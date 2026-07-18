Estados Unidos

Cada vez más millennials con hijos se van de Nueva York por el alto costo y la falta de acceso al cuidado infantil

Los elevados precios y la escasez de opciones disponibles provocan que muchas familias opten por mudarse fuera del estado en busca de mejores condiciones

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Una mujer sostiene un bebé en un portabebés junto a un hombre que mira su teléfono en una calle de ciudad con vehículos y edificios.
Los millennials con hijos dejan Nueva York por el alto costo de vida y la falta de acceso al cuidado infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los millennials están dejando Nueva York en mayor número que cualquier otra generación, en una salida vinculada al cuidado infantil y al costo de criar hijos en un estado que ya pierde más residentes que ningún otro del país, una tendencia que amenaza su competitividad a largo plazo al expulsar a población en edad productiva.

El dato más concreto aparece entre las familias con hijos pequeños: los hogares con niños de alrededor de seis años tienen 40% más probabilidades de irse que las familias sin hijos de esa edad, según New Yorkers United for Child Care.

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La presión es mayor fuera de la Ciudad de Nueva York, donde dos tercios de las familias viven en zonas con acceso limitado al cuidado infantil, de acuerdo con el contralor estatal Thomas DiNapoli.

La Comisión de Presupuesto Ciudadano informó que la población total del estado todavía crece, aunque a un ritmo lento. Al mismo tiempo, señaló que la pérdida de habitantes, sobre todo fuera de la Ciudad de Nueva York, se arrastra desde hace décadas.

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Según New Yorkers United for Child Care, el estado tiene el segundo costo de cuidado infantil más alto de Estados Unidos porque sus modelos de financiamiento no han seguido el ritmo de la demanda.

Ese desfase convirtió al servicio en un factor para las familias jóvenes que deciden dónde establecerse.

De acuerdo con el First Five Year Fund, una familia promedio paga cerca de USD 20.000 al año por cuidado infantil. Ese monto lo convierte en el gasto más grande del hogar después del alquiler o la hipoteca.

El impacto no termina en ese rubro. El texto también señala que Nueva York recauda más ingresos fiscales por residente que la mayoría de los otros estados, una carga que, sumada al cuidado infantil, vuelve cada vez más difícil justificar la crianza de una familia allí frente a territorios con menor costo de vida.

Rebecca Bailin, directora ejecutiva de New Yorkers United for Child Care, resumió ese efecto en declaraciones citadas por la publicación: “Las familias de clase trabajadora y media siguen abandonando Nueva York porque los padres de niños pequeños no pueden costear el cuidado infantil”.

Hombre sellando caja, mujer con bebé en portabebés, niño sentado jugando con juguetes, varias cajas de mudanza en un apartamento con grandes ventanas.
Nueva York tiene el segundo costo de cuidado infantil más alto de Estados Unidos y una familia promedio paga cerca de USD 20.000 al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bailin añadió que el problema persiste pese a los avances recientes: “Logramos avances hacia el cuidado infantil universal este año, pero, como los costos siguen subiendo en todos lados, los padres y las personas que están pensando en tener hijos están desesperados por una solución.

Ninguna familia debería tener que decidir a qué necesidades renunciar para poder pagar un cuidado que cuesta más de USD 20.000 por niño al año. Si Albany realmente quiere que los neoyorquinos se queden en Nueva York, el cuidado infantil universal es la política de desarrollo económico que necesitamos para detener la fuga de nuestra base fiscal principal”.

El estado amplió fondos y prometió cobertura universal de Pre-K para 2028-29

Nueva York prometió cobertura universal de Pre-K para 2028-29, mientras la ciudad lanzó 2-Care para niños de dos años y amplió la educación especial en preescolar (EFE/Sarah Yenesel)
Nueva York prometió cobertura universal de Pre-K para 2028-29, mientras la ciudad lanzó 2-Care para niños de dos años y amplió la educación especial en preescolar (EFE/Sarah Yenesel)

La respuesta oficial lleva años en marcha, con resultados desiguales. El programa estatal de preescolar universal para cuatro años comenzó en 1998 y para el ciclo 2024-25 cubrirá al 56% de los niños de esa edad, aunque el avance se frenó en gran parte fuera de la Ciudad de Nueva York y el acceso para menores de cuatro años sigue siendo limitado, según New Yorkers United for Child Care.

La carencia se ve también en la educación temprana gratuita: 96% de los niños de tres años del estado no tiene acceso a ese servicio, de acuerdo con la misma organización.

Ese dato explica por qué los subsidios y programas existentes no alcanzan para cerrar las brechas, sobre todo entre los hogares de bajos ingresos y en las zonas alejadas de la gran ciudad.

El presupuesto del año fiscal 2027 de la gobernadora Kathy Hochul incluyó un aumento de USD 1.700 millones para cuidado infantil. Con esa decisión, la inversión total del estado subió a USD 4.500 millones y quedó acompañado por el compromiso de que el Pre-K esté disponible para todos los niños de cuatro años en el ciclo escolar 2028-29.

En la Ciudad de Nueva York, el estado acordó con la administración entrante de Zohran Mamdani lanzar 2-Care, un programa de cuidado infantil gratuito para niños de dos años.

El financiamiento estatal cubrirá por completo los primeros dos años y se suma a la promesa de concretar un sistema universal de 3-K.

Más recientemente, Mamdani y el canciller Kamar Samuels lanzaron una expansión de la educación especial en Pre-K en la ciudad. La medida apunta a cerrar parte de las brechas de acceso al preescolar.

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