La hija de Charlie Sheen desmiente que el actor financie su vida de lujo: “No me ha dado ni un centavo”

Sami Sheen asegura que construyó su fortuna sin ayuda de Charlie Sheen.(Instagram/@samisheen/AP)

Sami Sheen respondió a los comentarios que aseguran que su padre, Charlie Sheen, financia su estilo de vida.

A través de un video publicado en TikTok, la creadora de contenido afirmó que desde los 18 años se mantiene económicamente por cuenta propia y rechazó las versiones que atribuyen sus bienes al apoyo financiero del actor.

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La declaración surgió como respuesta a un comentario de un usuario que afirmaba que Charlie Sheen estaba cubriendo sus gastos.

En el video, Sami señaló que, de recibir dinero de su padre, no tendría inconveniente en reconocerlo públicamente. Sin embargo, aseguró que no ha recibido apoyo económico de él desde hace más de cuatro años.

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Sami Sheen aseguró que su padre no le da dinero desde que cumplió la mayoría de edad. (Captura de video)

“Miren, si tuviera el dinero de papá, sería mío, ¿de acuerdo? Se los haría saber. Estos comentarios me frustran muchísimo porque este hombre no me ha dado ni un centavo en más de cuatro años. Me he mantenido económicamente por completo desde que tenía 18 años", dijo.

Durante el mismo video, la modelo de 22 años hizo referencia a la relación de su padre con su hermana menor, Lola Sheen, de 21 años. Señaló que Charlie compró un automóvil para Lola pagando el costo total en efectivo.

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Tras enterarse de esa compra, dijo que le pidió a su padre que le comprara un caballo por un valor similar, pero afirmó que esa conversación marcó el último contacto entre ambos, ocurrido hace unas semanas.

“Si eso no te hace darte cuenta de que mi padre no me ayuda en absolutamente nada, no sé qué lo hará”, dijo.

Sami Sheen aseguró que su padre solo apoya a su hermana Lola. (Instagram/ Sami Sheen)

Asimismo, negó que el protagonista de Dos hombres y medio hubiera financiado la compra de la casa frente al mar que recientemente mostró en redes sociales.

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“Mi padre no me compró la casa de la playa. Estas tetas sí que lo hicieron”, dijo Sami mientras se agarraba el pecho y añadió: “así que suscríbanse”, en referencia a su cuenta de OnlyFans.

Las declaraciones se produjeron después de que publicara otro video en TikTok en el que mostró el interior de su nueva vivienda, ubicada a pocos pasos del océano.

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En la grabación recorrió la casa vacía y compartió algunos de sus planes de decoración, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma y dio origen a especulaciones sobre el origen de los recursos utilizados para adquirir el inmueble.

Sami Sheen mostró que se compró una casa frente al mar. (Instagram)

De acuerdo con reportes citados en distintos medios, Sami Sheen habría obtenido ingresos superiores a los tres millones de dólares en febrero de 2025, aproximadamente tres años después de haber abierto su cuenta en OnlyFans.

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Sami es hija de Charlie Sheen y de la actriz Denise Richards, quienes estuvieron casados entre 2002 y 2006 y también son padres de Lola Sheen.

Cabe destacar que en 2022, cuando Sami abrió su cuenta en OnlyFans, Charlie declaró que no respaldaba esa decisión y señaló que Denise Richards había permitido que ocurriera.

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Charlie Sheen aseguró que no respaldaba la decisión de Sami de crear su OnlyFans.

En ese momento, el actor comentó que había aconsejado a su hija mantener un enfoque que preservara su integridad y privilegiara la creatividad en el contenido que compartiera.

Más recientemente, en abril de 2025, Sami hizo referencia a la relación que mantiene con su padre al afirmar que preferiría realizar “literalmente cualquier otra cosa” antes que ir a almorzar con él, reflejando que el vínculo entre ambos continúa siendo distante.

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