el impuesto pagado en EE.UU.”.

Eso no significa necesariamente que el atleta pague impuestos en el primer país que le haga la retención. “Al final, terminas pagando el impuesto más alto de los dos países”, afirmó Konigsberg.

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Según una nota de Andrew Wilford, director de Política Estatal en la National Taxpayers Union Foundation, calcula que la selección española estaría sujeta a una tasa tributaria promedio del 31,66%, con una tasa en el campamento base del 30%.

El informe, “¿Qué selección recibió el peor grupo (tributario) en el Mundial?”, publicado en junio, no calculó la tasa final de impuestos de España tras concluir el torneo.

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Los impuestos federales no son la única preocupación para los atletas españoles. Debido a las sedes de los partidos del Mundial, los jugadores también pueden estar sujetos a impuestos estatales locales.

La carga tributaria de España puede subir por impuestos estatales, al haber jugado en Georgia, California, Texas y Nueva Jersey (REUTERS/Lee Smith)

Una obligación fiscal

España disputó partidos en Georgia, California, Texas y Nueva Jersey durante el torneo, lo que significa que el equipo también debe asumir la carga de los impuestos estatales de cada una de esas jurisdicciones.

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Estas obligaciones estatales pueden aumentar de manera significativa la responsabilidad tributaria total de un atleta, señaló Konigsberg. “Si sumas Nueva Jersey o California a eso, podría acercarse a un rango de entre 36% y 41%”, comentó.

El dinero del premio se distribuye a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), que luego lo reparte entre los jugadores. Según el acuerdo entre la RFEF y los futbolistas, el 45% de las ganancias se distribuirá como bonificación entre los atletas.

Estas bonificaciones generalmente no se consideran diferentes a una compensación ordinaria ante la ley tributaria. “Cualquier bonificación es solo una forma adicional de compensación”, indicó Konigsberg. Eso significa que los pagos se asignan generalmente de acuerdo con el lugar donde se prestaron los servicios, en este caso, los partidos.

La RFEF recibe el premio de la FIFA y distribuye el 45% de las ganancias entre los jugadores como bonificación sujeta a las reglas tributarias de la compensación ordinaria (REUTERS/Hannah Mckay)

No obstante, la forma exacta en que la FIFA distribuye el dinero del premio sigue sin estar completamente clara.

Konigsberg advirtió que ni los acuerdos contractuales de la FIFA con las federaciones nacionales ni los de España con sus jugadores son totalmente transparentes. “Nadie sentado aquí sabe qué contienen los acuerdos de la FIFA con sus jugadores en cuanto a cómo se les paga”, concluyó.

(c) 2026, Fortune