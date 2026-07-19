Las inundaciones paralizaron Nueva York: caos en las calles, rescates y suspensión de vuelos tras la tormenta

Nueva York vivió el sábado una de sus jornadas más complejas del último año por la combinación de lluvias intensas, inundaciones repentinas y un colapso parcial de los principales sistemas de movilidad. El fenómeno dejó imágenes impresionantes y testimonios que reflejaron la sorpresa de residentes y autoridades ante la magnitud de la tormenta.
Las precipitaciones superaron la capacidad de los sistemas de desagüe en sectores clave como SoHo, el bajo Manhattan, Brooklyn y Queens.
El New York Post describió cómo la intersección de West Broadway y Grand Street quedó completamente bajo agua, mientras peatones intentaban cruzar con bolsas de basura en las piernas y automovilistas sorteaban las corrientes para salir de la zona.
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Transporte y servicios bajo presión: bloqueos y rescates
Durante la tarde del sábado, la infraestructura de transporte de Nueva York y su área metropolitana enfrentó una situación crítica. Las lluvias no solo interrumpieron el tránsito vehicular, sino que generaron rescates y complicaciones en el subte y los aeropuertos.
Los principales impactos incluyeron:
- Bloqueos viales:
- La Clearview Expressway y la Long Island Expressway en Queens sufrieron cierres en ambos sentidos debido a la acumulación de agua.
- El paso elevado de la Brooklyn-Queens Expressway registró vehículos sumergidos y conductores auxiliados por bomberos, según confirmó ABC 7 New York.
- Rescates de automovilistas:
- Equipos de bomberos debieron intervenir en Woodside, Queens, para sacar a conductores atrapados por la crecida.
- Videos difundidos mostraron a personas cruzando calles con el agua por la cintura, una escena poco habitual incluso en la ciudad.
- Alteraciones en el subte:
- La Metropolitan Transportation Authority notificó interrupciones en varias líneas por la presencia de agua en vías y estaciones.
- En Canal Street, las filtraciones desde techos y escaleras inundadas complicaron la circulación de pasajeros.
- Aeropuertos paralizados:
- La Administración Federal de Aviación aplicó una pausa en tierra en LaGuardia, JFK y Newark.
- Se cancelaron 235 vuelos en JFK y 184 en LaGuardia el sábado, cifras que descendieron a 76 y 50 respectivamente el domingo, información compartida por New York Daily News.
Las operaciones se restablecieron de forma progresiva el domingo, aunque las tareas de limpieza y normalización continuaron durante toda la jornada.
Recomendaciones y advertencias: cómo actuar ante inundaciones repentinas
Ante la magnitud del temporal y el impacto en los servicios, las autoridades de Nueva York y organismos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina de Gestión de Emergencias divulgaron una serie de consejos y advertencias para la población. En el contexto de lluvias intensas y anegamientos, estas fueron algunas de las principales recomendaciones y datos de interés:
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- Evitar desplazamientos innecesarios:
- El alcalde Zohran Mamdani recomendó no circular por zonas inundadas y advirtió que solo 15 centímetros de agua pueden arrastrar a una persona y 30 centímetros a un automóvil.
- Precaución en sótanos y viviendas vulnerables:
- La ciudad pidió a quienes residen en departamentos en subsuelos o viviendas propensas a inundaciones que estén listos para moverse a pisos superiores.
- Previsión ante cortes de energía:
- La gobernadora Kathy Hochul instó a prepararse para posibles cortes de luz, caída de árboles y cierres de rutas.
- En Queens, cerca de 450 clientes de Con Edison seguían sin electricidad el domingo por la mañana.
- Información sobre calidad del aire:
- Tras días de humo por incendios en Canadá, meteorólogos como John Feerick de AccuWeather señalaron que la lluvia ayudaría a limpiar la atmósfera, aunque las personas sensibles debían seguir atentos al índice de calidad del aire.
- Consumo de medios oficiales:
- Las autoridades recordaron la importancia de consultar canales oficiales y medios importantes para actualizaciones y alertas.
El episodio dejó en evidencia tanto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante lluvias extremas como la necesidad de mantener informada a la población y reforzar la prevención en zonas de riesgo.
El domingo, la ciudad continuó con tareas de limpieza y recuperación, mientras los organismos técnicos analizaban los registros para anticipar futuros escenarios similares.
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