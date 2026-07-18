Estados Unidos cambia una regla histórica del jugo de naranja vigente desde 1963 y afecta a toda la industria

Estados Unidos redujo de 10,5% a 10% Brix el estándar federal para el jugo de naranja pasteurizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos aprobó el viernes 17 de julio un cambio en la normativa federal que regula el jugo de naranja pasteurizado, al reducir el requisito mínimo de sólidos solubles de 10,5% a 10% Brix, una medida que afecta a productores, procesadores y consumidores en todo el país. El Brix es una escala utilizada en la industria alimentaria para medir la cantidad de azúcares naturales y otros sólidos disueltos presentes en líquidos como el jugo de naranja, y sirve como referencia para garantizar el sabor y la consistencia del producto. La decisión, anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), responde a la presión ejercida por la industria citrícola y busca facilitar el uso de fruta nacional tras años de dificultades por enfermedades y fenómenos climáticos adversos.

Según el comunicado emitido por el HHS, el secretario Robert F. Kennedy Jr. oficializó la medida en un encuentro con autoridades locales y representantes del sector en Lakeland, Florida. De acuerdo con la FDA, la nueva regla también incrementa el porcentaje permitido de jugo de mandarinas y tangerinas en la mezcla final, lo que otorga mayor margen a los productores. La actualización fue respaldada por organizaciones gremiales y funcionarios estatales, que destacaron la urgencia de adaptar la normativa a la realidad actual del sector.

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El estándar federal para el jugo de naranja pasteurizado se mantenía vigente desde 1963. El ajuste responde a la disminución en los niveles de azúcar de la fruta, sobre todo en Florida, principal estado productor en el país. Según datos del Departamento de Agricultura (USDA), la caída en la producción y calidad del fruto se agravó en la última década por la expansión del citrus greening, una enfermedad bacteriana sin tratamiento efectivo.

¿Por qué Estados Unidos modificó el estándar de azúcar para el jugo de naranja?

El cambio en el estándar federal surge como respuesta a un contexto de crisis productiva en la citricultura estadounidense. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la enfermedad conocida como citrus greening (Huanglongbing) ha afectado a millones de árboles en Florida, reduciendo el nivel de azúcares en los frutos y provocando que el jugo de naranja nacional quedara por debajo del mínimo requerido durante varias temporadas.

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La industria, encabezada por la Asociación de Procesadores de Cítricos de Florida y Florida Citrus Mutual, presentó una petición formal para modificar el estándar, argumentando que la normativa vigente no reflejaba la composición real de la fruta cultivada en el país. El comunicado de la FDA señala que la reducción del mínimo de Brix “permitirá a los productores y procesadores aprovechar mejor la cosecha local y disminuir la dependencia de importaciones de jugo desde Brasil y otros mercados”.

En la presentación oficial, el secretario Robert F. Kennedy Jr. afirmó: “Estamos eliminando una regulación obsoleta que obligaba a los productores estadounidenses a depender de importaciones y de un estándar de azúcar desactualizado. Esto permitirá ahorrar más de 50 millones de dólares al año y fortalecerá las cadenas de suministro nacionales”.

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La FDA y el HHS aprobaron la nueva norma para facilitar el uso de fruta nacional en la industria del jugo de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el grado Brix y cómo afecta el sabor del jugo de naranja?

El grado Brix es una medida que indica la concentración de sólidos solubles, principalmente azúcares naturales, presentes en el jugo. Desde 1963, la normativa federal exigía un mínimo de 10,5% Brix para que un jugo fuera comercializado como jugo de naranja pasteurizado en Estados Unidos. Con la nueva regla, el mínimo se reduce a 10%, permitiendo que más jugo producido localmente cumpla con la regulación.

De acuerdo con la FDA, la diferencia entre 10,5 y 10 Brix es mínima y “la mayoría de los consumidores no percibirá cambios significativos en el sabor”. El profesor Randy Worobo, experto en ciencia de los alimentos en la Universidad de Cornell, explicó a Newsweek que “la variación es tan leve que el paladar promedio no la detectará, dado que existe una variabilidad natural en el jugo de naranja”.

