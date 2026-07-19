Estados Unidos

Un plomero municipal de Nueva York ganó USD 465.000, cobró más que el alcalde y casi todos los empleados de la ciudad y ahora es investigado

La revisión incluye si trabajos con posibles riesgos, como tuberías de gas, se realizaron con garantías adecuadas, después de una denuncia que indicaba que tenía “condiciones cuestionables”

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El Departamento de Edificios revisa si las prácticas laborales de Markowski vulneraron normas de seguridad en tareas de fontanería (REUTERS/Jeenah Moon)
El Departamento de Edificios revisa si las prácticas laborales de Markowski vulneraron normas de seguridad en tareas de fontanería (REUTERS/Jeenah Moon)

Un supervisor de plomería de la agencia de vivienda pública de Nueva York quedó bajo investigación después de cobrar casi USD 2.560 horas extras en 2025 y elevar sus ingresos a USD 465.000, mientras, según The New York Times, dirigía dos empresas privadas de fontanería. Además registros municipales lo vinculan con más de 70 proyectos privados.

La ciudad investiga a Jakub Markowski, supervisor de fontanería de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York. Un portavoz confirmó a The New York Times que el Departamento de Edificios revisa sus prácticas laborales y si la situación vulneró normas pensadas para garantizar la seguridad de esas tareas.

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Markowski ganó más que el alcalde de la ciudad, más que los jefes de policía y bomberos y más que los responsables de escuelas y cárceles. También superó a casi todos los empleados municipales de Nueva York, una plantilla de unas 350.000 personas.

Según The New York Times, su volumen de horas extras fue el más alto entre los empleados municipales durante el año pasado.

Las tareas de fontanería pueden implicar tuberías de gas peligrosas, por lo que la revisión también abarca si esos labores se realizaron con las garantías debidas. Markowski no respondió a varias solicitudes de comentarios y, cuando periodistas de The New York Times lo contactaron por teléfono dijo que estaba ocupado trabajando y colgó.

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Los permisos, la exención y el ascenso

Markowski obtuvo en 2019 una exención para combinar trabajo público y privado, pero tras su ascenso en 2024 no pidió una nueva autorización para el cargo de supervisión
Markowski obtuvo en 2019 una exención para combinar trabajo público y privado, pero tras su ascenso en 2024 no pidió una nueva autorización para el cargo de supervisión (Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York)

Los registros del Departamento de Edificios muestran que entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, el mismo período en que anotó sus horas extras, las empresas de Markowski trabajaron en más de 70 proyectos privados. Esos trabajos se localizaron en zonas como Brooklyn Heights y el Upper East Side de Manhattan.

Las compañías identificadas en los permisos son Super Plumbers Corp. NYC y Dynamic Blue Water Mechanical. Esa simultaneidad entre actividad pública y privada quedó en el centro del examen administrativo.

Barbara Brancaccio, portavoz de la autoridad de vivienda, dijo a The New York Times que Markowski obtuvo en 2019 una exención de la ciudad para combinar trabajo público y privado. La ciudad concede varios cientos de esas autorizaciones cada año.

Al año siguiente de recibir esa exención, cobró más de USD 1.840 horas extras. Brancaccio añadió que, tras su ascenso en 2024 a un puesto de supervisión en un equipo de seguridad contra incendios, debía pedir una autorización similar para el nuevo cargo, pero no lo hizo.

La crisis de la vivienda pública y las dudas sobre supervisión y seguridad

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York enfrenta problemas de infraestructura y financieros en un sistema donde viven casi 300.000 personas en más de 240 complejos
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York enfrenta problemas de infraestructura y financieros en un sistema donde viven casi 300.000 personas en más de 240 complejos (Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York)

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York arrastra problemas financieros y de infraestructura. Casi 300.000 personas viven en más de 240 complejos de vivienda pública de la ciudad, según datos de la agencia citados por The New York Times.

Muchos de esos edificios están en mal estado. La estimación más reciente de la ciudad cifra en decenas de miles de millones de dólares las reparaciones y mejoras que necesita el sistema.

Ese deterioro ayuda a explicar por qué los trabajadores cualificados de la agencia suelen acumular muchas horas extras. Según el periódico, tampoco es raro que los maestros fontaneros certificados en Nueva York perciban salarios de seis cifras, aunque el volumen de horas e ingresos de Markowski resultó inusual.

La Fundación de Fontanería de la Ciudad de Nueva York presentó una queja ante el Departamento de Edificios el año pasado. Un correo electrónico enviado en junio de 2025 expresaba preocupación por las “condiciones laborales cuestionables” del supervisor.

April McIver, directora ejecutiva del grupo, situó el caso como un problema que va más allá del salario y alcanza la supervisión de trabajos sensibles en edificios públicos. La queja reforzó las dudas sobre el control de funciones privadas y públicas en una red habitacional que ya opera bajo fuerte presión.

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