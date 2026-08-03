Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

En una reciente entrevista, Phil Collins reveló las diez canciones que han definido su vida (EFE/AP)

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Phil Collins reveló las diez canciones que han definido su vida, en una entrevista para el programa Tracks of My Years de BBC Radio 2, emitido el 2 de agosto.

Los fragmentos del episodio completo se difundirán entre el 3 y el 7 de agosto dentro del espacio matutino de Vernon Kay.

La lista arranca con The Beatles y su clásico “I Want To Hold Your Hand”, seguido de “Dancing In The Street”, de Martha and the Vandellas.

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Para su tercera elección, Collins se remontó a 1965 con “Some Of Your Lovin’”, de Dusty Springfield, y desde ese mismo año incorporó “Uptight (Everything’s Alright)”, de Stevie Wonder.

El quinto lugar lo ocupó “God Only Knows”, de The Beach Boys, una pieza sobre la que Collins reflexionó: “Captura todo lo que es mágico. No puedes imaginar cómo fue ensamblada. No sé qué vino primero en esa canción, ni siquiera la forma en que la grabaron, porque la instrumentación es muy extraña”.

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El músico mencionó "I Want To Hold Your Hand" y su propia versión de 1981 de "Tomorrow Never Knows", a la que describió como la "canción olvidada" del disco (Foto AP)

A continuación escogió “Won’t Get Fooled Again”, de The Who, y explicó su elección: “Esto, para mí, resume a The Who. Tiene una cantidad fantástica de energía”.

Para el séptimo lugar, el músico eligió una pieza propia que describió como su “canción olvidada”: una versión de 1981 del tema de The Beatles “Tomorrow Never Knows”.

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“Es una canción difícil de hacer porque está toda en un acorde, pero me gusta mucho esa versión y creo que es la canción olvidada de ese disco; nadie la escucha nunca, así que vamos a escucharla”, señaló ante la emisora británica.

Las posiciones octava y novena las ocuparon “Handle With Care”, de Traveling Wilburys, y “Barren Ground”, de Bruce Hornsby.

El décimo lugar fue para Taylor Swift con “White Horse”, lanzada en 2008 como parte de su segundo álbum, Fearless.

Sobre la cantante, Collins expresó a la BBC: “Estoy muy contento de que sea lo más grande del mundo ahora, porque siento que se lo merece”.

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En el mismo segmento, Collins incluyó "White Horse", de Taylor Swift, como el décimo y último tema de su lista personal (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La crisis de salud que llevó a sus hijos a despedirse de él

Phil Collins reveló que entre finales de 2023 y 2024 estuvo cerca de la muerte como consecuencia de su consumo de alcohol.

Según relató el artista al periódico británico, en noviembre de 2023 ingresó a un hospital en Suiza por problemas vinculados al alcohol.

Recibió el alta tres días antes de Navidad, pero semanas después fue trasladado de nuevo a cuidados intensivos, donde permaneció durante siete meses.

En abril de 2024, mientras permanecía inconsciente, su representante —con quien trabaja desde hace cinco décadas— contactó a sus cinco hijos: Lily Collins, Joely Collins, Simon Collins, Nicolas Collins y Matthew Collins, ante la posibilidad de que debieran tomar decisiones sobre la continuidad del soporte vital.

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“Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando. La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, declaró el músico a The Sunday Times.

Y agregó: “Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”.

Durante su internación en Suiza y su paso por cuidados intensivos, los hijos de Phil Collins fueron contactados ante la posibilidad de decidir sobre el soporte vital (Instagram)

Tras superar ese episodio, Collins aseguró al mismo medio haber abandonado el alcohol: “Tuve mucha suerte de salir adelante. No hace falta decir que no he vuelto a beber desde entonces”.

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Más adelante en 2024, el artista se reunió con sus hijos durante cuatro días en un hotel de Londres. Su hija Lily le expresó, según él mismo contó, lo que esos momentos tuvieron para ella: “Estaba sentada a mi lado llorando y diciendo: ‘Nunca pensé que viviría estos momentos’”.

En esa misma línea, Phil Collins describió el reencuentro como “fantástico”.

Los problemas de salud del artista tienen un historial documentado. En su autobiografía Not Dead Yet, publicada en 2016, explicó que desarrolló una dependencia del alcohol a raíz de una lesión en la espalda y dificultades personales.

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Más recientemente, en el pódcast Eras de la BBC, reveló que cuenta con una enfermera las 24 horas del día y que enfrenta daños en los nervios, complicaciones en las rodillas, afectaciones renales y diabetes tipo 2.

Las limitaciones físicas también pusieron fin a su presencia en los escenarios. Collins se retiró como intérprete en vivo antes de la última gira de Genesis, realizada en 2022.

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