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La agencia también aclara que la nueva normativa no autoriza la dilución del jugo con agua ni la reducción de su concentración a partir de jugo concentrado, ya que el producto debe seguir siendo 100% jugo de naranja.

¿Qué cambios adicionales incluye la nueva regulación de la FDA?

Además de la reducción del mínimo de Brix, la FDA elevó el límite permitido para el uso de jugo proveniente de variedades de Citrus reticulata (mandarinas, tangerinas y sus híbridos) en el jugo de naranja pasteurizado, pasando del 10% al 15%. Según la agencia, esta medida otorga flexibilidad a los productores, pues estas variedades han mostrado mayor resistencia a enfermedades como el citrus greening.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ajustó sus propios estándares de clasificación para jugo de naranja, alineándose con la nueva regla de la FDA. El objetivo es facilitar la utilización de fruta nacional y reducir la necesidad de importaciones para cumplir con los requisitos federales.

El grado Brix mide los sólidos solubles del jugo de naranja y define el mínimo exigido para su comercialización en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la actualización en la industria y los precios?

Según la FDA, la modificación del estándar permitirá a los procesadores reducir costos de producción, ya que no tendrán que mezclar jugos importados de mayor dulzor para cumplir con la norma anterior. La agencia estima que la industria podría ahorrar hasta 52,3 millones de dólares anuales por este concepto.

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El impacto en los precios al consumidor no es inmediato ni garantizado. La medida podría ayudar a estabilizar los precios del jugo de naranja, que han registrado alzas en los últimos años debido a la escasez de fruta y al aumento de los costos de importación, según la Asociación de Procesadores de Cítricos de Florida. No obstante, las empresas podrían destinar el ahorro a cubrir pérdidas por enfermedades y eventos climáticos extremos, en lugar de trasladarlo directamente al precio en góndola.

¿Qué opinan los organismos y autoridades del sector citrícola?

La actualización recibió respaldo institucional por parte de organizaciones y autoridades estatales. Ashley Moody, senadora republicana de Florida, celebró la medida señalando que “garantiza que los agricultores puedan seguir operando y manteniendo la producción frente a los desafíos actuales”.

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Por su parte, Shannon Shepp, directora ejecutiva del Departamento de Cítricos de Florida, sostuvo que la decisión de la FDA “reconoce la realidad productiva de Florida y apoya la continuidad de las familias citrícolas”. El presidente de Florida Citrus Mutual, Kevin Koppelman, afirmó en un comunicado que “modernizar este estándar asegura que podamos aprovechar al máximo la producción local y sostener la industria frente a la crisis”.

La nueva regulación elevó del 10% al 15% el límite de jugo de mandarinas y tangerinas permitido en la mezcla de jugo de naranja pasteurizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué importa este cambio para la salud pública y la economía?

La reducción del estándar de azúcar no afecta los parámetros de seguridad alimentaria ni la calidad nutricional del jugo, según la FDA. El ajuste forma parte de la estrategia federal “Make America Healthy Again”, que busca fortalecer la producción nacional de alimentos y adaptarse a los desafíos sanitarios y climáticos.

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De acuerdo con el Departamento de Agricultura, la industria citrícola genera miles de empleos en Florida y otros estados, y su sostenibilidad depende de la capacidad de adaptación frente a enfermedades y fenómenos meteorológicos. La actualización permite aprovechar la fruta nacional, evita el desperdicio y reduce la necesidad de importaciones, aspectos que pueden contribuir a la estabilidad económica del sector.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos estándares para el jugo de naranja en Estados Unidos?

La FDA y el HHS informaron que la nueva regulación entra en vigencia de inmediato, aunque los cambios en el etiquetado y la oferta comercial podrían verse reflejados de manera paulatina a medida que los procesadores adecuan sus líneas de producción. El Departamento de Agricultura continuará monitoreando el impacto de la medida sobre la calidad y el mercado del jugo de naranja.

El sector citrícola espera que la actualización ayude a estabilizar la producción y mantener la competitividad de la industria ante los desafíos sanitarios y climáticos. No habrá cambios en los mecanismos de control de calidad ni en los requisitos de inocuidad alimentaria, según la FDA.