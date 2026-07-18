Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

- Hora y dónde ver la presentación de Shakira en la final del Mundial 2026 junto a Madonna, BTS y Justin Bieber - crédito AP Photo/Heather Khalifa

La final del Mundial 2026 será un evento histórico no solo por definir al nuevo campeón del fútbol, sino porque, por primera vez, contará con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

El espectáculo reunirá a cuatro de las estrellas más grandes de la música global: Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, en una presentación que promete quedar en la memoria de millones de fanáticos.

Para los seguidores de Shakira, la expectativa es máxima. La cantante colombiana encabezará el esperado show este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Según la programación oficial de la FIFA, el partido final comenzará a las 2:00 p. m. hora colombiana, pero el espectáculo de medio tiempo está previsto para las 2:45 p. m. (hora de Colombia), justo después de los primeros 45 minutos de juego. Así, quienes solo quieren ver la actuación de Shakira pueden sintonizar la transmisión cerca de esa hora para no perderse su presentación.

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El evento contará con transmisión en Colombia a través de DSports, DAZN, Disney+, Paramount+ y canales nacionales como Caracol, RCN y Win Sports, además de señales internacionales - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMÁGENES DEL DÍA

La transmisión para Colombia estará disponible a través de DSports en DirecTV y la plataforma DAZN, así como a través de Disney+, Paramount+ y otras señales de streaming con derechos oficiales. Además, canales internacionales como Telemundo (en español) y FOX Sports (en inglés) confirmaron la emisión en vivo para Latinoamérica. En el caso de Colombia, Caracol Televisión, el Canal RCN y Win Sports también cuentan con los permisos de transmisión.

La expectativa por Shakira no solo se debe a su trayectoria en eventos deportivos, sino también a los detalles únicos de esta presentación. La artista colombiana compartirá escenario con los Ghetto Kids, un grupo de jóvenes bailarines originarios de Uganda, conocidos por su energía y carisma viral en redes sociales. Junto a ellos, Shakira interpretará la versión original del himno oficial del Mundial, Dai Dai, en una coreografía que fusionará ritmos africanos, latinos y pop, anticipando uno de los momentos más vibrantes del evento. La propia Shakira ha publicado imágenes de los ensayos en Nueva York junto a los Ghetto Kids, confirmando la colaboración.

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Shakira actuará acompañada de los Ghetto Kids de Uganda, fusionando ritmos africanos, latinos y pop en una coreografía que promete destacar la diversidad cultural - crédito @shakira / Instagram

La FIFA confirmó que el show de medio tiempo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y estará dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, que además participará con el coro PS22 junto a otras figuras como Burna Boy y Gustavo Dudamel. El espectáculo incluirá también la presencia de Los Muppets y personajes de Plaza Sésamo, aportando un mensaje de inclusión y educación para la infancia a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Además de la actuación de Shakira, el cartel lo completan Madonna, BTS y Justin Bieber, quienes ofrecerán números musicales tanto en solitario como colaborativos, en una puesta en escena que la organización define como “sin precedentes”. La ceremonia de clausura y la apertura de puertas en el estadio están programadas desde la mañana, pero el show central será durante el entretiempo, permitiendo que millones de personas en Colombia y el mundo sigan el evento en tiempo real.

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Madonna, BTS y Justin Bieber completan el cartel del espectáculo, que alternará presentaciones individuales y colaborativas durante el entretiempo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para quienes solo desean ver a Shakira, el mejor momento para conectarse será entre las 2:40 y las 2:50 p. m. (hora de Colombia), justo antes del inicio del segundo tiempo. La artista, junto a los Ghetto Kids de Uganda, promete un despliegue de baile y energía que celebrará el mestizaje y la diversidad, consolidando una vez más la presencia de Colombia en el escenario global.

Shakira podría cantar la versión en español de ‘Dai Dai’

En los días previos a la final, Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un breve adelanto de la versión en español de Dai Dai, el tema oficial de la Copa Mundial 2026.

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El adelanto de la canción en español generó expectativas sobre su posible interpretación en la final, dado que España y Argentina disputan el título - crédito @shakira/Instagram

El fragmento, que rápidamente se hizo viral, desató una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos y la prensa internacional. Muchos usuarios en redes comenzaron a sugerir que la elección de esta versión en español para la gran presentación de la final podría estar relacionada con el hecho de que España y Argentina, ambos países hispanohablantes, disputarán el título en el MetLife Stadium.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de la propia artista sobre si la versión en español de “Dai Dai” será la que interprete en el espectáculo de medio tiempo, la posibilidad ha cobrado fuerza en foros y plataformas digitales.

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