La familia de la mujer que murió tras caer en una alcantarilla en Nueva York demanda a la mayor empresa de servicios públicos de la ciudad

La demanda alega que Con Edison y sus contratistas debían inspeccionar las tapas, advertir a los peatones y garantizar medios de salida

La familia de Donike Gocaj presentó una demanda por muerte injusta contra la mayor compañía de servicios públicos de la ciudad de Nueva York tras la caída de la mujer de 56 años en una alcantarilla abierta de tres metros de profundidad en Manhattan. Según la autopsia, murió por quemaduras, inhalación de vapor hirviente y traumatismo en el tórax.

La demanda, presentada el 16 de julio y reproducida por NBC News, sostiene que la abertura estaba sin tapa, sin protección y sin señalización. El 18 de mayo Gocaj había estacionado su camioneta en el centro de Manhattan y se dirigía a su trabajo como limpiadora nocturna cuando salió de su vehículo y cayó de inmediato en el hueco de la alcantarilla, ubicada cerca de la calle 52 Este y la Quinta Avenida. El expediente civil afirma que la compañía eléctrica Con Edison era responsable de mantener ese sumidero cubierto y a salvo de cualquier posible caída.

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La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York determinó que las lesiones eran compatibles con la exposición a vapor hirviente y con el impacto de la caída, y calificó la muerte como accidental. Esa conclusión encuadró el caso como un hecho no intencional, pero no puso fin a la discusión sobre las posibles responsabilidades operativas relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de la alcantarilla.

El hijo y la pareja de la víctima presentaron la demanda ante la Corte Suprema del estado de Nueva York. El escrito no establece un monto de indemnización, según ABC News.

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Donike Gocaj, junto a su hija y sus nietos (Facebook )

Gocaj, vecina de Briarcliff Manor, en el condado de Westchester, fue trasladada inconsciente al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, donde los médicos declararon su fallecimiento poco después.

La demanda describe sus últimos minutos como un episodio de dolor consciente extremo. Según la presentación, la mujer gritaba: “¡Me muero! ¡Me muero!” mientras permanecía atrapada dentro de la boca de acceso.

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Su familia sostiene que sufrió “dolor consciente insondable y extenso”, además de lesiones físicas y emocionales que el escrito define como graves y catastróficas. La acción judicial también indica que le sobrevivieron sus hijos, Armando y Esterina, y Jashar Kameraj, su pareja de larga data.

La empresa dijo que un camión pudo haber desplazado la tapa

Con Edison afirmó que las imágenes de una cámara de vigilancia sugieren que un camión de varios ejes desplazó la tapa al girar hacia la calle 52. Según la empresa, Gocaj estacionó cerca del lugar unos 12 minutos después.

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La compañía reconoció que este tipo de episodios es infrecuente pero puede ocurrir con vehículos pesados. En mayo, la empresa había informado que investigaba lo ocurrido junto con la ciudad.

La demanda sostiene que la firma y sus contratistas debían mantener la estructura en condiciones razonablemente seguras. Debían advertir a los peatones del riesgo y garantizar medios de salida como una escalera o escalones. También alega que la compañía debía inspeccionar y conservar sus tapas para evitar que quedaran sueltas, desajustadas o desplazadas.

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El escrito judicial añade que la empresa “debió saber” que las tapas desplazadas representaban un peligro recurrente y previsible para los peatones.

La demanda sostiene que la boca de acceso en East 52nd Street y Fifth Avenue estaba sin tapa, sin protección y sin señalización (CBS)

Kameraj, según la demanda, presenció la caída e intentó rescatarla sin éxito. El expediente también le atribuye lesiones propias, entre ellas quemaduras y lesiones térmicas por inhalación.

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El abogado de los demandantes, Howard Hershenhorn, sostuvo que la caída fatal fue causada o agravada por una conducta negligente, imprudente y temeraria de la empresa, con desprecio por la seguridad ajena. La empresa evitó pronunciarse sobre el fondo del litigio.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia y a los seres queridos de la fallecida”, dijo la portavoz de la empresa, Anne Marie Corbalis, al medio NBC News. Añadió: “Debido a que el asunto está en litigio, no podemos comentar las acusaciones específicas ni el proceso judicial. Con Edison revisará la demanda y responderá a través del proceso legal correspondiente”.

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