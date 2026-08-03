Reclámalos gratis: los 4 juegos de PC que regala Steam hoy mismo

El paquete incluye las primeras entregas de la saga en Tamriel, con exploración masiva, libertad de acción y profundidad narrativa, una oportunidad para entender cómo se construyó el RPG moderno sin pagar y con instalación disponible cuando se quiera - Steam

Guardar

La industria del videojuego celebra un aniversario histórico en 2026: Bethesda cumple 40 años revolucionando los mundos virtuales y, para festejar, ofrece a la comunidad de jugadores la posibilidad de descargar gratis cuatro de sus títulos más influyentes desde la tienda digital Steam.

Es una oportunidad única para sumar clásicos del rol y de la acción a la biblioteca personal, sin límite de tiempo ni restricciones de uso. La promoción representa un guiño a los orígenes de dos estudios legendarios y un recordatorio de la vigencia de estas sagas en el universo gamer actual.

PUBLICIDAD

En un contexto donde el acceso digital y la preservación del patrimonio lúdico son cada vez más valorados, reclamar estos juegos no solo es una experiencia nostálgica, también una forma de entender la evolución del entretenimiento interactivo a lo largo de cuatro décadas.

Steam suma Wolfenstein: Enemy Territory y Quake Champions en un regalo aniversario de Bethesda - VALVE

¿Qué juegos incluye el paquete gratuito?

La selección reúne títulos que dejaron huella en la historia de los videojuegos, tanto por su innovación técnica como por su impacto cultural:

The Elder Scrolls: Arena: El punto de partida de la saga RPG más aclamada de Bethesda. Arena introdujo a los jugadores en el continente de Tamriel y sentó las bases para futuros éxitos como Oblivion y Skyrim.

The Elder Scrolls II: Daggerfall: Considerado uno de los RPG más ambiciosos de su época, Daggerfall sorprendió por la magnitud de su mapa, la libertad de acción y la profundidad narrativa que ofrecía cientos de horas de contenido.

Wolfenstein: Enemy Territory: Este shooter multijugador por equipos es un referente en la evolución de los juegos de combate en línea, con una propuesta estratégica que sigue influyendo en los títulos competitivos actuales.

Quake Champions: La última encarnación del legendario shooter en arena de id Software, que combina velocidad, frenetismo y héroes con habilidades únicas para el combate multijugador.

Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam: guía paso a paso

Cómo descargar los cuatro juegos gratis de Bethesda en Steam en minutos y sin restricciones - crédito Valve

Aprovechar la promoción es sencillo y accesible para cualquier usuario:

Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa en la aplicación de Steam en tu PC o en (store.steampowered.com). Busca los juegos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda o explora la sección de juegos gratuitos y novedades. Añade los títulos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio figure en 0,00 dólares o euros. Confirma la adquisición: Una vez reclamados, los juegos quedarán guardados de forma permanente en tu cuenta, listos para instalar cuando quieras, incluso después de que termine la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

Revisa periódicamente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales , ya que algunas campañas pueden cambiar sin previo aviso y títulos gratuitos pueden pasar a ser de pago.

Activa las notificaciones en Steam para recibir alertas inmediatas sobre nuevos lanzamientos y descuentos relevantes.

Explora los títulos relacionados y recomendaciones , que suelen incluir rebajas adicionales en juegos del mismo desarrollador o género.

Comparte estas promociones con amigos para descubrir juntos nuevas propuestas y disfrutar de la experiencia cooperativa o competitiva.

Promociones en Steam, alertas y recomendaciones para no perder campañas de juegos gratis - (Valve)

El éxito de Steam y el modelo digital se basa en la inmediatez y la accesibilidad global. La posibilidad de predescargar títulos, disfrutar de un catálogo expandido y recibir actualizaciones constantes ha transformado los hábitos de consumo y la preservación de los videojuegos clásicos. Sin embargo, el formato digital implica que se adquiere una licencia de uso, no un producto físico, y la biblioteca depende de la continuidad de la plataforma y de las políticas de la tienda.

PUBLICIDAD

A pesar de estos retos, la publicación frecuente de juegos gratuitos impulsa la experimentación, apoya tanto a estudios legendarios como a desarrolladores independientes y mantiene la experiencia gamer siempre dinámica y enriquecedora.

Reclamar estos cuatro títulos es una manera inteligente de celebrar la historia del gaming y enriquecer la colección personal con obras emblemáticas, sin costo alguno y con la garantía de acceso permanente en la biblioteca digital de Steam.

PUBLICIDAD