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Un sospechoso murió abatido a tiros por agentes del condado de Polk en un centro comercial de Florida

Mediante el escáner automático de matrículas identificaron el vehículo de Larry Ronaldo Riles en un estacionamiento, donde el hombre se resistió al arresto y alcanzó una pistola semiautomática para abrir fuego

Vehículo SUV oscuro con múltiples orificios de bala en el lateral, un coche de policía al fondo y un retrato de un hombre calvo en un círculo
Un lector automático de matrículas detectó el vehículo de Larry Ronaldo Riles y desencadenó la persecución que terminó con un tiroteo en un centro comercial de Florida (WFTS)
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Un lector automático de placas vehiculares desencadenó este lunes por la mañana una persecución que terminó con la muerte de Larry Ronaldo Riles, de 46 años, luego de que agentes del sheriff del Condado de Polk le dispararan en el estacionamiento del centro comercial Wabash, en Lakeland, Florida.

El hombre, señalado como conductor de Uber, portaba un arma de fuego robada y tenía una orden de arresto vigente por violación de libertad condicional.

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Un escáner de matrículas instalado en la vía pública identificó el vehículo de Riles, un Chevrolet Captiva azul oscuro, en el área de Wabash Avenue North y George Jenkins Boulevard.

La tecnología detectó que el automóvil tenía una alerta activa, lo que llevó a tres efectivos a rodear el vehículo. Cuando le ordenaron salir, el conductor se negó repetidamente y comenzó a mover el auto hacia adelante.

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Dos camionetas del Sheriff de Polk County, personal forense, un edificio con letrero de Subway y un coche negro en un estacionamiento
Agentes del sheriff del condado de Polk rodearon el Chevrolet Captiva de Riles tras la alerta activa registrada por el escáner de placas (10 Tampa Bay News)

La secuencia del enfrentamiento

Los policías rompieron el parabrisas del Captiva, que tenía un tinte oscuro que dificultaba la visibilidad hacia el interior, e intentaron reducir al conductor con una pistola Taser. El dispositivo no surtió efecto.

Riles entonces golpeó con su vehículo una patrulla en un intento por escapar, sin lograrlo. Tras el impacto, extendió el brazo hacia el asiento trasero y comenzó a cargar una pistola semiautomática de 9 milímetros.

"Llegó a su arma de fuego y la estaba preparando para enfrentar a nuestros agentes. Le disparamos. Le disparamos mucho", declaró el sheriff del Condado de Polk, Grady Judd, durante una conferencia de prensa realizada a las 11 frente al local de comidas rápidas donde ocurrió el enfrentamiento.

Judd precisó que en cuanto Riles soltó el arma y quedó neutralizado, los agentes lo extrajeron del vehículo e intentaron salvarle la vida. El hombre fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. Ningún agente del sheriff resultó herido.

Tres vehículos de la oficina del Sheriff de Polk, un oficial, marcadores de evidencia amarillos y cinta de "Crime Scene Do Not Cross" en una calle
La policía intentó reducir a Riles con una pistola Taser después de romper el parabrisas del vehículo, pero el dispositivo no surtió efecto (WFTS)

El arma: robada en un allanamiento reciente

La pistola que Riles tomó no era de su propiedad. Según informó Judd, el arma semiautomática fue sustraída de un vehículo en la ciudad de Lakeland el 24 de junio, producto de un robo en el que el propio sospechoso sería el responsable, aunque la investigación aún no lo confirma formalmente.

El hallazgo del arma robada se suma a una cadena de antecedentes penales que el sheriff detalló ante los medios.

Riles había sido arrestado años atrás por agresión agravada con arma mortal en el Condado de Hillsborough, cargo que fue reducido a falta menor mediante un acuerdo judicial. Posteriormente, enfrentó un cargo de hurto mayor en el Condado de Polk, también resuelto con una misdemeanor.

Tras dar positivo en una prueba de drogas para metanfetamina, un juez modificó sus condiciones de libertad condicional y lo liberó. El 1 de junio, cuando un oficial de libertad condicional lo citó para un nuevo test, Riles huyó del lugar, lo que generó la orden de arresto activa que activó el lector de placas.

Hombre en uniforme de sheriff con gafas, sosteniendo dos fotos: una de un hombre y otra de un arma dentro de un vehículo. Fondo con autos y cinta policial
El sheriff Grady Judd afirmó que los agentes del condado de Polk dispararon cuando Riles preparaba el arma para enfrentar a la policía (Fox 35 Orlando)

Rol de los lectores automáticos de matrículas

Judd dedicó parte de su intervención a defender el uso de los lectores automáticos de placas, tecnología que, según explicó, opera únicamente en espacios públicos y no accede a información privada.

Los dispositivos registran números de matrícula y color de vehículos a una velocidad muy superior a la que un agente podría hacerlo manualmente, y contrasta esos datos con bases de información policial.

“Este lector de placas en la vía pública, mirando solo números de matrícula y colores de vehículos, potencialmente le impidió subirse a un Uber con un tipo con un arma robada y en violación de libertad condicional“, señaló el sheriff ante los periodistas presentes.

Un hombre con uniforme verde de sheriff habla frente a una mesa con micrófono. Detrás hay dos vehículos SUV y cinta amarilla de escena del crimen
La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que Riles trabajaba como conductor de Uber y que los videos del área se difundirán al cierre de la investigación (Fox 35 Orlando)

Identidad del conductor de Uber y aviso a la comunidad

La familia de Riles confirmó a las autoridades que el hombre trabajaba como conductor de la plataforma Uber, y el vehículo tenía una calcomanía identificatoria visible en el parabrisas delantero.

Judd indicó que Uber no confirmó ni desmintió el vínculo sin una citación judicial. La Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO) no descartó que el hombre hubiera transportado pasajeros en los días previos al incidente.

Tres de los cuatro agentes presentes en la escena abrieron fuego. La PCSO no reveló sus identidades debido a una ley recientemente promulgada que prohíbe la divulgación de nombres de agentes involucrados en tiroteos durante las primeras 72 horas. El video de las cámaras de los establecimientos comerciales del área será publicado al cierre de la investigación.

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