EEUU recuperó los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní contra una base en Jordania

Miembros del ejército de EEUU (Europa Press)

El ejército de Estados Unidos informó este domingo que encontró restos no identificados en la base aérea de Muwaffaq Salti, en el centro-norte de Jordania, que podrían corresponder al militar desaparecido tras el ataque iraní del sábado. El hallazgo eleva a tres el número de militares estadounidenses muertos en el incidente más mortífero sufrido por las fuerzas norteamericanas en el conflicto desde el pasado mes de marzo.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) precisó que personal militar realizó una búsqueda minuciosa en el área y localizó los restos. Hay un proceso en marcha para verificar su identidad, indicó el comando en un comunicado. Simultáneamente, el CENTCOM confirmó que un tercer efectivo murió el sábado durante una detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron de ataque iraní, y que un cuarto militar resultó herido con lesiones de carácter menor. El CENTCOM indicó que retendrá la identidad de los fallecidos hasta 24 horas después de notificar a sus familias, por respeto a los deudos.

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El ataque del viernes 17 de julio sobre Muwaffaq Salti mató a dos militares, dejó a uno desaparecido y obligó a evacuar médicamente a cuatro efectivos más a hospitales jordanos, todos dados de alta con posterioridad. Irán empleó una combinación de misiles balísticos y drones para golpear la instalación, según fuentes de defensa citadas por CBS News. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a los caídos de héroes en redes sociales y afirmó que su sacrificio refuerza la determinación estadounidense.

15/01/2021 Imagen de archivo de un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante un simulacro militar en un lugar no revelado del Gran Desierto Salado iraní POLITICA INTERNACIONAL -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA

El ataque del viernes fue el cuarto golpe iraní contra fuerzas estadounidenses en Jordania en cinco días. Los anteriores afectaron instalaciones en la base King Faisal y un área con helicópteros Black Hawk, con decenas de heridos y daños materiales significativos. El domingo, Irán lanzó nuevos misiles sobre Amán; las fuerzas jordanas interceptaron tres y un cuarto cayó en zona despoblada sin causar víctimas.

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El CENTCOM anunció el sábado represalias contra objetivos iraníes para degradar la capacidad de Irán de amenazar el tráfico naval en el estrecho de Ormuz y castigar a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica responsables del ataque en Jordania.

Muwaffaq Salti es la instalación conjunta jordano-estadounidense más relevante del Levante. La base recibió una ampliación de 143 millones de dólares financiada por Washington desde 2019 y alberga aviones F-15, F-35 y drones MQ-9 Reaper. Durante la fase más intensa del conflicto sirvió como plataforma central para misiones de largo alcance contra Irán, lo que convirtió a Jordania en destinataria directa de las amenazas de Teherán, que advirtió que el uso del territorio de terceros para atacar a la República Islámica los expone a represalias.

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Los ataques del fin de semana evidenciaron la fragilidad del memorándum de entendimiento firmado en junio para frenar las hostilidades. El detonante fue la disputa sobre el estrecho de Ormuz: el acuerdo preveía su reapertura al tráfico libre, pero Irán exigió administrar el paso y cobrar tasas a los buques. Cuando las naves comerciales optaron por una ruta alternativa protegida por la Armada estadounidense, Irán atacó un carguero el 25 de junio, desencadenando la escalada actual.

Desde el inicio del conflicto, 16 militares estadounidenses habían muerto y más de 430 resultaron heridos, según datos de NPR y Radio Liberty. Los tres fallecidos de este fin de semana son las primeras bajas mortales desde marzo. El Líder Supremo iraní Mojtaba Jamenei advirtió que su país y el eje de resistencia tienen lecciones que ofrecer al enemigo americano. Con un alto el fuego roto y sin mediación a la vista, el conflicto entra en su fase más peligrosa desde el inicio de las hostilidades.

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