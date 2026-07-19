La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Birmingham crea el “Día de Ozzy” para celebrar el legado del legendario vocalista de Black Sabbath.

La ciudad de Birmingham, Inglaterra, rendirá homenaje a Ozzy Osbourne con la primera edición del “Día de Ozzy”, una jornada dedicada a celebrar la vida y trayectoria del músico británico a un año de su fallecimiento.

La celebración se llevará a cabo el 22 de julio, fecha que coincide con el primer aniversario de la muerte del vocalista de Black Sabbath.

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El anuncio fue realizado por Central BID Birmingham el jueves 16 de julio. El evento será presentado por OPUS (Outdoor Places Unusual Spaces) en colaboración con el Ayuntamiento de Birmingham, Birmingham New Street y Westside BID, con actividades programadas en distintos puntos del centro de la ciudad.

La jornada incluirá música en vivo, instalaciones de arte público y diferentes actividades culturales relacionadas con la carrera de Osbourne.

El 22 de julio será el primer día de Ozzy Osbourne en Birmingham.

Los asistentes podrán recorrer lugares vinculados con la historia del cantante y de Black Sabbath, entre ellos el banco y el puente de Black Sabbath, el Museo y Galería de Arte de Birmingham, la estación Birmingham New Street, Bullring, Selfridges y Martineau Place.

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Entre las actividades anunciadas se encuentra la participación de Bostin Brass, una banda de metales de cinco integrantes que formó parte del cortejo fúnebre de Osbourne.

El grupo ofrecerá presentaciones improvisadas como parte del homenaje. Además, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham (CBSO) realizará una actuación en vivo en el centro comercial Bullring.

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Otro de los elementos que formarán parte de la celebración será Ozzy the Bull, un toro mecánico utilizado durante los Juegos de la Commonwealth de 2022, que recibió su nombre en honor al músico en 2023. Según Central BID Birmingham, la figura será adaptada especialmente para la ocasión.

La figura "Ozzy the Bull" estará en el evento. (Instagram)

Sam Watson, presidente de Central BID Birmingham, señaló en un comunicado que el evento representa una colaboración entre distintos sectores de la ciudad para recordar a una figura vinculada con la identidad cultural de Birmingham.

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“El Día de Ozzy es un ejemplo fantástico de cómo Birmingham colabora para celebrar al legendario Ozzy Osbourne”, expresó.

De acuerdo con el comunicado, el “Día de Ozzy” reunirá a empresas, organizaciones culturales y espacios públicos con el objetivo de crear una experiencia para residentes y visitantes que permita reconocer la trayectoria de Osbourne y su relación con la ciudad donde nació.

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Por su parte, Deborah Harries, integrante del Gabinete de Cultura del Ayuntamiento de Birmingham, destacó la importancia del músico dentro de la historia cultural local.

Ozzy Osbourne es considerado una figura influyente en la cultura de su ciudad natal.

También recordó que la contribución de Black Sabbath a Birmingham fue reconocida cuando la banda recibió la distinción de Ciudadanos Honorarios de la Ciudad el 30 de junio de 2025.

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Luisa Huggins, gerente de medios y comunicaciones de Westside BID, señaló que el banco y el puente de Black Sabbath se han convertido en puntos de referencia para seguidores de la agrupación y visitantes interesados en conocer la historia del grupo en Birmingham.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años. De acuerdo con un certificado de defunción obtenido por la revista PEOPLE, las causas registradas fueron un paro cardíaco extrahospitalario y un infarto agudo de miocardio, con enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica como factores asociados.

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Ozzy Osbourne falleció a los 76 años. (AP/Henny Ray Abrams, archivo)

El músico alcanzó reconocimiento internacional como vocalista principal de Black Sabbath, banda formada en Birmingham en 1968 y considerada una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal.

Posteriormente desarrolló una carrera como solista y se convirtió en una figura destacada dentro de la música rock.