El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

Excolaborador de Will Smith pide que el actor participe como testigo en demanda contra Jada. (Reuters. Instagram)

Bilaal Salaam, quien se presenta como un antiguo amigo de Will Smith, solicitó que el actor rinda declaración en el marco de la demanda por 3 millones de dólares que interpuso contra Jada Pinkett Smith.

El proceso judicial, presentado en noviembre de 2025, se centra en acusaciones de amenazas e intimidación que, según Salaam, ocurrieron durante una reunión celebrada en septiembre de 2021.

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De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Page Six, Bilaal Salaam envió un correo electrónico el 7 de julio en el que pidió a un juez que ordene la comparecencia de Will Smith para una declaración formal dentro del proceso. La solicitud busca incorporar el testimonio del actor como parte de la evidencia del caso.

El equipo legal de Jada Pinkett Smith respondió que “no hay nada que tratar en una reunión” porque Will “no es parte en este litigio” y no ha recibido formalmente una citación judicial.

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Jada Pinkett Smith aseguró que Will Smith no tendría por qué asistir al juicio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“En la medida en que usted solicite su declaración, deberá cumplir con los procedimientos aplicables para obtener información de una persona que no es parte en el proceso”, indicaba el correo electrónico.

Además de oponerse a la solicitud relacionada con el protagonista de Hombres de negro, la defensa de la actriz sostuvo que Salaam, quien se representa a sí mismo en el caso, no ha presentado pruebas suficientes para respaldar las acusaciones formuladas en la demanda.

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Los abogados también solicitaron que Bilaal Salaam entregue documentación médica que respalde su afirmación de haber sufrido afectaciones emocionales como consecuencia de las presuntas amenazas.

Asimismo, pidieron acceso a las supuestas comunicaciones grabadas que el demandante asegura mantener con personas que habrían estado presentes durante el incidente descrito en la demanda.

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Bilaal Salaam deberá respaldar sus acusaciones más allá de su palabra. (Captura de video)

Aunque una solicitud del demandante para que el caso fuera llevado a juicio fue rechazada, ambas partes tienen programada una audiencia para el próximo 19 de agosto.

En la demanda, el hombre que se autodenominó el “mejor amigo de Will durante casi 40 años”, explicó que el 25 de septiembre de 2021 asistió a la celebración del cumpleaños del actor en el Regency Calabasas Commons, donde se produjo el incidente que dio origen a la acción judicial.

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De acuerdo con el documento presentado ante la corte, Salaam sostiene que Jada Pinkett Smith “se puso verbalmente agresiva y lo amenazó diciéndole que si seguía contando sus asuntos personales, terminaría desaparecido o recibiría una bala”.

Jada Pinkett Smith supuestamente amenazó der muerte a Bilaal Salaam. (REUTERS/Mario Anzuoni)

También asegura que “le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad (NDA) ‘o atenerse a las consecuencias’”. Salaam sostiene además que las presuntas amenazas continuaron mientras se dirigía hacia su vehículo al finalizar el evento.

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En su demanda, también afirma que posteriormente fue objeto de una campaña de represalias por no haber colaborado en la gestión de la crisis generada tras el incidente ocurrido durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, cuando Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre Jada.

Jada Pinkett Smith respondió públicamente a las acusaciones en febrero de este año. En esa oportunidad calificó los señalamientos como “falsos”, aseguró que carecen de corroboración y sostuvo que forman parte de una campaña pública de acoso dirigida contra ella y su familia.

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Jada Pinkett Smith negó todas las acusaciones en su contra. (Erik Carter/The New York Times)

La actriz también manifestó que, según su versión, Salaam mantiene una fijación con su familia y señaló que, cuando supuestamente ocurrieron los hechos en 2021, él no la había mencionado públicamente en relación con ese episodio.

Como parte de su defensa, Jada Pinkett Smith solicitó además que el demandante cubra aproximadamente 49 mil dólares correspondientes a honorarios legales mientras el proceso continúa en los tribunales.

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