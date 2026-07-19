Rusia atacó un buque mercante que navegaba por el corredor marítimo de Ucrania: al menos cinco muertos

Un buque mercante afectado por un incendio y daños estructurales severos navega en el corredor marítimo de Ucrania, tras ser atacado por Rusia.

Al menos cinco personas murieron y otras cinco permanecen desaparecidas después de que un buque mercante fuera alcanzado por misiles rusos mientras navegaba por el corredor marítimo de Ucrania en el mar Negro, según informaron este domingo las autoridades ucranianas.

El ataque, que también dejó ocho tripulantes hospitalizados en Odesa, ocurrió horas después de un bombardeo masivo contra Kiev y se suma a una serie de acciones contra infraestructura y embarcaciones civiles denunciadas por el Gobierno de Volodimir Zelensky.

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La Armada ucraniana informó que el buque Golden Leo, de propiedad turca y con bandera de Guinea-Bisáu, recibió el impacto de tres misiles de crucero cuando abandonaba la zona de combate transportando un cargamento de cereales.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, entre los tripulantes había ciudadanos de Siria, India y Ucrania. El ministro interino de Exteriores, Andrii Sibiga, confirmó que entre los fallecidos se encuentra un práctico marítimo ucraniano, además de cuatro miembros de la tripulación. Otras ocho personas fueron evacuadas con heridas hacia hospitales de Odesa y cinco continuaban desaparecidas al cierre de los reportes oficiales.

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En un mensaje difundido en la red social X, Sibiga calificó el ataque como un nuevo episodio de la ofensiva rusa contra objetivos civiles.

“Rusia ha atacado ahora un buque civil que navegaba por el corredor marítimo de Ucrania. La tripulación incluía ciudadanos de Siria e India. Un práctico marítimo ucraniano murió, así como cuatro tripulantes; ocho fueron evacuados y cinco siguen desaparecidos”, escribió.

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El buque mercante Golden Led emite una densa columna de humo tras ser atacado en el corredor marítimo de Ucrania, en un incidente que dejó al menos cinco muertos.

El jefe de la diplomacia ucraniana destacó además que la embarcación cumplía funciones comerciales vinculadas a la exportación de alimentos.

“Un barco civil. Una tripulación internacional. Una ruta que sirve a la seguridad alimentaria mundial. Putin encontró otro objetivo”, afirmó.

Sibiga sostuvo que el ataque demuestra, a juicio de Kiev, que Moscú continúa dirigiendo operaciones contra infraestructura no militar.

“El ataque no deja lugar a ilusiones. La Rusia de Putin no distingue a quién mata. Ucranianos o ciudadanos de cualquier otra nación. Para Putin, la vida humana no importa. Solo importan sus objetivos criminales”, señaló.

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Ucrania denuncia nuevos ataques contra la navegación comercial

El Gobierno ucraniano aseguró que el ataque contra el Golden Leo no fue un hecho aislado. Según Sibiga, el día anterior otra embarcación mercante extranjera fue alcanzada en el mar Negro.

“Apenas ayer Rusia atacó otro buque mercante extranjero en el mar Negro que navegaba bajo bandera de Antigua y Barbuda, matando a una persona e hiriendo a otras tres. Rusia está convirtiendo deliberadamente la libertad de navegación en un objetivo de guerra”, sostuvo.

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El ministro explicó que, por instrucciones del primer ministro ucraniano, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó lo ocurrido a la Organización Marítima Internacional y a los gobiernos de los países cuyos ciudadanos resultaron muertos o heridos.

Imagen difundida por el Servicio de Seguridad de Ucrania en la que, según Kiev, se observa una operación de sus fuerzas en el mar Negro cerca de un petrolero ruso.

También recordó que durante la reciente visita del presidente Volodimir Zelensky a Londres planteó ante la dirección de la Organización Marítima Internacional la necesidad de desplegar una misión internacional de monitoreo en los puertos ucranianos.

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“Esperamos que esta misión comience su trabajo en otoño y ayude a documentar cada acto de terrorismo marítimo ruso, allanando el camino para que haya responsabilidades”, indicó.

Nueva jornada de bombardeos en Ucrania

El ataque contra el mercante ocurrió en medio de una nueva oleada de bombardeos rusos sobre distintas regiones de Ucrania.

Durante la noche del sábado, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva con misiles balísticos contra Kiev. Las autoridades ucranianas informaron que una persona murió y al menos 16 resultaron heridas. El presidente Volodimir Zelensky señaló posteriormente que Rusia empleó más de 40 misiles y alrededor de 120 drones de ataque durante esa operación, la mayoría dirigidos contra la capital.

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“Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridas en la región de Kiev. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria”, escribió Zelensky en X.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que cerca de dos decenas de misiles fueron dirigidos contra Kiev y sus alrededores. Entre los daños reportados figuran edificios residenciales y un supermercado alcanzado por la ofensiva.

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La ofensiva rusa continuó durante el domingo en otras regiones del país.

Bomberos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania rocían agua sobre un edificio industrial dañado en Kharkiv tras un incendio.

En la región de Kharkiv, un ataque con misiles impactó una terminal postal ubicada en un suburbio de la ciudad. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Siniehubov, informó que al menos tres personas murieron y cerca de veinte resultaron heridas.

“Lamentablemente, las víctimas son hombres de 24, 45 y 62 años”, escribió el funcionario, quien añadió que tres de los heridos permanecían en estado crítico.

Sibiga también informó que la región de Zaporizhia fue alcanzada por bombas aéreas guiadas, con un saldo preliminar de al menos tres civiles fallecidos y más de treinta heridos.