Estados Unidos

El fugitivo más buscado de Rhode Island llevaba más de 20 años prófugo: lo encontraron navegando frente a Nueva Jersey

La captura ocurrió en 48 horas, en el East River, y reactivó una sentencia por agresión sexual junto con cargos por no presentarse ante la Justicia y escapar del proceso

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La investigación sostuvo que Ronald L. Fischer usó identidades falsas, ocultó su rastro digital y recibió ayuda de familiares para eludir a la Justicia
La investigación sostuvo que Ronald L. Fischer usó identidades falsas, ocultó su rastro digital y recibió ayuda de familiares para eludir a la Justicia (Policía Estatal de Rhode Island)

Ronald L. Fischer, un exanestesiólogo de 70 años y el fugitivo más buscado de Rhode Island, fue arrestado el jueves a bordo de un velero tras más de dos décadas de fuga. Había sido condenado en ausencia por la violación de una mujer cometida en 2003 y ahora deberá enfrentar nuevas instancias judiciales.

La captura se resolvió en apenas 48 horas. Los investigadores recibieron pistas recientes, las consideraron creíbles y localizaron a Fischer a bordo de un velero de 17 metros llamado “The Silver Lining”. La embarcación estaba registrada con el alias Richard Graydon. Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, agentes interceptaron el barco alrededor de las 11:20, mientras navegaba hacia Long Island Sound.

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La detención respondió de forma directa a una búsqueda que llevaba dos décadas abierta. Fischer había escapado antes de conocer el veredicto de su juicio. En 2005 enfrentaba en Rhode Island un proceso por la violación de una mujer a bordo de su yate Lion King, amarrado en Portsmouth, cuando informó a su abogado por correo electrónico que abandonaría Estados Unidos. Poco después, fue declarado culpable en ausencia por agresión sexual en primer grado.

Durante más de 20 años, Fischer logró mantenerse fuera del alcance de la Justicia. Según la investigación, utilizó identidades falsas, recurrió a herramientas para ocultar su rastro digital y contó con la ayuda de familiares.

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Ronald L. Fischer, exanestesiólogo y fugitivo más buscado de Rhode Island, fue arrestado en un velero tras más de 20 años de fuga
Ronald L. Fischer, exanestesiólogo y fugitivo más buscado de Rhode Island, fue arrestado en un velero tras más de 20 años de fuga (Captura NBC 10)

La operación reunió al Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island, el FBI, la Policía Estatal de Rhode Island y alguaciles federales, según informó CBS News. También participaron la Fuerza Regional de Fugitivos de Nueva York y Nueva Jersey y la Guardia Costera de Estados Unidos.

El arresto destrabó una causa abierta desde 2005

Fischer ya tenía antecedentes por una acusación de agresión sexual previa. En 1994, cuando todavía trabajaba como anestesiólogo, una mujer denunció que la había atacado a bordo de otro de sus barcos, el “Dreammaker”, en Quincy, Massachusetts. Fischer se declaró culpable en 1996, según los informes periodísticos citados durante el juicio de 2005.

El tribunal le impuso una condena suspendida de dos años y medio y cinco años de libertad condicional. Además, perdió su licencia médica. Sin embargo, cuando fue acusado de violación en 2003, continuaba presentándose como médico.

Antes de la condena por violación, Fischer ya se había declarado culpable en 1996 por una agresión sexual denunciada en 1994 a bordo del barco Dreammaker en Massachusetts
Antes de la condena por violación, Fischer ya se había declarado culpable en 1996 por una agresión sexual denunciada en 1994 a bordo del barco Dreammaker en Massachusetts (Captura NBC 10)

Cuando Fischer huyó de su segundo juicio en el Tribunal Superior de Newport envió un correo electrónico con una nota de despedida a su abogado de entonces, según Carl Ricci, uno de los fiscales del caso.

En el mensaje, cuya existencia fue citada por The Providence Journal, sostuvo que consideraba que el proceso avanzaba a su favor y que esperaba ser absuelto. Sin embargo, también señaló que la posibilidad de una condena podía derivar en consecuencias que consideraba “extremadamente severas e inaceptables”.

Por ese motivo, explicó que había decidido no asumir el riesgo y abandonar Estados Unidos. Según escribió, planeaba instalarse en otro país donde llevaba tiempo preparando una vida “buena, segura y cómoda”.

No está claro dónde se refugió después de enviar ese correo electrónico. Justin Engen, subjefe del Servicio de Alguaciles, dijo a The New York Times que el prófugo pasó un período fuera de Estados Unidos, aunque también recorrió distintas partes del país durante los años que permaneció oculto.

Utilizó múltiples identidades. Además de Richard Graydon, usó los nombres Ronald Stevenson, Robert Anderson y Wahler Fritz, y llegó a presentarse como director médico de una empresa biofarmacéutica que ofrecía consultoría médica en línea.

La condena que quedó pendiente fue a prisión perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Además de cumplir esa pena, Fischer enfrenta cargos estatales y federales vinculados con su huida.

La investigación detectó alias, correos y métodos para ocultarse

El operativo por el fugitivo de Rhode Island reunió al FBI, alguaciles federales, la Policía Estatal de Rhode Island y la Guardia Costera de Estados Unidos.
El operativo por el fugitivo de Rhode Island reunió al FBI, alguaciles federales, la Policía Estatal de Rhode Island y la Guardia Costera de Estados Unidos (Captura NBC 10)

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan informó, citada por NBC News, que las huellas tomadas tras la detención y analizadas por el FBI confirmaron que el arrestado era el mismo hombre juzgado en Rhode Island en 2005. En un allanamiento a su domicilio también se encontraron libros sobre cómo evadir a las fuerzas de seguridad.

La misma oficina sostuvo que Fischer usaba un sistema conocido como “onion router” para ocultar direcciones IP y evitar ser rastreado. Los investigadores también hallaron correos electrónicos entre Fischer y familiares que, según esa versión, lo ayudaron a eludir a las autoridades.

El viernes fue procesado en Manhattan ante el juez Jeffrey Gershuny. Renunció a su derecho a una audiencia formal de extradición y permanecerá bajo custodia en Nueva York hasta su traslado a Rhode Island antes del 31 de julio, según The New York Times

La víctima dijo que vivió durante años con miedo a reencontrarlo

La víctima, Cheryl Gingerich, dijo en una entrevista exclusiva con NBC 10, citada por NBC News, que la noticia del arresto la hizo sentir feliz. También contó que el trauma afectó casi todos los aspectos de su vida, le generó miedo de salir de su casa y la obligó a abandonar su carrera como profesora de inglés.

“Nunca dejé de vivir con miedo a volver a verlo porque jamás sentí que estuviera lejos”, dijo al canal.

Wing Chau, alguacil federal del distrito de Rhode Island, afirmó en un comunicado que “este arresto demuestra que el tiempo no borra la responsabilidad“. Agregó: “Esperamos que el arresto de hoy brinde una medida de justicia y un cierre largamente esperado para la víctima y para todos los afectados por estos delitos”.

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