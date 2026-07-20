El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando “del enemigo” en Siria

El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando en Siria en represalia por la muerte de tres de sus soldados

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes que llevó a cabo un ataque contra un centro de operaciones enemigo en la región siria de Al Tanf, una zona estratégica ubicada cerca de las fronteras con Jordania e Irak. Según informó la agencia estatal IRNA, la ofensiva fue presentada como una represalia por la muerte de tres militares iraníes en un ataque atribuido a Estados Unidos.

En un comunicado difundido por medios del régimen, el cuerpo militar indicó que ejecutó “un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la región de Al Tanf, en Siria, en venganza por la sangre de los soldados mártires de Iranshahr”. La declaración no precisó el tipo de armamento empleado ni ofreció detalles sobre posibles daños o víctimas derivados de la operación.

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El anuncio se produjo un día después de que medios iraníes informaran sobre los funerales de tres integrantes de la Guardia Revolucionaria que murieron tras un ataque estadounidense contra un cuartel ubicado en Iranshahr, una ciudad situada en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sudeste de Irán. Las ceremonias fúnebres se realizaron el domingo y marcaron un nuevo episodio en la creciente confrontación militar entre Washington y Teherán.

La región de Al Tanf ocupa un punto de alto valor estratégico debido a su ubicación en el cruce fronterizo entre Siria, Irak y Jordania. Durante años fue utilizada por fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional como base para operaciones contra el grupo Estado Islámico y para entrenar a facciones aliadas en territorio sirio.

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Un buque de guerra de Estados Unidos dispara un proyectil durante una operación militar contra objetivos iraníes

La Guardia Revolucionaria ya había afirmado el viernes que había atacado esa misma instalación. Sin embargo, posteriormente una fuente militar siria negó que se hubiera registrado una ofensiva contra la base. Hasta el momento, el régimen iraní no han presentado pruebas que respalden su versión de los hechos ni se han difundido reportes independientes que confirmen el impacto del supuesto ataque.

La reivindicación de esta nueva operación coincide con una fase de fuerte deterioro de la seguridad regional, marcada por el intercambio constante de acciones militares entre Irán y Estados Unidos. En los últimos días, ambas partes han informado de operaciones ofensivas y de bajas militares mientras continúa aumentando la tensión en distintos escenarios de Medio Oriente.

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Este domingo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó el comienzo de una nueva ronda de bombardeos sobre Irán, que elevó a nueve las noches consecutivas de operaciones desde la reanudación de las hostilidades.

En un comunicado difundido en la red social X, el organismo señaló: “El CENTCOM comenzó a llevar a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán hoy a las 19:00 horas (hora del este), por novena noche consecutiva”. Además, sostuvo que “los ataques continuarán mermando las capacidades militares iraníes empleadas para atacar buques comerciales y a marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”.

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Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

Las autoridades estadounidenses sostienen que esas operaciones buscan reducir la infraestructura militar utilizada por Irán para ejecutar ataques contra la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas.

La nueva ofensiva comenzó pocas horas después de que Estados Unidos confirmara las primeras muertes de miembros de sus Fuerzas Armadas desde que se reanudó el conflicto con la República Islámica. Según informó el CENTCOM, dos militares estadounidenses fallecieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque iraní ocurrido el 17 de julio en Jordania.

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El comando también informó que durante las tareas de búsqueda realizadas posteriormente fueron localizados restos humanos cuya identificación continúa en proceso. “No divulgaremos los nombres de los militares afectados hasta completar la notificación a sus familiares”, indicó la institución.