El elogio de Donald Trump a Lionel Messi antes de la final del Mundial: “Es grande”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una recepción celebrada en la Torre Trump de Nueva York, el 17 de julio de 2026 (AP/Jacquelyn Martin)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse a favor de Argentina o España antes de la final de la Copa Mundial y aseguró que, si bien no tiene un favorito para el partido, considera que Lionel Messi sigue siendo el jugador al que nadie debería subestimar. El mandatario llegó este domingo al MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde se disputa el encuentro decisivo del torneo.

En declaraciones realizadas poco antes del inicio del partido, Trump destacó al capitán argentino y dejó en claro que no apostaría en su contra.

“El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi”, afirmó.

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El mandatario insistió en mantener una posición neutral respecto al resultado de la final, aunque volvió a elogiar al delantero del Inter Miami.

“No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, señaló.

Las declaraciones se produjeron minutos antes de que el helicóptero presidencial aterrizara junto al estadio, mientras miles de aficionados ingresaban al recinto bajo un amplio operativo de seguridad reforzado para la presencia de varios jefes de Estado y autoridades internacionales.

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Trump asistió al partido acompañado por la primera dama, Melania Trump, y ocupó un lugar en el palco principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvieron presentes el rey Felipe VI de España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (REUTERS/Evan Vucci)

La final entre Argentina y España marca el cierre de la primera Copa Mundial organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, un torneo ampliado a 48 selecciones y considerado el mayor de la historia del fútbol por cantidad de participantes.

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Aunque el mandatario estadounidense había seguido el desarrollo del campeonato desde la Casa Blanca y otros compromisos oficiales, esta fue su primera asistencia a un partido del Mundial 2026.

Horas antes de la final, ya estaba previsto que Trump participara en la ceremonia de premiación junto a Infantino y entregara el trofeo al equipo campeón, un gesto reservado tradicionalmente para las máximas autoridades del país anfitrión y del organismo rector del fútbol mundial.

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Durante los últimos días, el presidente había elogiado públicamente el desarrollo del campeonato y aseguró que el torneo representó un éxito para Estados Unidos.

“Ha sido quizás el evento deportivo más exitoso de la historia”, afirmó durante una recepción organizada por la FIFA en Nueva York.

También sostuvo que la competición dejó una huella en el deporte estadounidense.

“Ha sido increíble”, expresó, antes de agregar: “Se ha demostrado que somos un país de fútbol y creo que se va a mantener”.

La polémica por la selección estadounidense

La participación de Trump en el Mundial también estuvo marcada por una controversia relacionada con la selección de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos aseguró que no tiene un favorito para el duelo entre Argentina y España y asistió al MetLife Stadium para presenciar la definición del torneo junto a otros líderes internacionales (REUTERS/John Sibley)

El presidente reveló días atrás que habló con Gianni Infantino para pedir que fuera anulada la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun durante el torneo.

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Esa gestión permitió que el atacante estuviera disponible para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, el conjunto estadounidense terminó eliminado tras perder por 4-1.

Las declaraciones del mandatario provocaron cuestionamientos sobre una posible interferencia política en una competencia organizada bajo las reglas de la FIFA, aunque el organismo no anunció ninguna investigación relacionada con el episodio.

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Además del interés deportivo, la definición del campeonato reunió a varios líderes internacionales en medio de un contexto de diferencias diplomáticas entre algunos de los gobiernos presentes.

Felipe VI encabezó la representación española, mientras que Claudia Sheinbaum y Mark Carney asistieron en nombre de los otros dos países organizadores del Mundial.

La presencia del primer ministro canadiense se produjo en un momento de tensión bilateral después de que Trump criticara el manejo de los incendios forestales en Canadá y amenazara con nuevos aranceles comerciales.

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El mandatario estadounidense acusó a Ottawa de actuar con “negligencia deliberada” por los incendios que enviaron grandes cantidades de humo hacia varias regiones de Estados Unidos, afectando la calidad del aire durante los días previos a la final.

Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al trofeo de la Copa Mundial durante un acto celebrado en la Trump Tower de Nueva York (REUTERS/Evan Vucci)

Las relaciones entre Washington y Ciudad de México también atraviesan un período de fricciones por las políticas migratorias de la administración Trump y las diferencias en materia de seguridad fronteriza.

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En contraste, el presidente argentino Javier Milei decidió no viajar a la final. Según explicó previamente, optó por permanecer fuera del estadio por superstición.