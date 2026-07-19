El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

El MetLife Stadium de East Rutherford recibirá la final del Mundial 2026 ante 80.000 personas y una audiencia estimada de 1.800 millones (REUTERS/Amanda Perobelli)

El MetLife Stadium en Nueva Jersey, albergará este domingo la final del Mundial 2026, el examen más exigente de un torneo que ya es el más grande de la historia por cantidad de partidos, equipos, público y audiencia. Además, cerrará con unas 80.000 personas en las tribunas y una audiencia estimada de 1.800 millones entre televisión y transmisiones en línea.

El partido entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal será el juego número 104 de un certamen disputado durante seis semanas en 16 ciudades de tres países. Para la región de Nueva York y Nueva Jersey, además, será la culminación de dos años de planificación desde que la FIFA le otorgó la final a Nueva Jersey el 4 de febrero de 2024.

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La final del Mundial 2026 entre Argentina de Lionel Messi y España de Lamine Yamal será el partido 104 de un torneo jugado en 16 ciudades de tres países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alex Lasry, director ejecutivo del comité organizador de Nueva York-Nueva Jersey, resumió la singularidad del encuentro con una comparación que apunta tanto al volumen de público como al perfil de los invitados: “La final es otra cosa. Va a ser como si las Naciones Unidas se cruzaran con los Oscar”.

La expectativa no se limita al campo de juego. El encuentro contará con la presencia del presidente Donald Trump, del primer ministro de España, del rey de España y de la cantante Madonna, y será la primera final de una Copa del Mundo con espectáculo de medio tiempo, con actuaciones previstas de Shakira, BTS y Justin Bieber, entre otros.

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La final en Nueva Jersey será la primera de una Copa del Mundo con espectáculo de medio tiempo (Europa Press)

La final pondrá a prueba una operación que hasta ahora evitó fallas graves

El estadio ya recibió ocho partidos del torneo y, de acuerdo con el diario local, la logística funcionó en líneas generales sin incidentes mayores. Todos esos encuentros agotaron entradas y reunieron a unas 640.000 personas, un flujo que el medio comparó con una temporada completa de los New York Giants comprimida en cinco semanas.

El comité organizador informó que el 97% de los espectadores ingresó a sus sectores antes del inicio de los partidos y que las inmediaciones del estadio quedaron despejadas dentro de las dos horas y media posteriores al pitazo final, en ocasiones en menos de dos horas. Ese desempeño evitó escenas como las que rodearon al Super Bowl XLVIII en 2014, también en ese estadio.

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Para la final, el operativo será más amplio. Las puertas abrirán una hora antes que en los siete partidos iniciales: cuatro horas antes del inicio previsto para las 15 horas. El transporte dedicado también empezará una hora antes, cerca de las 10, con un refuerzo de seguridad por la visita de Trump.

El operativo para la final del Mundial 2026 ampliará sus restricciones ante la presencia del presidente Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

Lasry dijo al medio que su equipo revisó de forma constante la experiencia del público y que, después de los dos primeros partidos, hizo ajustes menores, entre ellos más señalización para guiar a los asistentes desde las zonas de transporte hasta sus asientos.

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También explicó que probó personalmente distintos medios de traslado desde Nueva York, incluidos autobuses escolares destinados al evento, para observar el funcionamiento sobre el terreno.

De esa revisión surgieron decisiones concretas: la instalación de pantallas en las áreas de espera de los autobuses para que los aficionados siguieran otros partidos y la incorporación de estaciones de enfriamiento con rociadores y botellas de agua gratuitas, una lección tomada de la final del Mundial de Clubes disputada el verano pasado en el mismo escenario.

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Nueva Jersey ya había recibido la final del Mundial de Clubes en 2025, donde se notaron complicaciones frente a las altas temperaturas (REUTERS/Brian Snyder)

Récords de asistencia y discusión abierta por el precio de las entradas

La edición 2026 fue la primera con 48 selecciones y, para muchos, una de las más atractivas por sus remontadas, polémicas y sorpresas. Su escala quedó reflejada también en las tribunas: un récord de 6,6 millones de asistentes acudió a los partidos, aunque no todos los estadios se llenaron por completo.

La final, sin embargo, expuso el costado más cuestionado del negocio. Los precios originales fijados por la FIFA iban de alrededor de USD 2.000 a USD 6.000, pero en la reventa muchas entradas aparecían entre USD 8.000 y USD 47.000.

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En un comunicado citado por la publicación, la FIFA defendió su sistema de precios variables: “El enfoque de precios variables para la venta de entradas de la FIFA se alinea con las tendencias de la industria en varios sectores del deporte y el entretenimiento, donde el precio se adapta para optimizar ventas y asistencia, garantizando un valor de mercado justo para los eventos”.

Un portavoz del organismo agregó que más de 1.000 entradas para la final se pusieron a disposición de las federaciones de ambos equipos a USD 60 cada una, y que en total se distribuyeron 130.000 boletos a ese precio para otros partidos.

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La FIFA defendió los precios variables de la final del Mundial 2026, mientras la reventa ofreció entradas entre USD 8.000 y USD 47.000 (Collage)

Nueva Jersey cerrará un Mundial atravesado por el fútbol

La actividad del torneo convivió con otros grandes eventos del área metropolitana. El primer partido de la Copa en MetLife, entre Brasil y Marruecos el 13 de junio, se jugó el mismo día en que los Knicks ganaron el campeonato de la NBA, y la final coincidirá con una agenda que incluye juegos entre Yankees y Dodgers en el Bronx, conciertos de Ariana Grande en Brooklyn y una presentación de Jon Bon Jovi en el Madison Square Garden de Manhattan.

Las selecciones también dejaron su marca fuera del estadio. España se alojó en el MC Hotel de Montclair y Argentina en el Hilton de Short Hills, donde se reunieron niños con camisetas de Messi y Yamal en busca de autógrafos.

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El impacto económico total en la región todavía no fue calculado por completo, aunque el medio señaló que los ocho encuentros disputados allí impulsaron a parte de la actividad comercial.

La final tendrá además una singularidad histórica: será la primera entre dos países de habla mayoritariamente española desde el partido inaugural del torneo de 1930, cuando Uruguay venció a Argentina. Algunos medios definieron ese cruce como una final que “hablará totalmente en español”.

La final entre España y Argentina será la primera definición entre países de habla mayoritariamente española desde el inicio del Mundial en 1930 (FIFA)

La preparación del Mundial estuvo atravesada por dudas sobre transporte, calor, injerencia gubernamental, hoteles, precios y restricciones de visas. Aun así, el torneo transcurrió en su mayor parte sin alteraciones relevantes y el foco volvió una y otra vez al juego, a las nuevas figuras y a los hinchas que viajaron desde distintos países, como el Tartan Army de Escocia o los aficionados noruegos que imitan el movimiento de remos.

La gobernadora Mikie Sherrill sostuvo en un comunicado que fue “increíble ver al mundo reunirse en Nueva Jersey” y ver al estado “mostrar lo mejor de sí al mundo”.

Por su parte, Luis de la Fuente, entrenador de España, anticipó lo que viene: “El domingo veremos un gran partido. Dos grandes selecciones, dos súper equipos. Va a ser una final increíble”.