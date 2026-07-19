Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

Kylie Jenner y Timothée Chalamet acaparan las miradas en la final del Mundial con románticas muestras de afecto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vistos juntos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada el domingo 19 de julio en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La pareja asistió al encuentro entre las selecciones de Argentina y España y fue captada compartiendo gestos de afecto antes del inicio del partido.

Las imágenes difundidas muestran a Chalamet y Jenner llegando al recinto deportivo tomados de la mano. Una vez instalados en la suite desde la que siguieron el encuentro, ambos fueron fotografiados dándose un beso antes del comienzo del partido.

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Para la ocasión, Kylie Jenner vistió un conjunto completamente negro, acompañado de sandalias del mismo color. Por su parte, Timothée Chalamet lució una camiseta deportiva azul de manga larga de Adidas y pantalones deportivos negros.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner se besaron durante el partido. (AFP)

Además de asistir como espectador, el artista tuvo una participación en la ceremonia previa al partido. El actor fue el encargado de presentar el balón oficial del encuentro sobre el terreno de juego antes del silbatazo inicial.

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Fox Sports compartió un video en el que se observa al protagonista de Marty Supreme salir desde el túnel del estadio para entregar el balón como parte del protocolo previo a la final.

Días antes, el 14 de julio, Chalamet también había estado presente en una de las semifinales del torneo, cuando España derrotó 2-0 a Francia. Durante ese encuentro fue visto conversando con el exfutbolista inglés David Beckham.

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La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en abril de 2023, pero no fue hasta que fueron vistos besándose en la gira mundial Renaissance de Beyoncé a principios de septiembre de ese mismo año que hicieron su debut público.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner fueron vinculados por primera vez en 2023. (REUTERS/Danny Moloshok)

Jenner mantuvo una relación intermitente con el rapero Travis Scott durante seis años antes de separarse en enero de 2023. La pareja tiene dos hijos en común: su hija Stormi y su hijo Air.

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Chalamet también tiene un historial amoroso mediático, ya que anteriormente se le relacionó con Lourdes Leon, hija de Madonna, y con la actriz Lily-Rose Depp

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a numerosas figuras del entretenimiento y del deporte. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, algunos paquetes de acceso al evento alcanzaron un valor de hasta cuatro millones de dólares, reflejando el alto interés generado por el partido decisivo del torneo.

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Entre las celebridades que asistieron al estadio también estuvieron los actores Matt Damon y Julia Garner, el comediante Kevin Hart y la modelo Winnie Harlow, quienes fueron fotografiados durante su llegada al recinto antes de la ceremonia de clausura.

Kevin Hart estuvo presente en la final del mundial. REUTERS/Dylan Martinez

Además del encuentro deportivo, la final ofreció un espectáculo musical durante el medio tiempo. Madonna fue la encargada de abrir la presentación, seguida por actuaciones de Shakira, Justin Bieber y el grupo surcoreano BTS, quienes participaron en el espectáculo organizado para los asistentes al estadio y la audiencia internacional.

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La final enfrentó a las selecciones de Argentina y España en uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del año.