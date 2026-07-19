Estados Unidos

Alerta por brote mortal de Legionella en Nueva York: reportan segunda muerte y estos son los barrios en riesgo

El Departamento de Salud informó que la curva de notificaciones cayó con fuerza tras tareas de limpieza en decenas de instalaciones, aunque continúan las inspecciones. Piden atención médica ante fiebre, tos o falta de aire

Guardar
El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó dos muertos y afectó a 72 personas (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)
El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó dos muertos y afectó a 72 personas (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)

La confirmación de una segunda muerte por legionelosis en el Upper East Side de Nueva York generó alarma entre los residentes.

El brote ya afectó a 72 personas y provocó más de 50 hospitalizaciones. Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentraron la mayoría de los casos detectados.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud de la ciudad informó que la reciente disminución de nuevos contagios sugirió que la fuente de exposición a la bacteria Legionella podría haber sido eliminada.

Nuestra estrategia agresiva de pruebas, cumplimiento y remediación parece haber detenido la fuente de exposición”, aseguró el comisionado Alister F. Martin.

El funcionario transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que la ciudad continuará inspeccionando las torres de enfriamiento donde se halló la bacteria.

PUBLICIDAD

Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentraron la mayoría de los casos de legionelosis detectados en Nueva York (REUTERS/Adam Gray)
Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentraron la mayoría de los casos de legionelosis detectados en Nueva York (REUTERS/Adam Gray)

También responsabilizó a los propietarios que no cumplan con la normativa de salud pública. La legionelosis es una neumonía grave causada por la bacteria Legionella, que prolifera en agua tibia y estancada.

El contagio ocurre al inhalar vapor o niebla de agua contaminada, pero no por beber agua, cocinar o usar equipos de aire acondicionado domésticos. Las autoridades sanitarias subrayaron que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Las investigaciones se centraron en 76 torres de enfriamiento de grandes edificios en el Upper East Side y una en el Upper West Side, donde se detectó la bacteria mediante pruebas PCR.

Aunque la presencia de Legionella en un edificio no confirmó su papel como origen del brote, la ciudad ordenó limpiar y desinfectar todas las instalaciones con resultado positivo.

Las remediaciones finalizaron el 16 de julio, pero los cultivos para confirmar la viabilidad de la bacteria pueden demorar hasta dos semanas.

Torres de enfriamiento bajo inspección y tareas de remediación

Nueva York ordenó limpiar y desinfectar todas las torres de enfriamiento con resultado positivo, aunque los cultivos finales demoran hasta dos semanas (REUTERS/Adam Gray)
Nueva York ordenó limpiar y desinfectar todas las torres de enfriamiento con resultado positivo, aunque los cultivos finales demoran hasta dos semanas (REUTERS/Adam Gray)

El brote causó preocupación por el impacto en la salud pública. Entre los infectados, 12 requirieron hospitalización y hasta nueve seguían internados la noche del sábado.

El riesgo de desarrollar la enfermedad aumentó en personas mayores de 50 años, fumadores, pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades pulmonares crónicas.

El Departamento de Salud recomendó a quienes hayan estado en la zona afectada desde fines de junio que consulten a un médico si presentan síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, tos o dificultad para respirar.

La mayoría de las personas expuestas a la bacteria no desarrolla la enfermedad, pero la tasa de mortalidad puede alcanzar el 10% por complicaciones.

Residentes y trabajadores del Upper East Side pueden solicitar orientación médica a través de NYC Health + Hospitals o por los teléfonos 311 y 844-NYC-4NYC, sin importar su situación migratoria ni si cuentan con seguro.

Descenso de casos y antecedentes en la ciudad

En julio, los contagios disminuyeron de manera marcada. Entre el 10 y el 17 se informó un promedio de un nuevo caso diario, mientras que al inicio del mes se notificaban más de ocho por día. El descenso fue interpretado por las autoridades como un indicio de que las medidas de control fueron efectivas.

Numerosas bacterias alargadas de color rojizo sobre un fondo verde azulado. Una porción del fondo verde azulado es visible
El Departamento de Salud de Nueva York señaló que la baja de contagios sugiere que la fuente de exposición a la bacteria Legionella pudo haber sido eliminada (ABC7)

Una situación similar ocurrió en 2025, cuando un brote en Harlem provocó cinco muertes y más de un centenar de enfermos.

Desde entonces, la ciudad intensificó la vigilancia sobre más de 250 torres de enfriamiento, con la mitad de los casos concentrados en Manhattan.

La respuesta sanitaria continuará hasta descartar totalmente la presencia de la bacteria y prevenir futuros brotes en la ciudad.

Temas Relacionados

Nueva YorkManhattanEnfermedades infecciosasSalud públicaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasLegionella

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 14.000 rayos y una ola de tormentas eléctricas provocan el peor brote de incendios forestales en años en Oregón y Washington

Las llamas avanzan sin control en dos estados del noroeste, mientras equipos de emergencia enfrentan decenas de focos nuevos tras una semana marcada por fenómenos meteorológicos extremos y condiciones propicias para la propagación del fuego

Más de 14.000 rayos y una ola de tormentas eléctricas provocan el peor brote de incendios forestales en años en Oregón y Washington

La final del Mundial entre Argentina y España desató una ola de festejos en Nueva York

La antesala del duelo decisivo convirtió a Manhattan y a otros barrios en puntos de reunión con cánticos y banderas. Mientras que Nueva Jersey se prepara para albergar al partido en el MetLife Stadium

La final del Mundial entre Argentina y España desató una ola de festejos en Nueva York

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La FIFA ampliará el descanso a 17 minutos para montar un show musical en el campo, mantendrá las ya conocidas pausas de hidratación y sumará anillos para el campeón, un giro que reabre el debate sobre ritmo, preparación y tradición futbolística

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

Trump pidió al Partido Republicano que incluya a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia

La Casa Blanca había debatido en semanas recientes la posibilidad de sumar también al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Teherán en Líbano, a las entidades sancionadas. La iniciativa fue promovida por el fallecido senador Lindsey Graham

Trump pidió al Partido Republicano que incluya a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia

El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

Nueva Jersey amplía horarios, transporte y seguridad para recibir a Argentina y España, en un cierre de torneo que también reunirá a Trump, la realeza española y un show de medio tiempo inédito

El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

TECNO

Tu celular puede estar clonado sin que lo sepas: los síntomas que debes revisar ahora mismo

Tu celular puede estar clonado sin que lo sepas: los síntomas que debes revisar ahora mismo

Cinco novedades de WhatsApp que cambian la forma de usar la app: de los nombres de usuario al widget de voz

Qué significa la letra D, R, P y N en la transmisión automática de un vehículo y para qué sirven

Reduce el spam en Gmail con estos 8 trucos y evita el caos en tu correo electrónico

Epic Games tiene tres juegos gratis extra que expiran en pocos días: supervivencia, plataformas y terror cooperativo

ENTRETENIMIENTO

BTS, Justin Bieber y Shakira en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo

BTS, Justin Bieber y Shakira en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo

El hijo de Britney Spears desmiente las teorías de que su madre fue clonada: “Puedes verla ahora mismo”

Qué es la xenia, el principio griego que explica “La Odisea” de Christopher Nolan

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

MUNDO

Marco Rubio felicitó a Líbano por “encaminarse hacia la paz” tras reunirse con el presidente Aoun en Washington

Marco Rubio felicitó a Líbano por “encaminarse hacia la paz” tras reunirse con el presidente Aoun en Washington

El Monte Olimpo busca entrar en el Patrimonio Mundial de la UNESCO

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero