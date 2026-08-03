Nick Rhodes reveló que Mick Jagger evitó la separación de Duran Duran: “Todo podría haberse desmoronado en aquel momento”

Lanzado como sencillo en 1982, "Hungry Like the Wolf" alcanzó el quinto puesto en la lista de éxitos del Reino Unido y consolidó la popularidad del grupo

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Durante casi medio siglo, Duran Duran se mantuvo como una banda de pop mundial, llenó estadios y marcó tendencias tanto en la música como en la estética. Nick Rhodes contó en una entrevista con The Independent, que Mick Jagger intervino en los años ochenta para evitar la separación de Duran Duran.

El diálogo con el editor jefe del medio británico, Geordie Greig, permitió recorrer la vida y el presente de Rhodes, desde sus inicios en Birmingham hasta su consolidación como una figura del movimiento New Romantic.

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La conversación incluyó momentos de intimidad, reflexiones sobre la creatividad, anécdotas con leyendas como David Bowie y Andy Warhol, y detalles sobre la vida del tecladista.

El consejo de Jagger y el futuro del grupo

De acuerdo con The Independent, Rhodes relató que en medio de una etapa de incertidumbre para la banda, el cantante de los Rolling Stones le transmitió un mensaje: “Mick me miró y me dijo: ‘Saben que realmente tienen que seguir juntos. Ese es su futuro’”.

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Nick Rhodes afirmó que el consejo de Mick Jagger fue clave para la continuidad de Duran Duran, que hoy sigue de gira por el Reino Unido y Europa (REUTERS)

Según el músico de 64 años, ese consejo evitó la ruptura de Duran Duran, según Rhodes, en los años ochenta. “Tenía razón, porque todo podría haberse desmoronado en aquel momento”, reconoció en la entrevista.

Las figuras de Mick Jagger, David Bowie y Andy Warhol marcaron diferentes etapas en la historia de Duran Duran. Contó que el impacto de Bowie fue determinante para su vocación artística. “Cuando vi a David Bowie, ya no quería ser astronauta ni mago, dos de mis primeros sueños. Quería ser músico”, recordó.

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La estética y el estilo personal como sello

El tecladista se diferenció desde el inicio por su estética andrógina y su apuesta por el maquillaje, el cabello rubio y un vestuario que definieron su imagen pública. Según detalló a The Independent, ese estilo surgió mucho antes de que se popularizara el movimiento New Romantic.

El músico también aseguró que nunca abandona el delineador de ojos y que dedica diez minutos diarios a esa rutina: “Me gusta la rutina. Me miro al espejo y pienso: ‘Se ve un poco cansado’. ¡Con un poco de delineador se disimula todo!”.

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Nick Rhodes contó que David Bowie lo llevó a dejar de lado sus sueños de ser astronauta o mago para enfocarse en la música (Captura de video: YouTube/@DuranDuran)

Además, Rhodes confesó que no usa vaqueros porque los asocia con la pereza y prefiere prendas que reflejen su amor por la estética y la atención al detalle, influenciado por figuras como Bryan Ferry y el propio Bowie.

Supervivencia lejos de las drogas

En un contexto donde la industria del rock estuvo marcada por los excesos, Rhodes optó por alejarse de las drogas y atribuyó esa decisión a su personalidad creativa e hiperactiva. “Las drogas nunca me han atraído mucho. Mi mente va demasiado rápido. Nunca puedo relajarme, así que lo último que quería era un montón de drogas. Probé algunas y no me sentaron bien", comentó.

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También destacó que “soy un poco obsesivo con el control, así que la idea de tomar algo sin saber qué va a pasar me resulta totalmente desagradable”. El músico describió que fue testigo de los efectos de las drogas en el ambiente artístico, pero logró mantenerse al margen.

El papel de Simon Le Bon y el camino hacia el éxito

Duran Duran logró consolidarse rápidamente en el mercado internacional, en parte por el impacto de su vocalista Simon Le Bon. Rhodes recordó el momento en que escuchó a Le Bon por primera vez: “Habíamos tenido varios vocalistas. Pero cuando entró y cantó una nota, pensé: ‘Eso es. Él es el indicado’”.

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Nick Rhodes recordó que la llegada de Simon Le Bon consolidó a Duran Duran por el impacto inmediato de su voz (REUTERS)

Para Rhodes, la voz y la presencia de Le Bon aportaron un carácter distintivo que definió el sonido de la banda. El tecladista comparó el estilo de Le Bon con figuras como Mick Jagger, David Bowie y Freddie Mercury, subrayando que “Simon tenía eso” que hacía falta para destacar en la industria musical global.

The Independent detalló que esta dinámica interna, con Le Bon como la figura pública y Rhodes como el arquitecto sonoro, formó parte de la “alquimia especial” que permitió a Duran Duran sostener su popularidad durante cinco décadas.

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Vida personal y excentricidades

Entre las particularidades de Rhodes destaca su afición por coleccionar etiquetas de queso, una pasión heredada de su padre. El músico británico publicó un libro de arte abstracto y mantiene producción artística en paralelo a la música, según detalló The Independent.

Actualmente, Duran Duran sigue en actividad y Rhodes es el custodio del vestuario histórico de la banda, con la intención de que algún día forme parte de una exposición en el Victoria and Albert Museum de Londres. El recorrido de la banda y de su tecladista principal continúa en actividad, según la entrevista difundida por The Independent.

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