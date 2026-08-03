Donald Trump advirtió que Irán debe elegir entre un acuerdo con Estados Unidos o la rendición total

Donald Trump advirtió que el régimen de Irán debe elegir entre un acuerdo con Estados Unidos o la rendición total. (REUTERS/ARCHIVO)

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El presidente, Donald Trump advirtió este lunes que Irán debe elegir entre un “acuerdo” con Estados Unidos o la “rendición total”, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas. El mensaje se produjo después de que las autoridades iraníes negaran estar negociando actualmente con Washington.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el líder de la Casa Blanca cuestionó la transparencia del liderazgo iraní y afirmó que “nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue”. El presidente subrayó que ningún suministro atravesará hacia el país a menos que se alcance un acuerdo o una rendición total.

Según Trump, la dirigencia iraní habría solicitado encuentros y, aunque existen conversaciones en curso y programadas, desde Teherán se niega públicamente cualquier diálogo con Estados Unidos. El mandatario calificó esta postura de “increíblemente engañosa” y remarcó que, mientras Irán declara solo dialogar con Omán, en realidad hay contactos con Washington.

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Irán cerró el estrecho de Ormuz, atacó buques mercantes y busca mantener el control del corredor con peajes rechazados por Estados Unidos.

El presidente estadounidense agregó que el Estrecho de Ormuz está bajo control de la Marina de Estados Unidos y describió la presencia militar como un “muro de acero”. Trump sostuvo que la presión sobre Irán permanece intacta y que la única vía para suavizarla sería un acuerdo o una capitulación formal.

Trump reiteró que el objetivo de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares. En sus palabras, “Irán nunca tendrá un arma nuclear” y responsabilizó al gobierno iraní de haber generado esta crisis durante décadas. El líder republicano insistió en que se están discutiendo soluciones para un problema de larga data, aunque desde Irán se niegue públicamente cualquier avance.

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El mensaje presidencial respondió a recientes declaraciones de Teherán en las que rechazan la existencia de negociaciones formales con Estados Unidos. La postura de Trump reafirma la línea dura de Washington en materia de sanciones y control de suministros.

Esmail Baqai afirmó que Irán no negocia con Estados Unidos y que los contactos se mantienen con Omán por el paso en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní desmintió este lunes que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para finalizar la guerra, que ya entra en su sexto mes. La declaración de la cancillería iraní respondió de manera directa a los dichos del mandatario estadounidense, quien había asegurado a la prensa que decidió no atacar a la república islámica para relanzar la vía diplomática.

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El portavoz, Esmail Baqai, afirmó en rueda de prensa semanal: “Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Irán cerró este corredor estratégico, disparando contra buques mercantes, lo que ha afectado el libre tránsito que existía antes de la guerra. Teherán ahora insiste en mantener el control y cobrar peajes, posición rechazada por Estados Unidos.