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Estados Unidos atacó objetivos del régimen iraní por novena noche consecutiva para reducir sus capacidades militares

El Comando Central estadounidense afirmó que las operaciones están dirigidas contra recursos utilizados por Teherán para atacar embarcaciones comerciales y civiles en el estrecho de Ormuz

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Dos aviones de combate furtivos F-35A de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuelan Oriente Medio durante una patrulla (@CENTCOM)
Dos aviones de combate furtivos F-35A de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuelan Oriente Medio durante una patrulla (@CENTCOM)

Estados Unidos inició este domingo una nueva oleada de bombardeos contra Irán, con lo que elevó a nueve las noches consecutivas de operaciones militares desde la reanudación de las hostilidades. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que la ofensiva comenzó a las 7:00 p.m. (hora del este) y aseguró que los ataques tienen como objetivo seguir reduciendo la capacidad militar iraní utilizada para atacar embarcaciones comerciales y marinos civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM comenzó a llevar a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán hoy a las 19:00 horas (hora del este), por novena noche consecutiva. Los ataques continuarán mermando las capacidades militares iraníes empleadas para atacar buques comerciales y a marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”. señaló el organismo en un comunicado publicado en la red social X.

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La nueva fase de ataques comenzó pocas horas después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses informaran de las primeras muertes de militares desde el reinicio del conflicto con la República Islámica. De acuerdo con el CENTCOM, dos integrantes del servicio fallecieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque iraní ocurrido el 17 de julio en Jordania.

El comando añadió que, durante las labores de búsqueda realizadas este domingo, efectivos estadounidenses localizaron restos humanos cuya identificación continúa en proceso. Mientras tanto, indicó que no divulgará los nombres de los militares afectados hasta completar la notificación a sus familiares.

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Un proyectil es lanzado durante una ofensiva de Estados Unidos contra objetivos en Irán, en una imagen difundida por el Comando Central estadounidense (CENTCOM)
Un proyectil es lanzado durante una ofensiva de Estados Unidos contra objetivos en Irán, en una imagen difundida por el Comando Central estadounidense (CENTCOM)

En un hecho separado, el ejército estadounidense informó que otro miembro de sus fuerzas murió este sábado en el norte de Irak durante una detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní de ataque que había sido derribado previamente. Además, un segundo militar resultó herido y continúa recibiendo tratamiento por lesiones que fueron calificadas como leves.

Mientras Washington anunciaba el comienzo de la novena jornada de bombardeos, desde Irán comenzaron a conocerse reportes de nuevas explosiones en distintos puntos del país. La agencia semioficial Mehr informó sobre la activación de los sistemas de defensa aérea en Konarak, mientras que Tasnim señaló que se escucharon varias explosiones en Bandar Mahshahr y Bandar Imam Khomeini, dos localidades situadas en el suroeste iraní. Por su parte, la televisión estatal Press TV reportó ataques estadounidenses contra la ciudad de Tabriz.

La campaña militar estadounidense se desarrolla con el argumento de impedir nuevos ataques contra el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Washington sostiene que determinadas capacidades militares iraníes representan una amenaza para los buques mercantes y las tripulaciones civiles que transitan por esa vía.

Durante la jornada anterior, correspondiente a la octava noche consecutiva de operaciones, Estados Unidos informó haber atacado instalaciones militares iraníes y posiciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que, según afirmó, estuvieron involucradas en los ataques lanzados contra tropas estadounidenses en Jordania el pasado 17 de julio.

Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

La escalada también alcanzó instalaciones estratégicas dentro de Irán. Entre los objetivos atacados figuró la central nuclear en construcción de Darkhovin, ubicada en el suroeste del país. Tras ese episodio, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió moderación a las partes, aunque indicó que no existían riesgos radiológicos derivados del bombardeo.

Al mismo tiempo, el conflicto continúa extendiéndose más allá del territorio iraní. Kuwait informó que una central eléctrica y una planta desalinizadora sufrieron daños tras un ataque que provocó incendios en algunas instalaciones. Bahréin, donde se encuentra la Quinta Flota de Estados Unidos, activó sus defensas aéreas e informó que interceptó varios ataques lanzados desde Irán.

Jordania también confirmó la interceptación de tres misiles iraníes dirigidos hacia su territorio, mientras otro proyectil cayó en una zona desértica. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores jordano convocó al encargado de negocios iraní para presentar una protesta formal por los ataques.

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró que su país responderá a las operaciones estadounidenses. En un mensaje publicado en X afirmó: “Tomaremos las medidas apropiadas para defender nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”.

Irán mantiene restricciones sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz y anunció recientemente la detención de varias embarcaciones que, según sus autoridades, intentaban atravesar la zona sin autorización.

El Comando Central estadounidense afirmó que las operaciones están dirigidas contra recursos utilizados por Teherán para atacar embarcaciones comerciales y civiles en el estrecho de Ormuz
El Comando Central estadounidense afirmó que las operaciones están dirigidas contra recursos utilizados por Teherán para atacar embarcaciones comerciales y civiles en el estrecho de Ormuz

Paralelamente, Estados Unidos reforzó el bloqueo naval contra puertos iraníes como parte de la presión militar que acompaña la campaña aérea iniciada tras la ruptura del alto el fuego que había permanecido vigente desde abril.

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