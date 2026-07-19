Trump pidió al Partido Republicano que incluya a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. (AP/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este domingo a la bancada del Partido Republicano en el Congreso que incorporen a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. La iniciativa, impulsada por el senador Lindsey Graham hasta su fallecimiento el pasado fin de semana, busca ampliar las restricciones a Rusia y sus aliados, extendiendo las sanciones a quienes compren energía de origen ruso.

En su publicación en la plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso era lo que Lindsey quería hacer, y se iba a lograr. Es importante”. La Casa Blanca había debatido en semanas recientes la posibilidad de sumar también al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Teherán en Líbano, a las entidades sancionadas.

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A comienzos de julio, senadores estadounidenses comunicaron que habían recibido el visto bueno del Ejecutivo para avanzar en el Congreso con nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, que hasta entonces estaban bloqueadas por el propio Trump. “Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia”, señalaron en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, junto a los demócratas Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen.

El acuerdo con la Casa Blanca abrió la posibilidad de que las nuevas sanciones contra Rusia sean aprobadas en las próximas semanas por una amplia mayoría del Congreso. (AP/ARCHIVO)

En el comunicado, los legisladores aseguraron: “En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin”. Los congresistas calificaron de “muy satisfactorios” los avances logrados en las negociaciones.

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El acuerdo con la Casa Blanca allana el camino para que las nuevas sanciones sean aprobadas en las próximas semanas por una mayoría amplia de congresistas de ambos partidos. El detalle de las nuevas medidas no se ha hecho público hasta el momento.

Durante la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se mostró dispuesto a restablecer sanciones dirigidas a las exportaciones de petróleo ruso. En los meses recientes, Estados Unidos había suspendido parcialmente algunas de las sanciones sobre el petróleo ruso, tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

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El proyecto de ley busca castigar a quienes compren petróleo y gas rusos para afectar el financiamiento de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La suspensión temporal de sanciones tenía como objetivo contrarrestar el aumento en los precios del crudo, motivado por la escalada del conflicto con Irán. En mayo de 2025, más de ochenta senadores estadounidenses respaldaron una propuesta legislativa para imponer nuevas sanciones a Moscú, argumentando la falta de voluntad del gobierno ruso para finalizar la guerra en Ucrania.

La propuesta de ampliar el alcance de las sanciones estadounidenses contra Rusia, e incluir a Irán y a los terroristas de Hezbollah, responde a la preocupación del Congreso por frenar el financiamiento de la maquinaria militar rusa y limitar la influencia de sus aliados en Medio Oriente. Se informó que tanto republicanos como demócratas son optimistas respecto a que el proyecto de ley se convierta en ley durante el verano.

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