El ADN encontrado en un envase de salsa llevó al arresto de un hombre por un asesinato de 1981 en Texas

Larry Dean Brown, de 79 años, enfrenta cargos de homicidio tras ser vinculado por ADN a la muerte de una auxiliar de vuelo en 1981 (Captura WFAA (canal 8))

En la sala de su departamento, Beverly Bruneau yacía muerta, con un cable eléctrico enredado al cuello y manchas de sangre en la cara y el camisón.

Era el 13 de febrero de 1981. Bruneau tenía 35 años y trabajaba como auxiliar de vuelo. Vivía en Grapevine, Texas. La autopsia confirmó un homicidio por estrangulamiento sin agresión sexual. Durante más de cuatro décadas, el crimen permaneció sin respuesta. Ahora, la Policía arrestó a un hombre al que acusa de haberla asesinado.

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Larry Dean Brown tiene 79 años. Un análisis de ADN lo vinculó con la sangre masculina hallada en la ropa de la víctima. Los investigadores obtuvieron la muestra a partir de botellas descartadas en la basura de la casa de Brown, en Colorado.

El ADN aportó la evidencia que la investigación no había encontrado durante casi 45 años. El 28 de mayo de 2026, un laboratorio determinó que el perfil genético obtenido de un envase de salsa y de varias botellas de gaseosa era compatible con el de Brown, según documentos judiciales citados por CBS News Texas y el periódico Fort Worth Star-Telegram.

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Brown fue detenido el 8 de junio. Un jurado del condado de Tarrant lo acusó formalmente el 29 de junio. El 14 de julio fue trasladado a la cárcel.

Disputa financiera y rastro de violencia

Beverly Bruneau, de 35 años, fue hallada asesinada en su apartamento en 1981, con señales de lucha y un cable eléctrico alrededor del cuello (Captura WFAA (canal 8))

Larry Brown apareció en el radar policial el mismo día del homicidio, cuando los detectives fueron a buscar a Thelma Brown, la mejor amiga y colega de Bruneau, pero ella estaba en un vuelo internacional. Su esposo —Brown— sí estaba en la casa. Durante el primer interrogatorio, Brown, expiloto e ingeniero de Braniff Airlines, dio respuestas evasivas y repetitivas, según el informe policial. Los detectives también detectaron una herida en su pulgar derecho, “justo debajo de la uña, donde la capa superior de piel había sido arrancada”. Brown atribuyó la lesión a un accidente laboral. El agente a cargo pensó que la explicación era poco creíble.

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De acuerdo con el expediente, Bruneau y Thelma Brown habían sido compañeras de vivienda y copropietarias de una casa en Dallas. El acuerdo hipotecario estipulaba que, en caso de matrimonio de alguna de las partes, se mantendría la responsabilidad financiera hasta que se llegara a un arreglo. El convenio además incluía un seguro de vida ligado al préstamo que cubriría un porcentaje de la deuda en caso de muerte de una de ellas.

Tras la boda de Thelma con Larry Brown, ambos adquirieron una casa en Grapevine, lo que generó presión económica en el matrimonio. Larry, entonces cesante de Braniff y copropietario de una constructora, insistió en liberar a su esposa de la obligación hipotecaria y solicitó a Bruneau que aceptara un nuevo arreglo o firmara la venta de la casa.

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Bruneau rechazó todas las propuestas. Las tensiones aumentaron cuando, en noviembre de 1980, el inmueble de Dallas sufrió un incendio mientras Bruneau estaba fuera en un vuelo. Esa misma noche, después de que los bomberos extinguieran el primer siniestro, se reportó un segundo fuego de origen intencional. Larry Brown, según los registros policiales citados por CBS News Texas, fue quien notificó el segundo incidente. Posteriormente, intentó gestionar la tasación de los daños mediante su constructora.

Tras el incendio, Larry y Thelma Brown solicitaron a Bruneau que firmara documentos fraudulentos para reclamar un pago del seguro. Bruneau se negó. El expediente policial recogió que, días antes de la muerte, Brown confrontó a Bruneau en su apartamento. Larry Brown admitió en 1981 ante la policía haber tenido esa discusión. La madre de la víctima dijo a la policía que su hija le había contado que le tenía miedo.

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El ADN preservado durante décadas reactivó el caso

Brown fue colaborativo al principio, pero más tarde se negó a responder preguntas, a entregar huellas dactilares, a someterse a un polígrafo y a permitir que fotografiaran sus lesiones. Aun así, no fue arrestado en ese momento.

La ropa de Bruneau fue preservada tras la autopsia y enviada a un laboratorio en 2010, cuando los avances técnicos permitieron extraer un perfil genético masculino desconocido. Ese perfil fue cargado en CODIS, la base nacional de ADN de Estados Unidos, pero no arrojó coincidencias.

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En 1981, la prensa local informaba sobre el hallazgo del cuerpo de Beverly Bruneau en su apartamento de Grapevine, destacando la brutalidad del crimen (Captura WFAA (canal 8))

Los detectives reabrieron el caso en 2025. En febrero de 2026, el Departamento de Policía de Grapevine pidió ayuda a la oficina del sheriff del condado de Larimer, en Colorado, donde Brown vivía. Los agentes montaron vigilancia en su domicilio y recogieron basura dejada en la vereda, entre ella dos botellas de gaseosa y una botella de salsa barbacoa; las muestras fueron enviadas al laboratorio y derivaron en la coincidencia genética.

El criminólogo Alex del Carmen, ajeno a la causa, dijo a CBS News Texas: “Esto no es más que una buena actuación policial”, afirmó. “Por eso es tan importante preservar las salas de evidencia. Ayuda a mantener la integridad de las pruebas y, en algunos casos, del ADN a lo largo de los años. Hace 45 años no teníamos idea de que íbamos a estar donde estamos hoy”.

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Según el Fort Worth Star-Telegram, la defensa de Brown pidió una reducción de la fianza inicial de USD 2 millones, alegando la avanzada edad del acusado, su historial como veterano de Vietnam y la naturaleza circunstancial de las pruebas. Brown carecía de antecedentes penales, aunque fue inhabilitado como abogado en Colorado en 2020 por apropiación indebida de fondos.

El juez fijó la fianza en USD 100.000 y estableció como condición la colocación de un monitor GPS y arresto domiciliario, permitiéndole solo desplazamientos para atención médica.

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