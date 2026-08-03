Los rebeldes hutíes forzaron el cambio de rumbo de seis petroleros saudíes: deberán rodear África para evitar el mar Rojo

Los rebeldes hutíes forzaron el cambio de rumbo de seis petroleros saudíes. (REUTERS/ARCHIVO)

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Seis superpetroleros con bandera de Arabia Saudita han cambiado de rumbo en el golfo de Adén en los últimos días y se dirigen hacia el sur de África, tras amenazas del movimiento hutí de Yemen de atacar embarcaciones saudíes, según datos de seguimiento publicados este lunes. Los buques, que viajaban sin carga desde destinos en Asia, navegan en formación alejándose del sur del mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb, conforme al registro del sistema AIS de LSEG y MarineTraffic.

La empresa Bahri, operadora de los buques y con sede en Arabia Saudita, junto a otras autoridades saudíes, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Según el seguimiento, uno de los petroleros, el Dilam, tiene como destino Gibraltar, mientras que los demás optaron por rodear el continente africano en vez de atravesar el canal de Suez y regresar a los puertos saudíes del mar Rojo.

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Los superpetroleros, cada uno con capacidad máxima para dos millones de barriles de crudo, han desviado su ruta por el Cabo de Buena Esperanza debido a la situación de seguridad, aseguraron dos fuentes del sector basándose en sus propias evaluaciones. Este desvío implica un incremento mínimo de 25 días adicionales de navegación para regresar a Arabia Saudita si se evita el canal de Suez.

Los buques saudíes se alejaron del mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb, según datos de seguimiento AIS de LSEG y MarineTraffic. (REUTERS/ARCHIVO)

El movimiento hutí, financiado por el régimen de Irán, anunció el 20 de julio un embargo marítimo contra Arabia Saudita, abriendo un nuevo frente de tensión en la guerra regional que involucra a Estados Unidos y sus aliados. Los ataques de los hutíes a buques con vínculos saudíes en los últimos días han provocado que el mercado de seguros marítimos de Londres amplíe su zona de “alto riesgo” en el mar Rojo, incluyendo ahora aguas cercanas a más puertos saudíes.

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Las amenazas recientes de los hutíes han forzado a varias navieras a modificar sus rutas habituales, incrementando los costes y tiempos de transporte de crudo. Los incidentes han generado preocupación en el sector marítimo y energético por la seguridad de los corredores comerciales internacionales y el impacto en la logística global.

Explosión cerca de la costa de Omán

Un petrolero que navegaba frente a la costa de Omán reportó este domingo una explosión ocurrida en las inmediaciones de la embarcación, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente tuvo lugar a unas 20 millas náuticas —aproximadamente 37 kilómetros— al noreste de Khasab, una ciudad ubicada en el extremo norte de Omán, próxima al estrecho de Ormuz. El capitán notificó la detonación a las autoridades, que señalaron que tanto el buque como toda su tripulación se encontraban a salvo.

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El movimiento hutí, alineado con Irán, anunció un embargo marítimo contra Arabia Saudita y elevó la tensión en la guerra regional.

El organismo británico confirmó que la embarcación no sufrió daños y que no hubo heridos entre los ocupantes. En su comunicado, el UKMTO detalló: “Se informó que el buque y toda su tripulación están a salvo”, tras recibir el reporte del incidente. Por el momento, no se ha determinado la causa de la explosión ni si estuvo relacionada con una acción militar, un ataque deliberado, un accidente o cualquier otro tipo de incidente. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El UKMTO emitió una advertencia para todas las embarcaciones que operan en la zona, recomendando “navegar con cautela y reportar cualquier actividad sospechosa”. El organismo se encarga de monitorear la seguridad de la navegación comercial en Oriente Medio, una región donde el estrecho de Ormuz representa un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Por este canal transita una proporción significativa de las exportaciones de petróleo a nivel global.

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