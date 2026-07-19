Estados Unidos

Las inundaciones paralizaron Nueva York: caos en las calles, rescates y suspensión de vuelos tras la tormenta

Miles de residentes y viajeros sufrieron demoras en subtes y aeropuertos, cortes eléctricos y asistencias de emergencia en sectores críticos, en una jornada en la que la ciudad quedó expuesta al límite de su infraestructura

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El impacto del temporal alteró la vida diaria en numerosos barrios y puso a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad (REUTERS/Carlos Barria)
El impacto del temporal alteró la vida diaria en numerosos barrios y puso a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad (REUTERS/Carlos Barria)

Nueva York vivió el sábado una de sus jornadas más complejas del último año por la combinación de lluvias intensas, inundaciones repentinas y un colapso parcial de los principales sistemas de movilidad. El fenómeno dejó imágenes impresionantes y testimonios que reflejaron la sorpresa de residentes y autoridades ante la magnitud de la tormenta.

Las precipitaciones superaron la capacidad de los sistemas de desagüe en sectores clave como SoHo, el bajo Manhattan, Brooklyn y Queens.

El New York Post describió cómo la intersección de West Broadway y Grand Street quedó completamente bajo agua, mientras peatones intentaban cruzar con bolsas de basura en las piernas y automovilistas sorteaban las corrientes para salir de la zona.

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Vista aérea de una autopista con un carril cubierto de agua, decenas de vehículos detenidos y personas de pie en el asfalto y los márgenes arbolados
El agua desbordó calles y avenidas, obligando a peatones y vehículos a buscar rutas alternativas ante el avance de la crecida (FNTV)

Transporte y servicios bajo presión: bloqueos y rescates

Durante la tarde del sábado, la infraestructura de transporte de Nueva York y su área metropolitana enfrentó una situación crítica. Las lluvias no solo interrumpieron el tránsito vehicular, sino que generaron rescates y complicaciones en el subte y los aeropuertos.

Los principales impactos incluyeron:

  • Bloqueos viales:
    • La Clearview Expressway y la Long Island Expressway en Queens sufrieron cierres en ambos sentidos debido a la acumulación de agua.
    • El paso elevado de la Brooklyn-Queens Expressway registró vehículos sumergidos y conductores auxiliados por bomberos, según confirmó ABC 7 New York.
Coche sedán plateado parcialmente sumergido en agua turbia. Se observan las ventanas y el techo del vehículo, con un poste vertical a la izquierda
El tránsito quedó interrumpido en tramos clave de la Clearview Expressway, con filas de autos detenidos por el agua acumulada (FNTV)
  • Rescates de automovilistas:
    • Equipos de bomberos debieron intervenir en Woodside, Queens, para sacar a conductores atrapados por la crecida.
    • Videos difundidos mostraron a personas cruzando calles con el agua por la cintura, una escena poco habitual incluso en la ciudad.
Bombero con casco y salvavidas naranja ayuda a un hombre a subir de una zona inundada con pared de cemento y agua oscura
Bomberos y equipos de emergencia auxiliaron a conductores sorprendidos por la subida repentina del agua en zonas residenciales de Woodside (Eyewitness News ABC7NY)
  • Alteraciones en el subte:
    • La Metropolitan Transportation Authority notificó interrupciones en varias líneas por la presencia de agua en vías y estaciones.
    • En Canal Street, las filtraciones desde techos y escaleras inundadas complicaron la circulación de pasajeros.
Agua fluye sobre un borde en un espacio interior con paredes azules, letrero de salida rojo, franjas de precaución amarillas y negras. Objetos flotan en el agua
El ingreso de agua en las vías afectó el servicio de varias líneas y complicó los traslados de miles de pasajeros en hora pico (@moonseraph)
  • Aeropuertos paralizados:
    • La Administración Federal de Aviación aplicó una pausa en tierra en LaGuardiaJFK y Newark.
    • Se cancelaron 235 vuelos en JFK y 184 en LaGuardia el sábado, cifras que descendieron a 76 y 50 respectivamente el domingo, información compartida por New York Daily News.

Las operaciones se restablecieron de forma progresiva el domingo, aunque las tareas de limpieza y normalización continuaron durante toda la jornada.

La actividad aérea se detuvo durante horas en LaGuardia, dejando a cientos de viajeros varados en las terminales (REUTERS/Shannon Stapleton)
La actividad aérea se detuvo durante horas en LaGuardia, dejando a cientos de viajeros varados en las terminales (REUTERS/Shannon Stapleton)

Recomendaciones y advertencias: cómo actuar ante inundaciones repentinas

Ante la magnitud del temporal y el impacto en los servicios, las autoridades de Nueva York y organismos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina de Gestión de Emergencias divulgaron una serie de consejos y advertencias para la población. En el contexto de lluvias intensas y anegamientos, estas fueron algunas de las principales recomendaciones y datos de interés:

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  • Evitar desplazamientos innecesarios:
    • El alcalde Zohran Mamdani recomendó no circular por zonas inundadas y advirtió que solo 15 centímetros de agua pueden arrastrar a una persona y 30 centímetros a un automóvil.
El alcalde advirtió sobre los riesgos de circular en sectores inundados y pidió extremar la precaución ante el temporal (REUTERS/Eduardo Munoz)
El alcalde advirtió sobre los riesgos de circular en sectores inundados y pidió extremar la precaución ante el temporal (REUTERS/Eduardo Munoz)
  • Precaución en sótanos y viviendas vulnerables:
    • La ciudad pidió a quienes residen en departamentos en subsuelos o viviendas propensas a inundaciones que estén listos para moverse a pisos superiores.
  • Previsión ante cortes de energía:
    • La gobernadora Kathy Hochul instó a prepararse para posibles cortes de luz, caída de árboles y cierres de rutas.
    • En Queens, cerca de 450 clientes de Con Edison seguían sin electricidad el domingo por la mañana.
La gobernadora remarcó la necesidad de mantenerse informados y preparados ante posibles cortes de energía y nuevos eventos climáticos (REUTERS/Eduardo Munoz)
La gobernadora remarcó la necesidad de mantenerse informados y preparados ante posibles cortes de energía y nuevos eventos climáticos (REUTERS/Eduardo Munoz)
  • Información sobre calidad del aire:
    • Tras días de humo por incendios en Canadá, meteorólogos como John Feerick de AccuWeather señalaron que la lluvia ayudaría a limpiar la atmósfera, aunque las personas sensibles debían seguir atentos al índice de calidad del aire.
  • Consumo de medios oficiales:
    • Las autoridades recordaron la importancia de consultar canales oficiales y medios importantes para actualizaciones y alertas.
Especialistas monitorearon la evolución de las partículas en suspensión tras el paso de la tormenta, aunque persistieron alertas para grupos sensibles (AP Foto/J. Scott Applewhite)
Especialistas monitorearon la evolución de las partículas en suspensión tras el paso de la tormenta, aunque persistieron alertas para grupos sensibles (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El episodio dejó en evidencia tanto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante lluvias extremas como la necesidad de mantener informada a la población y reforzar la prevención en zonas de riesgo.

El domingo, la ciudad continuó con tareas de limpieza y recuperación, mientras los organismos técnicos analizaban los registros para anticipar futuros escenarios similares.

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