Lista de dispositivos para convertir un televisor viejo en Smart TV: Chromecast, Fire TV y Roku

Estos dispositivos se pueden adquirir en centros comerciales o en plataformas en línea. (Fotocomposición Infobae)

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Tener un televisor sin acceso a internet no es una limitación para acceder a los principales servicios streaming, porque varios dispositivos permiten transformar televisores viejos en Smart TV, facilitando así el acceso a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+ sin la necesidad de comprar un electrodoméstico nuevo.

Estos pequeños reproductores multimedia, que se conectan al puerto HDMI, ofrecen una solución práctica y económica para extender la vida útil de los televisores tradicionales.

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La instalación de estos aparatos no requiere conocimientos técnicos avanzados. El proceso es similar en la mayoría de los modelos: solo hay que insertar el dispositivo en un puerto HDMI disponible, conectar el cable de alimentación a un puerto USB o a la red eléctrica y seleccionar la entrada HDMI correspondiente desde el menú del televisor.

Cómo instalar y utilizar un Google Chromecast

El Chromecast se conecta al puerto HDMI y permite transmitir contenido desde el celular o acceder a aplicaciones streaming desde un control. (Foto: Europa Press)

El Google Chromecast con Google TV funciona como un sistema operativo completo, gestionado desde un control remoto propio. Tras conectarlo al televisor, la pantalla muestra una interfaz de bienvenida que guía al usuario en la configuración inicial.

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Es necesario vincular el Chromecast a la red WiFi del hogar y asociarlo a una cuenta de Google, proceso que puede completarse con el mando a distancia o mediante la aplicación Google Home en un teléfono.

La interfaz del Chromecast organiza las aplicaciones streaming y presenta sugerencias a partir de los hábitos de visualización; y una de sus funciones claves es la posibilidad de transmitir contenido directamente desde un teléfono o computadora.

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Todos los reproductores hay que conectarlos a la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario solo debe abrir una aplicación compatible, como Google Fotos o YouTube, y pulsar el ícono de “Transmitir” para proyectar el contenido en la pantalla del televisor. Esta integración facilita la reproducción de fotos, vídeos y hasta pestañas del navegador sin necesidad de cables adicionales.

Qué ventajas ofrece el Amazon Fire TV Stick en el televisor

El Amazon Fire TV Stick sobresale por su integración con el ecosistema de Amazon y su compatibilidad con el asistente de voz Alexa. Durante el primer encendido, el sistema solicita la conexión a la red WiFi y el ingreso de una cuenta de Amazon.

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Después de completar este paso, el usuario accede a una pantalla principal desde la que puede descargar aplicaciones y servicios a través de la tienda integrada. El control remoto incluido permite navegar por los menús, pero es posible utilizar comandos de voz manteniendo presionado el botón con el icono de micrófono.

El Fire TV Stick brinda acceso a la tienda de aplicaciones de Amazon y permite controlar el dispositivo mediante comandos de voz con Alexa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexa permite buscar películas por título o género, abrir aplicaciones específicas y controlar otros dispositivos inteligentes del hogar, sin necesidad de introducir texto manualmente en pantalla.

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Cómo configurar un dispositivo Roku en el televisor

Los dispositivos Roku se distinguen por ofrecer una interfaz limpia, rápida e intuitiva. El proceso de instalación comienza con la selección del idioma, la conexión a la red WiFi y la creación o vinculación de una cuenta gratuita de Roku.

Una vez superada esta etapa, el sistema guía al usuario para agregar los “canales” favoritos, término que utiliza Roku para referirse a las aplicaciones. La navegación se realiza mediante un control remoto sencillo, que incluye botones de acceso directo a plataformas populares.

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Los dispositivos Roku ofrecen una interfaz sencilla que organiza las aplicaciones como “canales” y permite controlar el streaming desde el control remoto o un teléfono. (Foto: Roku)

Entre las funciones adicionales destaca la posibilidad de descargar la aplicación Roku en un teléfono inteligente. Esta app permite utilizar el celular como control remoto secundario, buscar contenidos con un teclado virtual o escuchar el audio del televisor de manera privada mediante auriculares conectados al teléfono.

Qué requisitos técnicos hay que cumplir para utilizar estos dispositivos streaming

Para utilizar cualquiera de estos reproductores multimedia, el televisor debe contar con al menos un puerto HDMI disponible y, preferiblemente, con un puerto USB para la alimentación eléctrica.

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En caso de que el televisor no disponga de entrada USB, los fabricantes incluyen un adaptador para conectar el cable de alimentación a una toma de corriente estándar.