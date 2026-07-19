Alerta por brote mortal de Legionella en Nueva York: reportan segunda muerte y estos son los barrios en riesgo

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó dos muertos y afectó a 72 personas (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)

La confirmación de una segunda muerte por legionelosis en el Upper East Side de Nueva York generó alarma entre los residentes.

El brote ya afectó a 72 personas y provocó más de 50 hospitalizaciones. Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentraron la mayoría de los casos detectados.

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El Departamento de Salud de la ciudad informó que la reciente disminución de nuevos contagios sugirió que la fuente de exposición a la bacteria Legionella podría haber sido eliminada.

“Nuestra estrategia agresiva de pruebas, cumplimiento y remediación parece haber detenido la fuente de exposición”, aseguró el comisionado Alister F. Martin.

El funcionario transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que la ciudad continuará inspeccionando las torres de enfriamiento donde se halló la bacteria.

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Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentraron la mayoría de los casos de legionelosis detectados en Nueva York (REUTERS/Adam Gray)

También responsabilizó a los propietarios que no cumplan con la normativa de salud pública. La legionelosis es una neumonía grave causada por la bacteria Legionella, que prolifera en agua tibia y estancada.

El contagio ocurre al inhalar vapor o niebla de agua contaminada, pero no por beber agua, cocinar o usar equipos de aire acondicionado domésticos. Las autoridades sanitarias subrayaron que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

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Las investigaciones se centraron en 76 torres de enfriamiento de grandes edificios en el Upper East Side y una en el Upper West Side, donde se detectó la bacteria mediante pruebas PCR.

Aunque la presencia de Legionella en un edificio no confirmó su papel como origen del brote, la ciudad ordenó limpiar y desinfectar todas las instalaciones con resultado positivo.

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Las remediaciones finalizaron el 16 de julio, pero los cultivos para confirmar la viabilidad de la bacteria pueden demorar hasta dos semanas.

Torres de enfriamiento bajo inspección y tareas de remediación

Nueva York ordenó limpiar y desinfectar todas las torres de enfriamiento con resultado positivo, aunque los cultivos finales demoran hasta dos semanas (REUTERS/Adam Gray)

El brote causó preocupación por el impacto en la salud pública. Entre los infectados, 12 requirieron hospitalización y hasta nueve seguían internados la noche del sábado.

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El riesgo de desarrollar la enfermedad aumentó en personas mayores de 50 años, fumadores, pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades pulmonares crónicas.

El Departamento de Salud recomendó a quienes hayan estado en la zona afectada desde fines de junio que consulten a un médico si presentan síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, tos o dificultad para respirar.

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La mayoría de las personas expuestas a la bacteria no desarrolla la enfermedad, pero la tasa de mortalidad puede alcanzar el 10% por complicaciones.

Residentes y trabajadores del Upper East Side pueden solicitar orientación médica a través de NYC Health + Hospitals o por los teléfonos 311 y 844-NYC-4NYC, sin importar su situación migratoria ni si cuentan con seguro.

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Descenso de casos y antecedentes en la ciudad

En julio, los contagios disminuyeron de manera marcada. Entre el 10 y el 17 se informó un promedio de un nuevo caso diario, mientras que al inicio del mes se notificaban más de ocho por día. El descenso fue interpretado por las autoridades como un indicio de que las medidas de control fueron efectivas.

El Departamento de Salud de Nueva York señaló que la baja de contagios sugiere que la fuente de exposición a la bacteria Legionella pudo haber sido eliminada (ABC7)

Una situación similar ocurrió en 2025, cuando un brote en Harlem provocó cinco muertes y más de un centenar de enfermos.

Desde entonces, la ciudad intensificó la vigilancia sobre más de 250 torres de enfriamiento, con la mitad de los casos concentrados en Manhattan.

La respuesta sanitaria continuará hasta descartar totalmente la presencia de la bacteria y prevenir futuros brotes en la ciudad.