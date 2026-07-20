El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

Armada de Estados Unidos Europa Press

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó este domingo que amplió a seis el número de buques mercantes desviados en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos e instalaciones costeras de Irán, dos más que los registrados en el último balance difundido el viernes. Además de esos seis navíos, uno ha quedado inmovilizado tras negarse a cumplir las órdenes estadounidenses, y un octavo fue abordado para verificar su acatamiento a las restricciones de Washington.

El CENTCOM precisó que, a fecha del 19 de julio, sus fuerzas han aplicado el bloqueo con una combinación de desvíos, inmovilizaciones y abordajes de verificación. Entre los casos documentados figura un buque sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2024, cuya tripulación fue interceptada para confirmar el cumplimiento de las medidas. La operación se ejecuta con más de veinte buques de guerra de la Armada desplegados en aguas regionales, entre ellos portaaviones y destructores lanzamisiles.

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El cerco marítimo sobre los puertos iraníes fue reimplantado el 14 de julio a las cuatro de la tarde, hora del este de Estados Unidos, por orden directa del presidente Donald Trump. La decisión llegó una semana después de que Trump anunciara la cancelación del memorando de entendimiento suscrito con Teherán el 18 de junio, tras alegar que Irán mantenía ataques contra embarcaciones que transitaban el estrecho de Ormuz. En las primeras 17 horas tras la reimposición, el CENTCOM ya había desviado dos buques comerciales que intentaban alcanzar puertos iraníes.

Estados Unidos interceptó un buque en el Golfo de Omán

El bloqueo naval actual es la segunda fase de una operación que comenzó el 13 de abril de 2026, después del fracaso de las conversaciones de Islamabad destinadas a poner fin al conflicto entre ambas potencias. Desde entonces, según datos del propio CENTCOM, más de 100 embarcaciones comerciales han sido redirigidas en el estrecho de Ormuz, cuatro han sido deshabilitadas y 26 convoyes de ayuda humanitaria han recibido autorización de paso. La operación involucra a más de 10.000 efectivos de la Marina, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea, junto con más de 200 aeronaves y buques de guerra.

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Las acciones de cumplimiento del bloqueo no han sido las únicas operaciones militares de la jornada. El CENTCOM ha lanzado rondas de ataques aéreos contra Irán durante siete noches consecutivas, apuntando a infraestructura costera de defensa, sistemas antimisiles y depósitos de armamento. Uno de los objetivos recientes fue una torre de vigilancia utilizada por las fuerzas iraníes para rastrear y atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, cuya destrucción el CENTCOM describió como una medida para proteger la navegación internacional.

Irán ha respondido con contraataques que han extendido el conflicto a varios países del Golfo. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reivindicó ataques con drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Qatar y la base de Al-Tanf en Siria. El Ministerio de Defensa de Qatar confirmó que sus fuerzas interceptaron varios de esos proyectiles, y Kuwait activó sus sistemas de defensa antiaérea tras reportar explosiones en su espacio aéreo. Teherán también afirmó haber atacado helicópteros y aviones de reconocimiento P-8 de la Armada estadounidense estacionados en la base de Sajir, en Bahréin, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

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Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

La respuesta de Irán ha ido más allá del ámbito marítimo. El 17 de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzó una ofensiva con misiles balísticos y drones contra una base militar en Jordania donde operaban fuerzas estadounidenses. El CENTCOM confirmó al día siguiente que dos soldados murieron durante el ataque y que un tercero permanece desaparecido. Otros cuatro militares fueron evacuados a hospitales jordanos y posteriormente dados de alta. Son las primeras muertes de efectivos estadounidenses por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra, y elevan a 16 el total de militares de EEUU fallecidos en el conflicto, con más de 430 heridos.

El balance de víctimas iraníes por los ataques estadounidenses asciende, según el Ministerio de Salud de Irán, a al menos 35 muertos y más de 300 heridos desde el inicio de la escalada más reciente, cifras que incluyen dos mujeres y un adolescente. La falta de acceso independiente a las zonas afectadas impide contrastar esos datos.

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El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo, permanece técnicamente abierto al tráfico internacional según Washington, salvo para las embarcaciones que intenten violar el bloqueo. Sin embargo, la plataforma de análisis marítimo Kpler registró el 14 de julio un deterioro de las condiciones de seguridad con al menos tres ataques adicionales frente a las costas de Omán, lo que elevó el total de incidentes confirmados en la zona a 56, con 17 marinos fallecidos. La IRGC advirtió que, mientras continúen las operaciones militares estadounidenses en el estrecho, no se exportará “ni una sola gota de petróleo o gas” de la región, una amenaza que, de materializarse, afectaría el suministro energético global en un momento de alta tensión en los mercados.