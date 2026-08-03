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Comenzó la votación anticipada en Miami-Dade para las elecciones primarias del 18 de agosto

Con 23 ubicaciones distribuidas por todo el condado y un cronograma de dos semanas, los electores ya pueden acercarse a depositar su sufragio antes del día oficial de la contienda

La votación anticipada en Miami-Dade comenzó el 3 de agosto con 23 sedes habilitadas para la Primaria del 18 de agosto (AP)
La votación anticipada en Miami-Dade comenzó el 3 de agosto con 23 sedes habilitadas para la Primaria del 18 de agosto (AP)
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El voto anticipado en Miami-Dade arrancó este lunes 3 de agosto con 23 sedes habilitadas en todo el condado para que los residentes participen en la Primaria del 18 de agosto, según informó la Supervisora de Elecciones del condado, Alina García.

El período de votación temprana se extiende hasta el domingo 16 de agosto, con horarios diferenciados según la semana. Los electores que prefieran votar por correo deben tener presente que el 6 de agosto es la fecha límite para solicitar la boleta.

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El voto anticipado en Miami-Dade se extenderá hasta el 16 de agosto con un cronograma de horarios diferenciado por semana y por fin de semana (REUTERS)
El voto anticipado en Miami-Dade se extenderá hasta el 16 de agosto con un cronograma de horarios diferenciado por semana y por fin de semana (REUTERS)

Horarios y períodos del voto anticipado

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade estableció cuatro franjas horarias distintas a lo largo de las dos semanas de votación anticipada. Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, las sedes funcionarán de 7 a 15 horas. El fin de semana del 8 y 9 de agosto, el horario se amplía: de 8 a 16 horas.

Durante la segunda semana, del lunes 10 al viernes 14 de agosto, el horario se modifica al turno vespertino, de 11 a 19. El último fin de semana de votación anticipada, el 15 y 16 de agosto, el horario regresa al rango de 8 a 16. En cada una de las 23 sedes, habrá una estación de recepción de boletas con personal durante todo el horario de funcionamiento.

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Las principales sedes de votación anticipada

Las ubicaciones abarcan una amplia franja geográfica del condado. Entre los puntos más representativos figuran:

  • Coral Gables Branch Library (3443 Segovia Street, Coral Gables).
  • Florida International University — Student Academic Success Center (11200 SW 8th Street, Miami).
  • Miami Beach City Hall (1700 Convention Center Drive, Miami Beach).
  • Stephen P. Clark Government Center (111 NW 1st Street, Miami).
  • Oficina de la Supervisora de Elecciones (2700 NW 87th Ave, Doral).
Cada sede de votación anticipada en Miami-Dade contará con una estación de recepción de boletas con personal durante todo el horario de funcionamiento (REUTERS/Octavio Jones)
Cada sede de votación anticipada en Miami-Dade contará con una estación de recepción de boletas con personal durante todo el horario de funcionamiento (REUTERS/Octavio Jones)

Voto por correo: fecha límite y devolución de boletas

Los votantes que opten por la modalidad de voto por correo tienen plazo hasta el 6 de agosto para solicitar su boleta. García recordó que quienes votaron por correo en la última elección presidencial y no renovaron su solicitud ya no tienen el pedido activo y deben gestionarlo nuevamente.

"Queremos hacer el voto lo más fácil y conveniente posible. Cada votante debe participar para mantener nuestra democracia fuerte y vibrante", afirmó García en un comunicado oficial del condado. La funcionaria también precisó que las boletas devueltas por correo no requieren franqueo.

Pueden entregarse además en cualquiera de las sedes de votación anticipada durante el horario de funcionamiento, en las estaciones de recepción bajo las carpas señalizadas. Otra opción es la sede central de la Supervisora en Doral o la oficina del centro de Miami. El plazo máximo de recepción es hasta las 19 del día de la elección, el 18 de agosto.

Los votantes por correo en Miami-Dade tienen plazo hasta el 6 de agosto para solicitar la boleta para la Primaria del 18 de agosto (REUTERS/Octavio Jones)
Los votantes por correo en Miami-Dade tienen plazo hasta el 6 de agosto para solicitar la boleta para la Primaria del 18 de agosto (REUTERS/Octavio Jones)

Carrera por la gobernación y el Senado entre las más seguidas

Entre las competencias de la Primaria del 18 de agosto figuran, según reportó CBS Miami, la elección del candidato a gobernador de Florida y la del candidato al Senado de los Estados Unidos, dos de las más observadas de este ciclo electoral en el estado.

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